Aldo Grasso attacca Sigfrido Ranucci sul "metodo Report" dopo il caso Lavitola, "paradosso evidente"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il critico televisivo Aldo Grasso ha criticato duramente Sigfrido Ranucci e la trasmissione Report, accusandoli di ipocrisia e di utilizzare metodi borderline durante le inchieste. Grasso fa riferimento alle denunce presentate da Ranucci e da alcuni giornalisti della trasmissione contro i giornali che hanno rivelato atti dell’inchiesta sull’attentato sotto casa del conduttore. Report, secondo Grasso, si sarebbe reso responsabile più volte di comportamenti simili a quelli che ora critica.

Cosa ha scritto Aldo Grasso

Aldo Grasso è il più stimato critico televisivo d’Italia. Sulle pagine del Corriere della Sera, il giornale per cui scrive da decenni, ha parlato di un dettaglio del caso Ranucci.

Il conduttore di Report e alcuni giornalisti della trasmissione hanno denunciato le testate che hanno pubblicato parti dei documenti delle indagini sull’attentato a Ranucci dello scorso ottobre, in cui sarebbe coinvolto Valter Lavitola, amico di Ranucci stesso.

ANSA

Per Grasso, questo è un paradosso. Il critico fa riferimento a un “metodo Report“, cioè di “quello stile giornalistico fatto di insinuazioni, tesi precostituite, audio carpiti, telecamere nascoste, pedinamenti ostentati e un bel po’ di fango spacciato per reportage” e che sarebbe quindi del tutto simile all’atteggiamento tenuto dalle testate denunciate da Ranucci.

La denuncia di Ranucci e dei giornalisti di Report

I giornalisti di Report e Ranucci hanno denunciato i quotidiani Domani e La Verità per “rivelazione di notizie ed estratti di atti, coperti dal segreto di indagine”.

In Italia gli atti d’indagine dovrebbero essere coperti da segreto. Tutto quello che riguarda un’indagine, come nomi degli indagati, prove raccolte e ipotesi investigative, dovrebbe rimanere segreto fino alla fine delle indagini preliminari.

È però anche vero che questa legge viene sistematicamente violata senza particolari conseguenze né per i giornali che pubblicano le informazioni, né per chi, da dentro le procure, fa trapelare quelle informazioni ai giornali stessi.

Quali sono le critiche di Grasso al “metodo Report”

Nel suo articolo, Grasso critica duramente il modo in cui Report costruisce le sue inchieste. Il primo problema sarebbe proprio la struttura, sostiene il critico:

Nelle sue inchieste, Ranucci parte spesso da una conclusione già definita e costruisce il racconto per confermarla, invece di lasciare che siano i fatti a determinarne l’esito. Forse ti può interessare Sigfrido Ranucci e le repliche di Report sospese dalla Rai, "Stessa lettura delle bombe messe per amore" Dopo la sospensione delle repliche di Report, Sigfrido Ranucci è tornato a parlare della decisione della Rai con un post sui social

A questo si aggiungerebbero i metodi “borderline” con cui Report opererebbe. Grasso cita come esempi le pubblicazioni delle intercettazioni del litigio tra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie o l’accusa di Ranucci contro il ministro Nordio nel caso della grazia a Nicole Minetti.