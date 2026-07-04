Aldo Montano in shock anafilattico al ristorante per l'allergia alla caseina, "La mia vita appesa a un filo"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Grande paura per Aldo Montano, ricoverato in ospedale dopo la cena in un ristorante di Roma. L’ex campione di scherma è affetto da una gravissima allergia alla caseina e, nonostante avesse avvertito i gestori del locale, gli è stato servito qualcosa di contaminato. Il peggio è passato, ma a causa dello shock anafilattico, la vita dell’atleta è stata per un attimo “appesa a un filo”.

Aldo Montano ricoverato in shock anafilattico

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Aldo Montano lo ritrae sul letto di un ospedale, con il braccio fasciato e il volto coperto dalla maschera per l’ossigeno.

“Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo” scrive il campione di scherma.

Montano si trova ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a uno shock anafilattico arrivato mentre si trovava a cena al ristorante.

L’atleta è allergico alla caseina e, spiega, “dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia, mi sono ritrovato a lottare per la vita”.

La grave allergia alla caseina

Dal letto di ospedale Aldo Montano trova la forza di sensibilizzare sulle allergie alimentari, di cui troppo spesso si sottovaluta la gravità:

Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un’intolleranza. È un’allergia potenzialmente mortale.

“Quando una persona informa il personale di avere un’allergia, – prosegue – non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto”.

Il messaggio è chiaro: “Ogni volta che qualcuno minimizza, risponde con leggerezza o non segue i protocolli, sta mettendo a rischio una vita umana”.

Perché, conclude il campione di sciabola, “tra una cena e una tragedia, a volte, c’è solo un errore”.

Non è la prima volta che succede

Non è la prima volta che Aldo Montano si trova a dover affrontare le gravissime conseguenze della propria allergia.

Già nel 2010 era finito in ospedale in shock anafilattico dopo una cena in un ristorante a Milano Marittima.

Cinque anni dopo, l’ennesimo gravissimo episodio, con il ricovero dopo aver ingerito alcuni grissini al gusto di pecorino e salvia.

“Sono stufo delle corse in ospedale in shock anafilattico per colpa della mia allergia alla caseina e della poca attenzione ad una problematica così grave da parte delle istituzioni e di molte attività di ristoro” aveva dichiarato allora.

La denuncia di Matteo Bassetti

Porgendo ad Aldo Montano auguri di pronta guarigione, anche l’infettivologo Matteo Bassetti si scaglia contro la poco attenzione riservata alle allergie alimentari.

“Nella ristorazione c’è ancora troppo dilettantismo su questo tema” scrive Bassetti su X, chiedendosi se le giuste modalità di preparazione dei piatti vengano “insegnate prima di poter aprire un ristorante”.

“Trovo che in Italia ci sia troppo dilettantismo sul tema della tutela della salute nel mondo della ristorazione. Bisogna fare di più” conclude il dottore.