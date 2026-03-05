Aldo Cazzullo rincara la dose su Sal Da Vinci, "è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Aldo Cazzullo torna sulla polemica scatenata dalle sue dichiarazioni sulla canzone di Sal Da Vinci. Dopo aver detto che Sarà per sempre sì sarebbe “adatta a un matrimonio della camorra”, lo storico e giornalista rincara la dose replicando a un lettore della sua rubrica sul Corriere della Sera. E tuona: “Amo Napoli, ma la Napoli di Sal da Vinci è quella che vorrebbero coloro che la detestano”.

Il messaggio di un lettore scelto da Cazzullo per la replica

Dopo la bufera social per la critica alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026, il vicedirettore del Corriere della Sera ha scelto la via della replica a un messaggio inviatogli da un lettore.

Nel pensiero “incriminato” del giorno prima, Cazzullo aveva affermato che “resta l’impressione che l’Italia dei primi anni 2000 sia un Paese in cui chiunque possa fare qualsiasi cosa. Anche Sal Da Vinci può vincere il festival di Sanremo”.

Con un nuovo articolo comparso nella rubrica Lo dico al Corriere, Cazzullo ha pubblicato la lettera di tale Daniele Moro:

Ho letto la sua risposta a proposito del vincitore del festival di Sanremo, Sal Da Vinci, e sono rimasto stupito. Capisco che la sua canzone possa non piacere a tutti, ma io avverto una specie di pregiudizio da parte sua. Forse ce l’ha con Napoli e i napoletani?

La nuova critica di Cazzullo alla canzone di Sal Da Vinci

“È vero il contrario. Io amo Napoli e i napoletani“, ha esordito Aldo Cazzullo nella risposta con cui vuole spiegare per bene il senso della sua critica alla canzone di Sal Da Vinci e tentare di dissipare i sospetti di stereotipi contro il Meridione.

“Sal Da Vinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano. Siccome io la amo, non mi piace Sal Da Vinci”, ha proseguito.

“Adoro invece la grande tradizione della canzone napoletana, portata in tutto il mondo dall’Orchestra italiana di Renzo Arbore, ma prima ancora elevata ai massimi livelli da Caruso e da altre tra le più belle voci che non solo l’Italia ma l’umanità abbia mai avuto. Amo Tullio De Piscopo, Tony Esposito, la Nuova Compagnia di Canto Popolare di Eugenio Bennato, suo fratello Edoardo, James Senese”.

Nell’elenco degli artisti partenopei da lui apprezzati, Cazzullo esalta anche il nome di Pino Daniele: “Avevo 14 anni quando sentii cantare da un ragazzo con la chitarra Quanno chiove in un campeggio di Praia a Mare, e mi dissi che nella vita avrei voluto ascoltare musica così”.

“La Napoli di Sal Da Vinci è strappacore, indietro rispetto a Pino Daniele”

Arrivando a citare poi anche Totò ed Eduardo De Filippo, il giornalista torna sul merito della critica che ha suscitato così tante polemiche e scolpisce: “Geolier oggi, come Nino D’Angelo ieri, possono piacere o meno, ma sono voci originali, interessanti”.

La Napoli di Sal Da Vinci oggi, come la Napoli di Mario Merola ieri, rappresenta uno stereotipo che con la cultura napoletana non ha molto a che fare”.

Cazzullo dà poi la stoccata finale: “È un’attitudine strappacore, enfatica, consolatoria: l’amore per sempre, ti prometto davanti a Dio… Mi sembra un passo indietro non solo rispetto a Quanno chiove, ma anche rispetto a Nel blu dipinto di blu.

La chiosa vira su un’altra leggenda della musica italiana: “Modugno era pugliese, anche se passava per siciliano, ma era comunque un artista del Sud. E la canzone con cui vinse Sanremo nel 1958 era molto popolare e molto moderna. Purtroppo non possiamo dire lo stesso di Sal Da Vinci”.