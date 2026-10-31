Aldo Marra ucciso a Cantù, il responsabile dell’omicidio: “Mi prendeva in giro per l’accento calabrese”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il falegname 55enne Aldo Marra è stato ucciso a Cantù, in provincia di Como. L’uomo è stato colpito con diverse coltellate da un 33enne dopo un litigio iniziato all’interno di un bar. Il presunto autore dell’omicidio, fermato dai carabinieri, avrebbe raccontato di essere stato preso in giro per il suo accento calabrese e di aver colpito il 55enne perché intimorito dalla sua corporatura imponente.

Omicidio a Cantù, la vittima è Aldo Marra

Aldo Marra è stato colpito con due coltellate, una all’addome e una alla spalla, all’esterno di un bar di Vighizzolo, frazione di Cantù. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di sabato 31 ottobre.

Il falegname di 55 anni è morto poco dopo l’arrivo presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la discussione sarebbe iniziata per una presa in giro da parte di Marra dovuta all’accento calabrese del giovane. Una volta usciti il 33enne – C.M. le sue iniziali – avrebbe colpito la vittima con due coltellate.

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L’aggressore: “Mi prendeva in giro per l’accento calabrese”

Il giovane fermato dai carabinieri sarebbe giù noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Sarebbe stato lui a raccontare di aver subito una provocazione da parte di Marra e poi, sentendosi “minacciato” dalla stazza del falegname, lo avrebbe colpito con almeno due coltellate.

Il 33enne ha detto ai carabinieri di essere uscito di casa armato di coltello perché temeva di incontrare un soggetto al quale doveva 200 euro. All’origine della discussione, quindi, ci sarebbe un banale litigio scatenato da una presa in giro per la cadenza calabrese nella parlata del 33enne.

La discussione è proseguita all’esterno del bar, dove si è consumata l’aggressione fatale ai danni del falegname di 55 anni molto conosciuto in città. Il 33enne verrà probabilmente accusato di omicidio aggravato dai futili motivi.

Il cordoglio della comunità di Cantù per Aldo Marra

La discussione con Marra, operaio in un’azienda di legnami di Cantù, allenatore di calcio, sposato e padre di due figli, sarebbe iniziata all’interno del bar per motivi apparentemente banali, per poi proseguire all’esterno e culminare nell’accoltellamento.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio. Sulla vicenda è intervenuto anche il sottosegretario all’Interno e canturino Nicola Molteni, che ha definito l’accaduto un efferato atto di violenza destinato a non restare impunito.

Molteni ha riferito di essere in contatto con il prefetto di Como e ha ringraziato i carabinieri per il tempestivo intervento e per aver fermato rapidamente il presunto responsabile. Ha infine espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima e all’intera comunità di Cantù, profondamente scossa dal delitto.