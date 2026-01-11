Alberto Trentini nella lista delle scarcerazioni, primi prigionieri liberati da El Rodeo parlano di lui

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il cooperante italiano Alberto Trentini è nella lista delle persone che il regime venezuelano dovrebbe presto scarcerare dalla prigione di El Rodeo, tra le peggiori del Paese in termini di trattamento dei carcerati. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere che ogni giorno potrebbe essere quello della liberazione di Trentini, detenuto da più di 400 giorni.

Trentini nella lista delle scarcerazioni

Sono iniziate le scarcerazioni da El Rodeo, la prigione di massima sicurezza dove il regime venezuelano tiene incarcerati molti dei suoi oppositori politici.

Nella lista delle prossime persone che potrebbero uscire dal carcere c’è anche Alberto Trentini, il cooperante italiano che da più di 400 giorni la polizia del Venezuela ha sequestrato senza ipotesi di reato.

Le scarcerazioni sono parte dell’accordo che il nuovo governo venezuelano ha raggiunto con gli Stati Uniti dopo che questi hanno catturato il presidente del Paese, Nicolas Maduro, in un’operazione militare.

Il Governo è ottimista

Il Ministero degli Esteri sembra essere positivo riguardo all’esito delle trattative per la scarcerazione di Trentini, per la prima volta da quando il cooperante è stato rapito dalle autorità venezuelane.

Il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, che da settimane è in contatto con Caracas, ha dichiarato:

Siamo moderatamente ottimisti: siamo al lavoro, ogni giorno è buono.

Trentini è finito in mezzo a quella che viene comunemente chiamata “diplomazia degli ostaggi”. I regimi dittatoriali, come Iran, Russia e Venezuela, rapiscono regolarmente i cittadini stranieri sul loro territorio per ottenere concessioni dai Paesi di provenienza.

Le testimonianze da El Rodeo

Intanto sono stati liberati i primi prigioni di El Rodeo. Tra di loro Iván Colmenares García, 35 anni, che ha raccontato al quotidiano La Repubblica di aver incontrato Trentini all’interno del carcere:

Quando è arrivato, Alberto era sconvolto. Io e lui avevamo attacchi di ansia, per cui il servizio infermeria ci dava delle pillole di Sertralina.

García ha poi continuato: “Mi raccontava di Venezia, delle bellezze della sua città, dell’architettura. Era preoccupato per la famiglia in Italia, per sua madre Armanda che è anziana. È un pensiero che tormenta, sapere che i tuoi cari non sanno se sei vivo o morto”.