Aleandro Falciglia, in Notte prima degli esami 3.0: “Recitare è il modo più vero che ho per sentirmi vivo“

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Le interviste promozionali spesso hanno un copione implicito: si parla del film, del personaggio, di qualche aneddoto dal set. Tutto corretto, tutto ordinato. Ma raramente succede qualcosa di più. Con Aleandro Falciglia succede. L’incontro nasce in occasione dell’uscita al cinema con 01 Distribution del film Notte prima degli esami 3.0, dove interpreta Alberto, un ragazzo che vive costantemente tra il bisogno di dare agli altri e la difficoltà di chiedere qualcosa per sé. Ma basta poco perché la conversazione si allarghi e prenda un’altra direzione. Non resta solo un discorso sul cinema: diventa un racconto sulla crescita, sull’identità e su quel punto delicato in cui l’ambizione incontra la fragilità. Aleandro Falciglia parla molto del dare. Del suo modo di stare al mondo prima ancora che sul set. Del bisogno quasi naturale di prendersi cura degli altri, di esserci sempre per qualcuno, spesso prima ancora di chiedersi come sta lui. E in questo, paradossalmente, il suo personaggio in Notte prima degli esami 3.0 sembra riflettere qualcosa di molto personale. La sua storia comincia lontano dal cinema. Da bambino voleva fare il calciatore, come tantissimi ragazzi italiani. Poi a tredici anni arriva una piccola frattura, quella che lui stesso definisce un “trauma” da adolescente, e la vita prende una deviazione inattesa: un volantino di un laboratorio teatrale, una prova fatta quasi per caso, e una sensazione nuova, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Alla seconda volta sul palco capisce che quella è la strada. Da allora il teatro diventa un luogo in cui conoscersi, capire le proprie emozioni, affrontare la timidezza e costruire una sicurezza che prima non c’era. Non come terapia, precisa lui, ma come catarsi. Come uno spazio in cui crescere. Nel corso dell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie ad Aleandro Falciglia, emerge anche l’altra faccia di questo mestiere: l’attesa. I provini che non vanno, i momenti di dubbio, la domanda che prima o poi tutti gli attori si fanno: sto davvero facendo la cosa giusta? Falciglia racconta di aver imparato solo negli ultimi anni a distinguere un rifiuto personale da un semplice incastro mancato tra attore e progetto. E poi ci sono i dettagli che, più delle grandi dichiarazioni, restituiscono il ritratto più autentico: il Gabibbo di peluche con cui dorme ancora a ventisei anni, le telefonate con le notizie importanti ricevute sempre nella sua stanza, il gesto semplice di andare da solo al mare per ascoltarsi davvero. Verso la fine dell’intervista affiora anche un ricordo molto personale: il giorno in cui ha perso la nonna Maria coincide con la chiamata che lo porterà a lavorare proprio a questo film. “Non penso che le cose succedano per caso”, dice. È da questi momenti che prende forma un dialogo che va oltre la promozione di un film. Un dialogo su cosa significa inseguire qualcosa che non è solo un lavoro, ma un modo di stare al mondo. E su quella sensazione, difficile da spiegare ma chiarissima per chi la prova, che Aleandro Falciglia riassume così: recitare, per lui, è il modo più vero che ha per sentirsi vivo.

Chi è Alberto, il personaggio che interpreta nel film Notte prima degli esami 3.0, per Aleandro?

“Per me Alberto è molto legato alla fase della mia vita in cui stavamo girando il film. Naturalmente non mi riferisco al contesto del poliamore, ma a una condizione emotiva: quella di sentirsi un po’ tra due fuochi. È una persona che tende a donarsi molto agli altri, a essere sempre presente, a cercare di risolvere prima le situazioni degli altri e soltanto dopo a chiedersi come sta. C’era anche una scena, poi non inserita nel montaggio finale, in cui Alberto diceva: ‘Ma qualcuno mi ha chiesto come sto?’. Credo che quella battuta riassuma bene il momento che stavo vivendo. Anche per questo ho sentito il personaggio molto vicino. Alberto si dona continuamente (in questo caso alle sue ragazze) ma, più in generale, anche al gruppo di amici”.

Quanto c’è di Aleandro in Alberto e quanto invece Alberto si discosta da lei?

“In Alberto c’è moltissimo di me. C’è questa tendenza a donarsi, a preoccuparsi degli altri, a prendersi cura delle persone, a cercare di sistemare le situazioni. C’è anche una certa dolcezza di fondo. La differenza sta nel fatto che, a un certo punto, bisogna reagire e prendere in mano la propria vita. Bisogna dirsi: ‘Qui qualcosa deve cambiare’. Probabilmente Alberto non riesce ad avere quella reazione che invece, prima o poi, in me scatta”.

Quindi, non è una questione di età?

“No, non credo. È soprattutto una questione di consapevolezza. Quando ci si accorge di dare moltissimo a qualcuno senza ricevere lo stesso equilibrio tra dare e avere, prima o poi si aprono gli occhi e si capisce che bisogna cambiare direzione. Alberto invece rimane intrappolato nel gioco tra queste due ragazze, molto diverse tra loro, e non trova davvero il coraggio di alzare la testa e dire: ‘Adesso ci sono anch’io. Decido anch’io che cosa voglio e di che cosa ho bisogno’”.

E lei quando ha deciso cosa voleva, convincendosi di essere un attore?

“Alla seconda prova di teatro, quando avevo tredici anni. Non giocavo più a calcio: mio padre era stato calciatore e poi allenatore, quindi, come il 98% dei bambini italiani, sognavo di fare il calciatore. A un certo punto, però, per motivi non sportivi, sono stato escluso dalla squadra. È stato un periodo difficile. Poi mia madre tornò a casa con il volantino di un piccolo teatro (sono abruzzese) e mi disse: ‘Perché non provi teatro?’. Non so bene perché, ma accettai. Alla prima prova sentii che dentro si stava muovendo qualcosa. Era una sensazione molto forte, ma non sapevo darle un nome. Alla seconda prova capii con chiarezza che volevo fare questo mestiere. Non sapevo ancora come né quando, ma avevo deciso che quella sarebbe stata la mia strada”.

Ricorda che cosa stavate provando?

“Si trattava della prova per entrare nel gruppo di teatro. Lo spettacolo di quell’anno fu Il ventaglio di Lady Windermere di Oscar Wilde. La decisione, però, arrivò prima dello spettacolo: proprio all’inizio dell’anno accademico. Quella sensazione nello stomaco è stata il motore di tutto quello che è successo dopo e che spero continuerà a succedere”.

Ovviamente non doveva convincersi soltanto lei. Doveva convincere anche chi avrebbe potuto darle lavoro. Quando pensa di aver convinto gli altri che questo fosse davvero il suo mestiere?

“È stato un processo, non c’è stato un momento preciso. A un certo punto ho concluso il percorso accademico qui a Roma e ho iniziato a entrare davvero in questo mondo, a viverlo dall’interno. Poco alla volta è cresciuta la consapevolezza: si passa dal desiderio di fare un mestiere al rendersi conto che lo si sta esercitando davvero. Anche le persone intorno (la famiglia, chi lavora con te, gli agenti) iniziano a comprendere il valore di quella scelta. Se devo individuare un momento simbolico, probabilmente è stato quando sono stato scelto per il film RossoSperanza. Quello è stato il primo vero lavoro e da lì anche chi mi stava intorno ha iniziato a guardare la situazione con una prospettiva diversa. A livello professionale direi che è stato il momento in cui il percorso ha iniziato a prendere una forma concreta”.

È interessante anche dal punto di vista psicologico. Quella che prima era semplicemente una sua “illusione smette di esserlo e diventa qualcosa di concreto”.

“Sì, esattamente. Succede quando si coltiva un sogno e, a un certo punto, alcuni sogni iniziano a trasformarsi in obiettivi. Accade perché nella vita professionale iniziano a verificarsi risultati concreti. E, quando si raggiunge un obiettivo, inevitabilmente il sogno cambia forma e si sposta un po’ più in alto. Per esempio: due anni fa lavorare su un set come quello di Notte prima degli esami 3.0, insieme ad attori di grande esperienza, poteva essere un sogno. Poi succede davvero. Diventa un obiettivo raggiunto. Ci si gode quel momento, ma nello stesso tempo l’asticella si alza di nuovo e nascono nuovi traguardi”.

Ufficio stampa: Davide Musto

C’è un passaggio della sua vita che trovo molto interessante. A tredici anni passa dal calcio (un’attività molto fisica e, se vogliamo, anche legata a un’idea tradizionale di mascolinità) a un ambito che ha a che fare con l’arte, con la recitazione, con l’introspezione. Il corpo diventa secondario rispetto allo sguardo interiore. Questo passaggio tra due mondi così diversi le ha provocato qualche scossone?

“In realtà avevo proprio bisogno di uno scossone per uscire da quella dinamica. Quella situazione era stata molto forte per me. Mi passi il termine ‘trauma’: nella vita esistono esperienze ben più dure, ma a tredici anni quell’episodio lo era stato. Avevo bisogno di qualcosa di completamente diverso. Mi erano state proposte molte altre attività, soprattutto sportive, ma rifiutavo sempre. Dicevo sempre di no. Poi ho visto quel volantino del teatro ed è scattato qualcosa. Sul palco ho provato sensazioni completamente nuove: l’interazione con il pubblico, lo scambio energetico. Esperienze per me del tutto inedite. Anche perché non provenivo da una famiglia che frequentava il teatro. Ci si andava magari con la scuola, ma non era un’abitudine della nostra vita quotidiana. Avevo davvero bisogno di un cambiamento radicale. Il teatro mi ha aiutato molto anche a conoscermi meglio in quella fase della mia vita. Tra i tredici e i quattordici anni si attraversa un momento di crescita molto importante. Il teatro mi ha aiutato a riconoscere le emozioni, a capire come reagivo alle situazioni, quali fossero le mie fragilità e quali invece i miei punti di forza. Accade anche un’altra cosa interessante: ciò che si pensa sia un punto di forza può essere rimesso in discussione, mentre allo stesso tempo emergono parti di sé che non si conoscevano. Per me è stato di grande aiuto. È stata una scossa molto forte, ma anche estremamente positiva. Mi ha cambiato molto durante l’adolescenza”.

È stato più una forma di terapia o di catarsi?

“Non credo che nel mio caso si possa parlare di terapia. Lo dico perché proprio in quel periodo ho visto alcuni percorsi di teatro-terapia e si tratta di esperienze molto diverse dalla mia, con presupposti e obiettivi differenti. Per me è stato piuttosto un processo di catarsi, di evoluzione. Un’evoluzione della persona, prima ancora che dell’artista. Ripensandoci oggi, alcuni segnali probabilmente c’erano già. Quando andavo in vacanza nei villaggi con i miei genitori volevo stare sempre al mini-club. Non perché mi interessassero particolarmente le attività, ma perché alla fine della vacanza c’era lo spettacolo. Quello era il mio obiettivo. Guardando indietro penso che forse questa inclinazione fosse già dentro di me, anche se allora non ne ero consapevole”.

Un po’ come Baby in Dirty Dancing ma con la recitazione?

“Sì. In un villaggio, avrò avuto forse dieci anni, oltre allo spettacolo degli animatori avevo organizzato uno spettacolo mio, coinvolgendo anche ragazzi più grandi. La regia era mia e lo spettacolo era dedicato agli animatori. Ripensandoci oggi è abbastanza singolare, perché non avevo alcuna esperienza: non ero mai stato a teatro. Eppure, mi piaceva moltissimo”.

Forse erano segnali che la vita le stava mandando, solo che all’epoca non li vedeva.

“Ero troppo concentrato sul calcio”.

Qual è stata la scoperta più importante che ha fatto su se stesso grazie al teatro, al di là dell’aspetto artistico?

“In modo molto semplice, mi ha dato molta più sicurezza nelle relazioni con gli altri. È un’età in cui si è spesso timidi, pieni di insicurezze, e non sempre si accettano alcune parti di sé. Il confronto con il pubblico mi ha aiutato molto. Poi quella stessa dinamica si trasferisce nella vita quotidiana: si va a scuola, si parla con i compagni, si affronta un’interrogazione con un atteggiamento diverso. Credo che il teatro abbia abbattuto molti muri della timidezza che avevo in quel periodo. È stato un cambiamento molto rapido e netto, quasi da un giorno all’altro”.

Ha mai trovato dei punti in comune tra il calcio e la recitazione?

“Il gioco di squadra è sicuramente un elemento fondamentale. Durante una partita bisogna sapere dove sono posizionati i compagni. Sul palcoscenico accade qualcosa di molto simile: bisogna sapere dove sono i colleghi e interagire con loro. Poi c’è la passione. Il calcio e la recitazione sono due passioni molto diverse, ma hanno la stessa intensità: è come se quella forza si fosse semplicemente spostata da una passione all’altra. E c’è anche un altro elemento: l’imprevisto. Durante una partita può succedere qualcosa che non era stato previsto. Sul palcoscenico accade lo stesso: magari si prova per mesi e poi, all’improvviso, succede qualcosa di inatteso. In quel momento bisogna risolvere tutto nel qui e ora. Anche questo, in fondo, è un aspetto che calcio e teatro hanno in comune”.

Lei che tipo di attore è? Un attore in attacco o un attore in difesa?

“Nel calcio sono un difensore, ma nella recitazione mi sento decisamente un attaccante. Avverto una connessione molto frontale e diretta, dal punto di vista energetico, sia con la macchina da presa sia con il pubblico. Lo stesso vale per i colleghi con cui lavoro, che siano sul set o sul palcoscenico. Non c’è un atteggiamento di attesa. Non è come dire: ‘Attacchiamo pure, ma io resto dietro per evitare di prendere gol’. Nella recitazione cerco di osare di più. Forse nel calcio non me lo permetto perché la mia attitudine è quella del difensore, ma nella recitazione mi concedo di sperimentare, di provare strade nuove, di andare anche oltre la mia zona di comfort. Per esempio, in questo periodo sto lavorando su Carmen, un’opera in cui recito in francese. Non avevo mai studiato questa lingua prima e la sto imparando adesso. Non resto fermo ad aspettare: cerco sempre di stare in avanti”.

Sulla scia di questa metafora, quale potrebbe essere il suo gol da attore?

“Notte prima degli esami 3.0 è sicuramente un bel gol. Però esistono gol e gol: dipende sempre dal progetto. In generale penso che il gol arrivi quando riesci a emozionare qualcuno che guarda il tuo lavoro, che sia al cinema o a teatro. Alla fine, si recita per questo: per emozionare qualcuno, per lasciare qualcosa a chi guarda. Se lo facessi solo per me stesso potrei farlo a casa, da solo. Invece lo faccio sempre in relazione a qualcun altro. Nel momento in cui qualcuno prova un’emozione guardandoti (magari ricordandosi di te anche solo per un istante, per la traccia che gli hai lasciato dopo essere uscito dalla sala) allora quello è un bel gol”.

Fin da piccolo si è confrontato con l’idea di fallimento o di sconfitta, chiamiamola come preferisce. Oggi come reagisce davanti a una sconfitta? E soprattutto: oggi quale situazione rappresenterebbe per lei una sconfitta?

“Oggi reagisco con molta più pazienza e con maggiore capacità di attesa. Conoscendo questo ambiente e le sue dinamiche ho capito che è fatto sì di momenti belli, ma soprattutto di attese, di periodi sospesi. Sono momenti in cui bisogna rimanere attivi anche se non si è tutti i giorni su un set. Cerco quindi di non abbattermi completamente quando arriva una brutta notizia. Provo a vedere il lato positivo e, se qualcosa va male, cerco di trarne un insegnamento. Rispetto a qualche anno fa non mi metto più la stessa fretta. Quando finisci l’accademia a ventidue anni vedi persone che hanno già costruito un percorso, mentre tu sei lì ad aspettare, a capire come muoverti in una città grande e in un ambiente che ancora non conosci bene. È facile sentirsi confusi. Ci sono momenti in cui ti chiedi: ‘Sto facendo la scelta giusta?’. Oggi molto meno. Perché, tornando a quello che dicevo prima, non lo faccio per la bella o per la brutta notizia. Lo faccio perché mi fa stare bene, perché mi fa sentire vivo. E quindi cerco di reagire nel modo migliore”.

Dal punto di vista psicologico, cos’è cambiato nel suo rapporto con il “no”? Quando giocava a calcio, un rifiuto era diretto alla persona: significava non essere abbastanza bravo, abbastanza forte, abbastanza adatto. Nel mestiere dell’attore il rifiuto ha una natura diversa: spesso non riguarda la persona ma il progetto o il personaggio. Quando ha compreso davvero questa differenza?

“Direi negli ultimi due o tre anni. In realtà lo capisci gradualmente, perché arrivi da un ambiente come il calcio, in cui tutto è molto più netto e personale. Qui invece la dinamica è diversa. Negli ultimi anni ho acquisito maggiore consapevolezza del mio valore, di ciò che so fare, di ciò che devo ancora migliorare e dei contesti in cui posso essere più efficace. A quel punto capisci che un rifiuto spesso riguarda il progetto, le scelte di produzione, molte dinamiche che non dipendono soltanto da te. Puoi fare un casting che oggettivamente va molto bene, arrivare fino alla fine e comunque ricevere un no. Ma non riguarda la persona che sei”.

Come vive l’attesa tra un lavoro e l’altro?

“Cerco di tenermi il più possibile impegnato. Lavoro settimanalmente con un acting coach personale. Facciamo un percorso individuale per rimanere sempre attivi, anche quando non ci sono progetti immediati. È importante mantenere aperto quel bagaglio emotivo da cui noi attori dobbiamo attingere. Poi vado molto a teatro e al cinema, perché mi piace davvero molto. Cerco di vivere questo ambiente il più possibile. Gioco anche a calcio, che rimane la mia valvola di sfogo. E poi studio: frequento l’università. Mi sono laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo e ora sto frequentando la magistrale in Editoria e Scrittura. Cerco anche di lavorare su quelle che considero lacune. Per esempio, sto approfondendo l’inglese e lo spagnolo e sto cercando di avvicinarmi anche ad alcuni dialetti italiani. La mattina mi alzo e faccio sempre un training personale di riscaldamento, indipendentemente dal fatto che debba andare sul set oppure no. Cerco, in qualche modo, di mantenermi sempre attivo”.

Perché ha scelto proprio editoria e scrittura?

“Semplicemente per il piacere di imparare. Dopo la laurea triennale ho pensato di voler continuare a studiare e ho guardato i corsi disponibili. Mi hanno colpito molto gli esami, soprattutto quelli legati alla scrittura e alla filosofia, ma anche tutta la parte dedicata alla storia dell’editoria. Non ho scelto questo percorso pensando necessariamente a uno sbocco preciso. Il mio piano A rimane fare l’attore, e credo che per noi attori debba essere davvero un piano A. Poi nella vita le traiettorie cambiano e non si sa mai”.

Recita oramai da diversi anni. Quale aspetto di questo lavoro si è rivelato migliore rispetto alle aspettative? E quale invece più difficile?

“Premesso che è il lavoro più bello del mondo perché è quello che amo fare, la parte più difficile è stata la gestione dell’attesa. Non immaginavo che fosse così intensa. L’aspetto più bello, invece, è la possibilità di provare emozioni senza giudizio. Recitando ci si può sentire più vivi che nella vita quotidiana. È qualcosa che negli anni ho imparato a riconoscere e che continua a muovermi: è una necessità. All’inizio non immaginavo quanto potesse essere destabilizzante e, allo stesso tempo, quanto fosse potente sentirsi così vivi”.

Dove pensa che stia il confine tra ambizione e ossessione?

“Credo che l’ambizione sia la parte positiva dell’ossessione. In fondo nasce proprio da una forma di ossessione, ma non penso che l’ossessione sia sempre negativa. Diventa un problema quando si finisce schiacciati da quell’ambizione. È bello dedicarsi completamente a ciò che si ama, ma bisogna mantenere anche una parte razionale. È bello perdere il controllo, ma non del tutto. Anche perché nel nostro lavoro non siamo sempre noi a decidere il percorso: molte scelte dipendono dagli altri. Se si diventa vittime dell’ossessione, allora può diventare un problema”.

Esiste qualche forma di ossessione per il corpo e per l’aspetto fisico?

“Non parlerei di ossessione. È qualcosa a cui tengo, ma senza eccessi. Mio padre ha un centro sportivo e ho visto persone diventare ossessionate dal corpo. È una dinamica che mi mette ansia. Cerco quindi di prendermene cura, ma con equilibrio”.

Qual è oggi il sogno dell’artista Aleandro?

“Il sogno è fare questo lavoro per tutta la vita. Arrivare in età avanzata e continuare a farlo finché avrò la possibilità fisica di farlo. Mi incuriosisce capire come evolverà tutto questo con il passare del tempo, con la maturità, con una vita che cambia e con responsabilità diverse. Il sogno è continuare a emozionare qualcuno e continuare a scoprirmi. Poi, naturalmente, esistono anche degli obiettivi: magari riconoscimenti importanti, premi. Ma quelli li considero obiettivi, non sogni. Magari un giorno mi ritroverò anch’io agli Oscar con mia madre come Jakob Elordi. Non lo so. Ma già esserci sarebbe qualcosa di enorme (ride, ndr)”.

Se la sua stanza potesse parlare, che cosa racconterebbe di lei?

“La mia stanza mi vede in tutte le situazioni. Probabilmente è l’unico luogo che mi vede davvero in ogni momento. Racconterebbe aspetti che magari non mostro agli altri, o che condivido soltanto con pochissime persone. Parlerebbe dei momenti di grande gioia. Molte notizie importanti legate al lavoro mi sono arrivate proprio mentre ero nella mia stanza e, quindi, lì sono avvenute anche le prime reazioni, quelle più spontanee, non quelle che poi mostri agli altri. Ma racconterebbe anche momenti più difficili. E parlerebbe anche del peluche con cui dormo ancora nel letto, a ventisei anni: un dettaglio che non mostro praticamente a nessuno, perché appartiene a quel lato bambino che tengo molto per me. Poi racconterebbe anche quel sano egocentrismo che emerge quando mi guardo allo specchio. Anche se, a dire il vero, quello accade pure fuori dalla stanza”.

Che peluche è?

“È il Gabibbo, quello di Striscia la Notizia. Da piccolo ero fissato con il Gabibbo e quello è l’unico peluche che ho davvero portato con me nella vita. Me ne hanno regalati altri, ma li ho sempre lasciati da parte. Lui invece l’ho portato con me in ogni cambio di stanza, in ogni trasloco. Non so bene perché, ma mi riporta a quando ero bambino e dormivo con lui. Sono molto affezionato”.

Chi glielo ha regalato?

“Mia madre. Avevo quattro o cinque anni. Da bambino avevo paura di dormire da solo. Dormivo comunque nella mia cameretta, ma lui era una presenza che mi faceva compagnia e mi aiutava ad addormentarmi. E così è rimasto con me”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Aleandro si è concesso?

“Se parliamo nei confronti degli altri potrei dirne molti. Su me stesso è più difficile. Probabilmente l’ultimo gesto risale a qualche giorno fa, quando mi sono preso del tempo per me. Sono andato al mare da solo, mi sono seduto sulla spiaggia e ho cercato di ascoltarmi, di capire come stavo. Avevo bisogno di rimettere un po’ a fuoco le cose. Durante le giornate spesso non abbiamo il tempo di fermarci davvero e chiederci come stiamo. Credo che quello sia stato l’ultimo gesto di tenerezza verso me stesso. Anche perché, come dicevo prima, ho sempre la tendenza a proiettarmi molto verso gli altri”.

C’è ancora un dettaglio curioso che non ha mai raccontato. Com’è arrivato al ruolo di Alberto?

“È vero, è un dettaglio che non è mai emerso: non ho seguito il classico percorso dei casting. All’inizio ero stato chiamato per fare la spalla ai provini del film. Per dieci giorni sono stato lì ogni giorno a provare le scene con quasi tutti gli attori che facevano il provino. Ho interpretato più di centocinquanta scene, praticamente in tutti i ruoli. Poi, il decimo giorno, è arrivato Fausto Brizzi. Era la prima volta che lo incontravo. Mi ha detto: ‘Ma sai che c’è? Vuoi provare a fare questo ruolo?’. E da lì è iniziato tutto. La cosa curiosa è che non mi hanno detto subito di avermi scelto. L’ho scoperto qualche giorno dopo, quando la casting director, Marita D’Elia, mi ha richiamato per fare da spalla ai provini di un altro progetto: è stata un’emozione bellissima. Anche perché nel frattempo avevo iniziato ad affezionarmi molto al progetto: vivendo i casting ogni giorno e interpretando tutte quelle scene, in qualche modo ci entri davvero dentro”.

Ma c’è anche un altro elemento, molto personale…

“La chiamata per fare la spalla ai casting è arrivata in un giorno molto triste per me: il giorno in cui avevo perso mia nonna Maria. Quel giorno ero davvero distrutto. Ripensandoci, mi è rimasta la sensazione che nulla accada davvero per caso. Quella notizia arrivata proprio in quel momento ha dato un significato diverso a tutto”.

La vita che manda dei segnali… Poi ognuno è libero di crederci oppure no, ma a volte sembra davvero che la vita voglia comunicarci qualcosa.

“Credo che succeda quando si è davvero in connessione con ciò che si sta vivendo, sia nei momenti belli sia in quelli difficili. Quel giorno non volevo nemmeno tornare a Roma, ero devastato. Poi invece probabilmente c’era qualcos’altro che mi aspettava. E oggi sono contento che sia andata così”.