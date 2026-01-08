Alberto Trentini, Venezuela annuncia "liberazione di detenuti stranieri" e l'Italia spera per il cooperante

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il presidente dell’Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato la “liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri” con l’obiettivo di “favorire e raggiungere la pace”. Si riaccendono le speranze per il rilascio di Alberto Trentini, il cooperante italiano in carcere nel Paese da oltre 400 giorni.

L’annuncio del rilascio dei detenuti in Venezuela

Jorge Rodríguez ha spiegato che la decisione sulla liberazione dei detenuti stranieri è stata presa in modo “unilaterale” dal governo di Caracas con l’obiettivo di “favorire e raggiungere la pace“.

Il presidente dell’Assemblea del Venezuela ha quindi annunciato che i dettagli sull’identità e il numero delle persone liberate verranno comunicati in un secondo momento.

ANSA

Ha poi ringraziato l’ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, e il governo del Qatar per la mediazione che ha reso possibile tale decisione.

Tajani su Alberto Trentini

Nel carcere di El Rodeo in Venezuela ci sono circa 130 stranieri, tra i quali anche il cooperante veneziano Alberto Trentini.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che “tentiamo il possibile e l’impossibile per liberare Trentini e gli altri dodici connazionali”.

Il titolare della Farnesina, a Cinque Minuti nella puntata del 7 gennaio, ha poi detto che “durante la riunione del G7, ho ricordato al segretario di Stato americano Marco Rubio alcuni dei nomi importanti che sono detenuti. Stiamo lavorando perché tutti i prigionieri politici possono essere liberati”.

“Devo dire che il segretario di Stato americano – ha aggiunto – aveva parlato già prima del mio intervento della necessità di liberare i prigionieri politici, poi ha accolto positivamente la presa di posizione italiana e credo che anche gli Stati Uniti ci aiuteranno per liberare i prigionieri politici come Trentini“.

L’ambasciatore a Caracas, Giovanni Umberto De Vito, ha invece invitato alla discrezione: “Comunicando meno, si portano più facilmente a casa i risultati”.

Il commento della famiglia Trentini

La famiglia di Alberto Trentini, tramite l’avvocata Alessandra Ballerini, ha ammesso di star “vivendo giornate di angoscia e di speranza”.

“Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi – hanno anche domandato – ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto. Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà”.