Alcolock obbligatorio per chi viene sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, l'installazione costa 2 mila euro

L’alcolock è diventato obbligatorio: deve essere montato, a partire dal 24 febbraio 2026, sulle auto di chi sia stato condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o a 1,5 g/l. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco dei dispositivi autorizzati, degli installatori abilitati e dei modelli di veicoli compatibili. Il prezzo è tutt’altro che popolare: per installare l’alcolock servono circa 2 mila euro.

Alcolock obbligatorio in Italia

L’alcolock è un etilometro installato direttamente a bordo dell’automobile e collegato all’avviamento della vettura. Per chi è stato condannato, l’installazione dell’alcolock è un obbligo: una volta riottenuta la patente dopo la sospensione, è possibile guidare solo veicoli dotati di alcolock che impedisce l’avviamento del motore se il tasso alcolemico non è pari a zero.

Prima dell’avviamento, il conducente deve soffiare nel dispositivo: in pochi secondi viene analizzato il respiro e, se la concentrazione di alcol supera il limite preimpostato (zero), il motore non parte.

Il costo dell’alcolock

Secondo quanto denunciato da Federcarrozzieri, l’introduzione dell’obbligo presenta però criticità. La prima riguarda i costi: la spesa stimata per dispositivo e installazione è di circa 2.000 euro a vettura.

A questa cifra vanno aggiunti gli oneri per la taratura periodica prevista dal decreto, la manutenzione e l’acquisto dei boccagli monouso. Tutto ricade sulle tasche dell’automobilista.

Alcolock e la predisposizione dell’auto

Un secondo nodo riguarda la compatibilità tecnica dei veicoli. Il parco auto italiano ha un’età media di 13 anni: su molte vetture l’installazione potrebbe essere tecnicamente impossibile.

In questi casi, se il modello non dispone delle interfacce elettroniche necessarie, l’alcolock non può essere montato.

Ulteriori criticità emergono sul fronte dell’installazione. Non tutte le carrozzerie, pur in possesso dei requisiti di legge, sono abilitate a montare l’alcolock: solo le officine indicate dal produttore del dispositivo e inserite nell’elenco del Ministero guidato da Matteo Salvini possono effettuare l’operazione.

Secondo Federcarrozzieri, questo limite incide sulla concorrenza e, riducendo il numero di operatori autorizzati, rischia di alterare il mercato con un conseguente aumento dei costi a carico degli automobilisti.

In alcune città, inoltre, non è stato individuato alcun installatore autorizzato, con possibili problemi logistici per chi deve adeguarsi all’obbligo.

Chi soffia nell’alcolock?

C’è infine un aspetto pratico: l’alcolock è associato al veicolo e non alla persona. Dunque chi potrà mai stabilire che a soffiarvi dentro sia sempre la persona che è stata condannata per guida in stato d’ebbrezza e non un familiare o un amico?