Alberto Trentini, Venezuela annuncia "liberazione di detenuti stranieri" e l'Italia spera per il cooperante
Alberto Trentini è detenuto in Venezuela da oltre 400 giorni, si spera nella sua liberazione tra i prigionieri stranieri che saranno rilasciati
Il presidente dell’Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato la “liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri” con l’obiettivo di “favorire e raggiungere la pace”. Si riaccendono le speranze per il rilascio di Alberto Trentini, il cooperante italiano in carcere nel Paese da oltre 400 giorni.
- L'annuncio del rilascio dei detenuti in Venezuela
- Tajani su Alberto Trentini
- Il commento della famiglia Trentini
L’annuncio del rilascio dei detenuti in Venezuela
Jorge Rodríguez ha spiegato che la decisione sulla liberazione dei detenuti stranieri è stata presa in modo “unilaterale” dal governo di Caracas con l’obiettivo di “favorire e raggiungere la pace“.
Il presidente dell’Assemblea del Venezuela ha quindi annunciato che i dettagli sull’identità e il numero delle persone liberate verranno comunicati in un secondo momento.
Ha poi ringraziato l’ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, e il governo del Qatar per la mediazione che ha reso possibile tale decisione.
Tajani su Alberto Trentini
Nel carcere di El Rodeo in Venezuela ci sono circa 130 stranieri, tra i quali anche il cooperante veneziano Alberto Trentini.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che “tentiamo il possibile e l’impossibile per liberare Trentini e gli altri dodici connazionali”.
Il titolare della Farnesina, a Cinque Minuti nella puntata del 7 gennaio, ha poi detto che “durante la riunione del G7, ho ricordato al segretario di Stato americano Marco Rubio alcuni dei nomi importanti che sono detenuti. Stiamo lavorando perché tutti i prigionieri politici possono essere liberati”.
“Devo dire che il segretario di Stato americano – ha aggiunto – aveva parlato già prima del mio intervento della necessità di liberare i prigionieri politici, poi ha accolto positivamente la presa di posizione italiana e credo che anche gli Stati Uniti ci aiuteranno per liberare i prigionieri politici come Trentini“.
L’ambasciatore a Caracas, Giovanni Umberto De Vito, ha invece invitato alla discrezione: “Comunicando meno, si portano più facilmente a casa i risultati”.
Il commento della famiglia Trentini
La famiglia di Alberto Trentini, tramite l’avvocata Alessandra Ballerini, ha ammesso di star “vivendo giornate di angoscia e di speranza”.
“Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi – hanno anche domandato – ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto. Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà”.