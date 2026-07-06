Aldo Montano dopo il ricovero per uno shock anafilattico al ristorante, "per fortuna ero vicino all'ospedale"
Il nuovo sfogo dell'ex schermidore Aldo Montano dopo il ricovero per uno shock anafilattico al ristorante legato all'allergia alla caseina
Aldo Montano è tornato a parlare pubblicamente dopo lo shock anafilattico dovuto alla sua allergia alla caseina durante una cena in un ristorante di Roma. L’ex schermidore azzurro ha detto: “Per fortuna ero vicino all’ospedale, a me è andata bene ma serve che si riesca a riconoscere il problema”.
- Aldo Montano in shock anafilattico al ristorante: cos'è successo
- Cosa ha salvato Aldo Montano dopo lo shock anafilattico
- La denuncia social di Aldo Montano dopo lo shock anafilattico
Aldo Montano in shock anafilattico al ristorante: cos’è successo
Aldo Montano è stato intervistato da 1Mattina News dopo lo shock anafilattico per allergia alla caseina in un ristorante di Roma. Le sue parole: “Quando fai il giro della cucina tre volte e chiedi al cameriere quattro volte per cortesia di far attenzione al tuo piatto dato che sei mortalmente allergico a un alimento, quando ti metti a sedere speri che abbiano recepito la problematica seriamente”.
Stando a quanto riferito dalla trasmissione, Aldo Montano, allergico alla caseina, si è invece ritrovato il formaggio nella pasta.
Cosa ha salvato Aldo Montano dopo lo shock anafilattico
Aldo Montano, dopo aver accusato i primi sintomi, è stato subito portato in ospedale in motorino.
Il suo racconto in tv: “La fortuna è quella di essere stato vicino all’ospedale Santo Spirito di Roma, a 4 minuti di distanza col motorino. A me è andata bene e lo posso raccontare con serenità. Il tutto è durato 10-15 minuti”.
L’appello lanciato dall’ex schermidore: “Serve che si riesca a riconoscere il problema. Non basta mettere gli allergeni sul menù”. Montano ha poi ipotizzato che, sul tema, potrebbero essere organizzati “corsi di sensibilizzazione” e “corsi al personale”.
La denuncia social di Aldo Montano dopo lo shock anafilattico
Aldo Montano aveva denunciato pubblicamente l’accaduto con un post pubblicato su Instagram nella mattinata di sabato 4 luglio.
“Durante una cena in un ristorante di Roma, dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita” aveva raccontato.
“Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo“, si legge in un altro passaggio del suo messaggio social.
Lo sfogo: “Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. (…) È ora che le allergie alimentari vengano trattate per quello che sono: un’emergenza potenziale, non un dettaglio da ignorare”.