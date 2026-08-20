Aldo Parise precipita per 200 metri e muore sul Pizzo Ligoncio, era solo in una zona di montagna impervia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Poco dopo le 14:00 Aldo Parise, un uomo di 64 anni, è precipitato per circa 200 metri alla Vedretta del Ligoncio. L’incidente in montagna è avvenuto in una zona nota per essere impervia. Secondo quanto ricostruito, Parise era salito dalla Val Masino e si trovava da solo al momento dell’incidente. Non è chiaro se abbia avuto un malore o se si sia trattato di una caduta per un passo falso. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente in montagna: uomo precipita per 200 metri

È accaduto mercoledì 19 agosto, intorno alle 14:00. Aldo Parise, 64 anni e residente a Firenze, ha perso la vita precipitando in un incidente in montagna.

L’uomo si trovava tra la Valle dei Ratti e la Val Masino, una zona considerata particolarmente impervia e riservata ad escursionisti esperti.

Da quanto si apprende, l’uomo potrebbe aver avuto un malore o aver messo un piede falso a terra. La caduta è stata di circa 200 metri. Il corpo è stato recuperato dai soccorsi sopraggiunti, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e le indagini

L’elicottero di soccorso è decollato da Novate Mezzola, in provincia di Sondrio. Il recupero del corpo è stato piuttosto complesso, considerando il territorio difficile in cui è avvenuto l’incidente.

Al momento non è chiaro se l’uomo fosse in qualche modo sopravvissuto alla caduta, ma all’arrivo dei soccorsi questi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo, nella giornata di giovedì 20 agosto, sono tornati nella zona per effettuare una ricognizione e raccogliere elementi utili a ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi maggiormente accreditata è quella di una scivolata accidentale.

Pizzo Ligoncio: una cima per esperti

La zona impervia è frequentata soprattutto da escursionisti esperti. Il Pizzo Ligoncio è infatti una cima impegnativa: è la più alta della Valle dei Ratti con i suoi 3.033 metri.

È facile immaginare che in un contesto così difficile a causare l’incidente sia stata una caduta, un passo falso o una roccia che cede, ma non si può escludere un malore improvviso.

Gli accertamenti serviranno a escludere o a confermare l’ipotesi dell’incidente, mentre l’esame sul corpo permetterà di comprendere se prima della caduta ci sia stato un qualche tipo di problema medico.

Valcamonica: distrutto ponte di collegamento

In Valcamonica la situazione è grave. L’assessore al Territorio della Lombardia, Romano La Russa, ha confermato che sono state evacuate 57 persone e una nuova colata ha distrutto il ponte che collega il paese alla frazione di Rino.

“Ho parlato personalmente con il sindaco e con altri amministratori della zona: Regione Lombardia – ha dichiarato – è al loro fianco”.