Alcolici serviti a minorenni a Jesi, locale chiuso per 15 giorni: whisky ai clienti senza controllare l'età

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un locale di Jesi, in provincia di Ancona, è stato sospeso per 15 giorni dopo che la Polizia ha accertato la somministrazione di drink a base di whisky a cinque ragazzi tra i 16 e i 18 anni, alcuni dei quali minorenni. La titolare aveva servito le bevande senza verificare i documenti d’identità. L’attività era già stata sospesa a febbraio per violazioni analoghe.

Whisky servito a ragazzi minorenni senza controllare i documenti

Come riferisce la Polizia di Stato, durante un controllo congiunto del Commissariato di Jesi, dei Carabinieri e della Polizia Locale, gli agenti hanno trovato cinque giovani tra i 16 e i 18 anni che consumavano drink a base di whisky, con una gradazione alcolica del 40%.

Le bevande erano state servite direttamente dalla titolare del locale, senza richiedere un documento per accertare l’età dei clienti.

Gli operatori hanno sequestrato gli alcolici e contestato la relativa violazione amministrativa.

Il precedente di febbraio e la nuova sospensione

Il locale era già stato destinatario di una sospensione di 15 giorni a febbraio, dopo che gli agenti avevano accertato la somministrazione di alcolici a diversi minorenni, alcuni dei quali avevano meno di 16 anni.

Durante quei controlli erano emerse anche altre irregolarità: personale senza regolare contratto, violazioni igienico-sanitarie, occupazione irregolare del suolo pubblico e carenze nella documentazione sull’impatto acustico. Ulteriori violazioni amministrative erano state rilevate nell’aprile 2024.

Alla luce delle ripetute contestazioni, il questore di Ancona ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni, a partire dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

IPA