Alberto Trentini racconta i 423 giorni in carcere in Venezuela, "per il regime eravamo pedine di scambio"

Alberto Trentini ha raccontato i giorni della detenzione in Venezuela nel corso di un’intervista a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio sul canale Nove. Si tratta della prima intervista rilasciata dalla sua liberazione, dopo 423 giorni in una delle galere più dure al mondo. Il cooperante veneziano ha raccontato le condizioni di prigionia nel carcere di El Rodeo, alla periferia di Caracas, spiegando come a un tratto abbia capito di non essere altro che una pedina di scambio del regime di Nicolás Maduro.

Alberto Trentini da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Trentini è stato arrestato il 15 novembre 2024 a Guasdualito, vicino al confine con la Colombia, a un posto di blocco mentre si stava spostando verso Caracas.

Dopo circa un’ora sono arrivati gli agenti del controspionaggio militare, che lo hanno interrogato per quattro ore e poi fermato. Insieme a lui è stato arrestato anche il tassista che lo accompagnava, liberato solo pochi giorni fa.

Nel racconto fatto a Fazio, Trentini ha spiegato: “Mi hanno guardato il passaporto, si sono subito incuriositi, mi hanno chiesto di stare lì, di non andarmene, hanno fatto delle telefonate e dopo circa un’ora si è presentato il controspionaggio militare che mi ha obbligato a consegnargli il cellulare. Mi hanno portato in una stanza e mi hanno fatto un lungo interrogatorio di circa quattro ore”.

L’esame con la macchina della verità e il carcere

“Due giorni dopo il fermo mi hanno trasportato in una bella casa di Caracas, poi mi hanno portato in una stanza molto calda dove mi hanno sottoposto alla macchina della verità“.

Prima del trasferimento al carcere di Rodeo, Trentini è rimasto per dieci giorni nella cosiddetta “vasca”, o “pescera”: una stanza con un vetro che impedisce di vedere all’esterno, mentre chi sta fuori può osservare chi è all’interno.

“Era una stanza con un vetro che separava me dal resto del mondo, e quelli fuori potevano vedermi senza che io potessi vedere loro. Mi hanno costretto a rimanere seduto tutto il giorno, dalle sei di mattina alle nove di sera, senza potermi muovere né parlare. Era una situazione molto opprimente, ma era una delle tante difficoltà che ho dovuto affrontare”.

All’arrivo di Trentini vi erano circa venti persone. Al momento del suo trasferimento erano diventate sessanta. L’aria condizionata era tenuta al massimo e bisognava restare seduti per quindici ore consecutive ogni giorno.

La vita di Alberto Trentini nel carcere di El Rodeo

Nel carcere di Rodeo, alla periferia di Caracas, le condizioni di detenzione per Alberto Trentini sono state durissime. Trentini ha raccontato di essere stato rinchiuso in celle di due metri per quattro, con una turca che fungeva sia da latrina sia da doccia, con un rubinetto sopra.

L’acqua era disponibile solo due volte al giorno, in orari decisi dall’amministrazione del carcere. Lì ha cambiato molte celle, tutte più o meno uguali. “In ogni cella stavamo in due“.

I cambi di cella “non erano mai giustificati, come nessuna azione all’interno del carcere era giustificata, almeno a noi. Venivano, dicevano di vestirti, di prendere le tue poche cose, e ti cambiavano di cella”.

Non aveva penne né carta per scrivere, né possibilità di svago. Aveva accesso a pochissimi libri e gli erano stati sequestrati gli occhiali da vista. È riuscito a procurarsi un paio di occhiali di fortuna grazie ad altri detenuti.

Per tenere il conto dei giorni usava un pezzetto di gesso con cui scriveva sulla parete, mentre per distrarsi giocava a scacchi con una scacchiera improvvisata: “Mi hanno regalato questa scacchiera con tutte le pedine fatte con carta igienica, sapone e acqua, quelle nere un po’ colorite col caffè. Questo era il più bel regalo perché alla fine mi permetteva di giocare con le coordinate, con la cella di fronte”.

Trentini ha raccontato di aver avuto paura di essere ucciso solo durante l’arresto, quando dopo l’interrogatorio la camionetta su cui era stato caricato aveva imboccato una strada di campagna. In carcere, invece, ha temuto soprattutto di essere torturato.

Ma aggiunge di non avere subito violenze fisiche. La pressione psicologica, tuttavia, è stata tremenda: per mesi non ha avuto contatti con l’esterno e non sapeva cosa stesse succedendo fuori. La prima telefonata con la madre è arrivata sei mesi dopo l’arresto.

Alberto Trentini merce di scambio

All’inizio Alberto Trentini non sapeva di essere, di fatto, un ostaggio del regime venezuelano. La consapevolezza è arrivata nel gennaio del 2025, quando il direttore del carcere gli ha spiegato che lui e altri detenuti erano considerati merce di scambio.

“Verso gennaio dell’anno scorso, senza tanti giri di parole, il direttore del carcere ci ha detto che eravamo delle pedine di scambio. Lo hanno detto a tre detenuti che ce l’hanno riferito”.

In quel momento Alberto Trentini ha capito che non c’era stata alcuna convalida dell’arresto e che molti stranieri erano detenuti nelle stesse condizioni: “Ci siamo resi conto che non c’era stata la convalida dell’arresto e che tantissimi stranieri, eravamo 92, erano messi negli stessi padiglioni e tutti avevano delle storie simili, qualcuno era stato preso in transito addirittura nell’aeroporto di Caracas”.