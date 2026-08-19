Alcol ai minori a Teramo, locale chiuso per 4 giorni: è la terza violazione in due anni
Sospeso per quattro giorni un locale sulla costa teramana per vendita di alcolici a minori. Rafforzati i controlli per la sicurezza.
È stata disposta la sospensione per quattro giorni di un locale sulla costa teramana, dopo che sono state accertate ripetute violazioni legate alla somministrazione di alcolici a minori. Il provvedimento, adottato per motivi di ordine pubblico e sicurezza, è stato notificato nella giornata di ieri, 17 agosto, a seguito di controlli delle forze dell’ordine.
I controlli e le violazioni accertate
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il provvedimento è stato eseguito in seguito a un’attività di verifica condotta dal personale dell’Arma dei Carabinieri, che ha riscontrato la presenza di minori tra i destinatari delle bevande alcoliche servite nel locale durante alcune serate musicali.
Durante i controlli effettuati nei giorni scorsi, è emerso che il locale aveva già commesso la stessa violazione sia nel 2024 che nel 2025. In entrambe le occasioni, era stata rilevata la vendita di alcolici a minorenni, un comportamento che rappresenta un serio rischio per la salute e la sicurezza dei giovani e che ha destato forte preoccupazione tra le autorità locali.
Le motivazioni del provvedimento
Il fenomeno della vendita di alcol ai minori è stato definito “preoccupante” dalle forze dell’ordine, in quanto mette in pericolo l’incolumità personale dei ragazzi e genera un allarme sociale significativo. Proprio per questo motivo, è stato recentemente convocato il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha deciso di intensificare i controlli e di adottare misure più severe per contrastare questa problematica.
Il ruolo delle autorità e le misure adottate
Il provvedimento cautelare è stato disposto dal Questore di Teramo nei confronti dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La sospensione, della durata di quattro giorni, è entrata in vigore immediatamente dopo la notifica, con l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico e garantire la sicurezza della collettività. Secondo quanto stabilito dalle autorità, la salvaguardia dei cittadini è stata ritenuta prioritaria rispetto all’attività commerciale del locale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.