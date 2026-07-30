Aldo Grasso boccia L'Eredità Summer di Marco Liorni, "i maligni dicono che era stato avvistato ad Atreju"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Aldo Grasso ha attaccato la Rai per gli ascolti flop de L’Eredità Summer, programma contrapposto all’inarrestabile Ruota della Fortuna di Canale 5, capace di mettersi quasi sempre alle spalle, in un anno, una certezza della tv come Affari Tuoi. Il critico televisivo ha accusato l’azienda di aver di fatto mandato allo sbaraglio Marco Liorni, alludendo anche a una sua vicinanza a Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia: “I maligni dicono che era stato avvistato ad Atreju”.

L’attacco di Aldo Grasso

Aldo Grasso ha criticato la Rai in un editoriale firmato sul Corriere giovedì 30 luglio: “Perché ha deciso di contrapporre alla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti un game show come L’Eredità Summer con Marco Liorni? La rete sapeva che Liorni ne sarebbe uscito sconfitto; sapeva che c’era troppo poco tempo per fidelizzare il pubblico di Affari Tuoi; sapeva, soprattutto, che allungare un format di un’ora alle dimensioni del preserale sarebbe stato un azzardo”, ha esordito.

Il giornalista ha parlato di confronto “impari” tra Scotti e Liorni, visto che il primo riesce a coniugare “ritmo e sorpresa” mentre il secondo conduce un programma che rappresenta “la solita illusione della tv generalista: credere che, quando manca il contenuto, basti aumentare la durata. Ma il tempo sul piccolo schermo non si riempie, si conquista”.

Flop de L’Eredità Summer, l’affondo sui costi e sulla copia delle “veline”

Aldo Grasso ha poi rincarato la dose sottolineando che la Rai avrebbe fatto meglio a “rispolverare Techetechetè – magari attingendo alle storiche annate di Michele Bovi – e risparmiare sui costi di produzione”.

Aggiungendo poi che “l’unica spiegazione plausibile è di natura commerciale: un game show garantisce investimenti pubblicitari ben superiori a quelli di un programma di repertorio”.

Nel mirino anche le professoresse, ossia Greta Zuccarello e Linda Pani, che coi loro balletti, secondo Grasso, “scimmiottano le veline di Striscia la notizia, con un dj a fare da sottofondo. Qualche ospite allunga il brodo per arrivare, infine, alla Ghigliottina: l’unico gioco che costringe il cervello a ragionare”.

ANSA

L’allusione a Liorni vicino a Fratelli d’Italia

L’editoriale si chiude con Grasso che scrive un’allusione alla vicinanza di Liorni a Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni: “I maligni dicono che in passato Liorni sia stato avvistato alla festa di Atreju, ma queste sono bagatelle. A me ricorda molto Febo Conti”.

A dicembre 2025, insieme a Carlo Conti e Mara Venier, era in effetti salito sul palco della rassegna, motivando così la sua scelta proprio al Corriere: “Tutti dicono tutto, anche il contrario. Non ho problemi (a venire qui, ndr). C’è Mara, c’è Carlo, c’è Ezio Greggio, bella occasione per confrontarci”.

Quindi, la chiosa: “La politica deve mettere in condizione tutti gli attori dei media per esprimersi al meglio, mi sembrano tutti in crisi, anche quelli nuovi. Per chi ho votato in passato? Il voto è segreto, e comunque sono sempre molto in movimento“.