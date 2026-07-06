Aldo Montano dopo il ricovero per uno shock anafilattico al ristorante, "per fortuna ero vicino all'ospedale"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Aldo Montano è tornato a parlare pubblicamente dopo lo shock anafilattico dovuto alla sua allergia alla caseina durante una cena in un ristorante di Roma. L’ex schermidore azzurro ha detto: “Per fortuna ero vicino all’ospedale, a me è andata bene ma serve che si riesca a riconoscere il problema”.

Aldo Montano in shock anafilattico al ristorante: cos’è successo

Aldo Montano è stato intervistato da 1Mattina News dopo lo shock anafilattico per allergia alla caseina in un ristorante di Roma. Le sue parole: “Quando fai il giro della cucina tre volte e chiedi al cameriere quattro volte per cortesia di far attenzione al tuo piatto dato che sei mortalmente allergico a un alimento, quando ti metti a sedere speri che abbiano recepito la problematica seriamente”.

Stando a quanto riferito dalla trasmissione, Aldo Montano, allergico alla caseina, si è invece ritrovato il formaggio nella pasta.

Cosa ha salvato Aldo Montano dopo lo shock anafilattico

Aldo Montano, dopo aver accusato i primi sintomi, è stato subito portato in ospedale in motorino.

Il suo racconto in tv: “La fortuna è quella di essere stato vicino all’ospedale Santo Spirito di Roma, a 4 minuti di distanza col motorino. A me è andata bene e lo posso raccontare con serenità. Il tutto è durato 10-15 minuti”.

L’appello lanciato dall’ex schermidore: “Serve che si riesca a riconoscere il problema. Non basta mettere gli allergeni sul menù”. Montano ha poi ipotizzato che, sul tema, potrebbero essere organizzati “corsi di sensibilizzazione” e “corsi al personale”.

La denuncia social di Aldo Montano dopo lo shock anafilattico

Aldo Montano aveva denunciato pubblicamente l’accaduto con un post pubblicato su Instagram nella mattinata di sabato 4 luglio.

“Durante una cena in un ristorante di Roma, dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita” aveva raccontato.

“Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo“, si legge in un altro passaggio del suo messaggio social.

Lo sfogo: “Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. (…) È ora che le allergie alimentari vengano trattate per quello che sono: un’emergenza potenziale, non un dettaglio da ignorare”.