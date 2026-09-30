Aldo Cazzullo risponde a Vannacci dopo la battuta sul cognome, "chi mi attacca su quello non ha argomenti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Prosegue la polemica a distanza tra Aldo Cazzullo e Roberto Vannacci. Dopo l’invito al generale a guardare la puntata di “Una giornata particolare” sulla X Mas, il leader di Futuro Nazionale aveva replicato: “Cazzullo continua a fare il cazzullo, non mi interessa quello che scrive, quello che fa”. La risposta del giornalista: “Chi mi attacca per il cognome di solito non ha argomenti”.

L’invito di Aldo Cazzullo a Roberto Vannacci

Presentando la quinta edizione della trasmissione “Una giornata particolare”, da mercoledì 30 settembre alle ore 21,15 su La7, Aldo Cazzullo aveva invitato il generale Vannacci a guardare la puntata “perché si renderebbe conto che sta dicendo un sacco di inesattezze storiche“.

Il giornalista aveva spiegato: “La Decima Mas dopo l’8 settembre in gran parte resta fedele al re e quindi combatte contro Hitler, contro Mussolini. Tranne un gruppo di criminali che sì, tracciavano la X di Decima Mas sul petto dei partigiani torturati”.

Secondo Cazzullo, inoltre, “alcune idee del nazifascismo sono più vive che mai. Vannacci dice: ‘Non posso essere antifascista come non posso essere antinapoleonico’. Attenzione, però, che l’idea fondamentale del nazifascismo è la disuguaglianza degli esseri umani, da cui discendono razzismo, xenofobia, nazionalismo estremo e guerra. È questo che dobbiamo combattere”.

La replica del generale Vannacci ad Aldo Cazzullo

Il generale Vannacci aveva risposto ad Aldo Cazzullo, rilasciando alcune dichiarazioni all’Adnkronos: “Cazzullo continua a fare il cazzullo, non mi interessa quello che scrive e quello che fa”.

Poi il leader di Futuro Nazionale, sottolineando che Cazzullo “non è uno storico”, aveva precisato: “La sua opinione mi interessa, ci mancherebbe. Qualche cosina l’ho già letta per conto mio, ma io approfondisco sempre. Non ho problemi ad aggiornare quelle che sono le conoscenze che ho”.

Il nuovo botta e risposta tra Cazzullo e Vannacci

Aldo Cazzullo, su Instagram, ha replicato così a Vannacci: “Chi mi attacca per il mio cognome di solito non ha argomenti“.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Lo so, è buffo ma è il nome di mio padre, che è pure morto, e non potrò mai averne un altro. Lei invece ha ancora tempo a cambiare idea sul duce”.

La controreplica di Roberto Vannacci: “Anche il dottor Cazzullo è permaloso, Cazzullo fa il Cazzullo è come dire Vannacci fa il Vannacci. Non mi caschi sull’uccello, avrebbe detto il grande Mike Bongiorno”.

L’attacco di Corrado Augias a Vannacci

Nella serata di martedì 29 settembre, a Otto e Mezzo, sempre su La7, anche Corrado Augias ha polemizzato su Vannacci.

Le sue parole: “Vannacci è storicamente un fascista, è rimasto fermo agli anni Trenta del Novecento”.

“Lui è fascista in senso tecnico, prima che politico“, ha aggiunto Corrado Augias.