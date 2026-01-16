Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’attività commerciale di Avellino è stata raggiunta da un decreto di sospensione per la somministrazione di bevande alcoliche a minori,su provvedimento del Questore. La misura, notificata il 15 gennaio 2026 e in vigore dal 16 gennaio 2026, è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei soggetti più vulnerabili.

Sospesa un’attività ad Avellino

Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) nei confronti di un esercizio commerciale situato nel territorio cittadino.

L’atto, notificato dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura il 15 gennaio 2026, prevede la sospensione delle attività per dieci giorni a partire dal 16 gennaio 2026.

Le ragioni del provvedimento

La decisione è stata presa a seguito di una proposta avanzata dalla Stazione dei Carabinieri di Avellino, che nel mese di dicembre ha accertato la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni.

Tale condotta ha rappresentato una violazione delle norme a tutela dei minori e della sicurezza pubblica, portando le autorità a intervenire con una misura preventiva.

Obiettivi della misura

Il provvedimento del Questore di Avellino ha carattere preventivo e mira a tutelare beni di valore primario come l’ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia dei minori e dei soggetti più deboli.

Secondo quanto sottolineato dalle autorità il titolare di un esercizio pubblico è tenuto a mantenere una condotta irreprensibile, in quanto la collettività ripone fiducia in chi gestisce attività soggette a pubblica autorizzazione specialmente quando si tratta di servizi rivolti anche a giovani e minori.

Il ruolo delle forze dell’ordine

La sospensione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Stazione dei Carabinieri di Avellino e la Questura, che hanno lavorato congiuntamente per accertare i fatti e adottare le misure necessarie.

La chiusura temporanea dell’attività commerciale rappresenta un segnale forte da parte delle istituzioni che intendono ribadire l’importanza della tutela dei minori e della sicurezza collettiva. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità di Avellino sottolineando la necessità di vigilare sul rispetto delle regole da parte degli esercenti che spesso sono punti di riferimento per la collettività e per il tempo libero.

