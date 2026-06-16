Aldo Grasso sui vip della tv, "Vespa il più permaloso", poi le frecciate a De Martino e Maria De Filippi
I retroscena e le frecciate di Aldo Grasso su tanti big della tv, da Bruno Vespa a Fiorello, da Stefano De Martino a Maria De Filippi
Bruno Vespa il personaggio televisivo “più permaloso”, Fiorello la “figura più importante”. Così Aldo Grasso parla di alcuni vip della tv italiana, non risparmiando frecciate a tanti protagonisti del piccolo schermo, come Maria De Filippi e Stefano De Martino, conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Lo storico critico televisivo parla anche dell’influenza della tv sulla politica e sulla giustizia, a partire dal caso del delitto di Garlasco.
- Aldo Grasso e i vip della tv
- Bruno Vespa "il più permaloso"
- Le frecciate a Stefano De Martino e Maria De Filippi
- L'influenza della tv su politica e giustizia
Aldo Grasso e i vip della tv
Intervistato dal Secolo XIX in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, Aldo Grasso parla della tv attuale e delle difficoltà del fare critica televisiva.
“C’è sempre meno spazio per un discorso critico, in ogni campo”, dice lo storico critico televisivo del Corriere della Sera, e ancora di più nel mondo della tv, “particolarmente suscettibile”.
Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto moltissime telefonate e lettere dopo una sua stroncatura da parte di personaggi anche molto importanti come Bruno Vespa e Maurizio Costanzo.
Bruno Vespa “il più permaloso”
Il personaggio televisivo più permaloso secondo Grasso è Bruno Vespa: “Quando si scrive qualcosa su di lui subito si offende, interviene, precisa”.
La critica più feroce, spiega, è però l’indifferenza, “ignorare del tutto il programma”. Grasso rivela ad esempio che per anni non si è occupato di Striscia la Notizia.
Spazio anche ai giudizi, tanti, che ha dovuto rivalutare col tempo. Grasso porta l’esempio di Fiorello, che aveva criticato ferocemente agli inizi della carriera.
Poi “poco a poco ho imparato ad apprezzarlo come la figura più importante della nostra televisione”.
Le frecciate a Stefano De Martino e Maria De Filippi
Aldo Grasso parla anche di altri big della tv italiana, come Maria De Filippi, che guida una industria “con una freddezza al limite del cinismo”.
Le riconosce “grande capacità lavorativa” ma contesta alcune sue scelte nei programmi, come Uomini e donne, che portano in tv “ignoranza, esibizionismo e perdita di senso critico”.
Il critico ne ha anche per Stefano De Martino, scelto per guidare il prossimo Sanremo, al momento solo un “conduttore di pacchi”.
Secondo Grasso non ha ancora dimostrato di essere un grande conduttore televisivo. Il festival di Sanremo “l’hanno condotto tutti – aggiunge – quindi è probabile che ci riesca anche lui”.
Il prossimo Sanremo sarà più il festival del ministro Gianmarco Mazzi, aggiunge.
L’influenza della tv su politica e giustizia
Spazio poi a politica e cronaca: “La tv tende a riscrivere le regole del gioco degli argomenti di cui si occupa”, spiega Aldo Grasso.
“Oggi il talk show è diventato lo strumento attraverso cui la politica si esprime” e si seleziona la classe politica: “Se uno buca lo schermo allora funziona”.
Aldo Grasso parla anche dei tanti programmi che si occupano del caso del delitto di Garlasco.
“Dovrebbe preoccupare”, dice, perché per la prima volta “ci siamo accorti che queste trasmissioni possono condizionare non solo l’opinione pubblica ma anche il giudizio finale“.
Questi programmi ora fanno parte delle strategie difensive, sottolinea, “stanno mettendo in crisi la struttura tradizionale del processo giudiziario”.