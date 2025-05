Aldo Brigante spara alla moglie e si suicida a Otranto, lei è gravissima: i corpi trovati dalla figlia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Otranto un uomo di 85 anni ha sparato alla moglie 81enne, Mariateresa Parata e poi si è tolto la vita. La donna è ricoverata in condizioni disperate. I familiari ricordano il peggioramento delle patologie di entrambi e le crescenti tensioni domestiche come possibile movente dietro il gesto.

Omicidio-suicidio a Otranto

A Otranto, in provincia di Lecce, una donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale per un colpo ricevuto alla testa. La dinamica non lascia dubbi sul fatto che sia stato il marito, di oltre ottant’anni, a spararle.

La donna si trovava a letto quando ha ricevuto un colpo alla tempia mirato a toglierle la vita. È però sopravvissuta, mentre l’uomo ha rivolto l’arma contro sé stesso togliendosi la vita.

Fonte foto: ANSA In foto l’abitazione dello scenario dell’omicidio-suicidio avvenuto a Otranto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dai vicini di casa della coppia anziana, che avevano udito urla e spari.

Chi sono i due anziani

Si chiama Mariateresa Parata l’81enne sopravvissuta al tentato omicidio compiuto dal marito. L’uomo, di 85 anni, si chiamava invece Aldo Brigante.

Secondo quanto si apprende da parenti e dalla figlia (che ha trovato i corpi), entrambi soffrivano di patologie gravi: il peggioramento delle condizioni di salute della donna avrebbe causato tensione in casa negli ultimi giorni.

Sembra che Brigante dovesse sottoporsi a un intervento chirurgico a breve, mentre alla donna era stato diagnosticato un grave problema al pancreas, ma non voleva curarsi. Proprio questa dinamica familiare potrebbe configurare il tentato omicidio come un femminicidio. Saranno le motivazioni, se emergeranno, a dare maggiore contesto a tale ipotesi.

Come sta Mariateresa?

La donna vittima del tentato omicidio si trova ora in ospedale in condizioni gravissime, definite persino “disperate”. Al momento è stata indotta in coma per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Il marito le ha sparato alla tempia con una calibro 9mm legalmente detenuta. Da quanto si apprende, il proiettile non è rimasto all’interno del cranio.