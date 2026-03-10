Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un locale a Frosinone, a seguito di un grave episodio di violenza e della vendita di alcolici a minori. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia, dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione Amministrativa e di Sicurezza.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Frosinone, dottor Stanislao Caruso, ha firmato il provvedimento di sospensione della SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un locale cittadino. Tale decisione è giunta al termine di un’approfondita istruttoria svolta dalla Divisione Amministrativa e di Sicurezza, che ha raccolto e valutato tutti gli elementi emersi a seguito degli ultimi eventi.

Gli episodi contestati

La sospensione si è resa necessaria dopo che, nei giorni scorsi, all’interno del locale si è verificato un grave episodio di violenza. Oltre a questo, è stata accertata la vendita di alcolici a minori, una condotta già rilevata in passato, precisamente nel 2022. Questi fatti hanno portato le autorità a intervenire con fermezza per tutelare la sicurezza pubblica e la salute dei giovani.

Precedenti e motivazioni della sospensione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vendita di alcol ai minori rappresenta una violazione particolarmente grave, soprattutto considerando che la stessa infrazione era già stata riscontrata nel 2022. La reiterazione della condotta illecita, unita al recente episodio di violenza, ha determinato la necessità di adottare una misura cautelare immediata nei confronti dell’esercizio commerciale.

Durata e modalità della sospensione

Alla luce di quanto emerso, il Questore ha decretato la sospensione della SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 15 giorni. Durante questo periodo, il locale dovrà rimanere chiuso e non potrà svolgere alcuna attività di vendita o somministrazione. La misura mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e a scoraggiare la vendita di alcolici ai minori.

Obiettivi della misura

La sospensione temporanea dell’attività è stata adottata per garantire la sicurezza dei cittadini e per contrastare fenomeni di violenza e comportamenti contrari alla legge, come la vendita di alcolici ai minori. Le autorità sottolineano l’importanza di rispettare le normative vigenti, soprattutto quando si tratta di tutelare i più giovani da rischi legati all’abuso di alcol.

Il ruolo delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Amministrativa e di Sicurezza ha svolto un ruolo fondamentale nell’istruttoria che ha portato all’emissione del provvedimento. L’attività di controllo e monitoraggio dei locali pubblici si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati che possono mettere a rischio la sicurezza e l’ordine pubblico. La sospensione della SCIA per 15 giorni rappresenta una risposta decisa delle istituzioni di Frosinone nei confronti di comportamenti illeciti e pericolosi.

