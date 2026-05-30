Aleksandr Lukashenko parla con Macron e va contro Giorgia Meloni mediatrice con Mosca: "Non può, è una donna"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Secondo Aleksandr Lukashenko, Giorgia Meloni non potrebbe avere un ruolo di leadership nei colloqui con la Russia e Vladimir Putin in quanto donna. Sarebbe emerso nel corso di una recente conversazione telefonica tra il presidente bielorusso ed Emmanuel Macron: “In Italia c’è una donna primo ministro. Vuoi mettere questo peso su una donna? Tu sei il decano, inizia a muoverti”, avrebbe detto Lukashenko al presidente francese.

La telefonata Lukashenko-Macron

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha avuto una recente conversazione al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron.

A riportare il contenuto della chiacchierata tra i due è stata l’agenzia bielorussa BelTA News.

ANSA

Al centro dei colloqui c’è stata la guerra in Ucraina e la necessità di dialogare con la Russia e con Vladimir Putin.

Lukashenko e le parole su Giorgia Meloni

La sostanza di quanto detto da Lukashenko è che essendo Macron leader europeo più longevo al potere, dovrebbe essere lui ad assumere il ruolo guida nei colloqui con Mosca.

“Tu sei un decano, sei al potere da così tanti anni. E chi altro c’è? Friedrich Merz è un politico molto giovane”, avrebbe detto Lukashenko, usando il termine “aksakal” traducibile, appunto, con decano.

Poi “l’affondo” su Giorgia Meloni: “In Italia c’è una donna primo ministro. Vuoi mettere questo peso su una donna? Tu sei l’aksakal: inizia a muoverti”, avrebbe aggiunto il presidente bielorusso.

Macron il “decano”

Secondo Lukashenko, dunque, toccherebbe a Macron guidare i colloqui con Mosca, in quanto leader con più anni di esperienza.

E anche perché, se l’alternativa è una donna, come nel caso di Giorgia Meloni, allora a maggior ragione questo peso dovrebbe cadere sul presidente francese.

“Sei, per così dire, la figura principale e la forza trainante dell’Europa oggi. Sei andato in Armenia: bene, ora devi venire da noi e parlare, sia a Mosca sia a Minsk. E risolvere questa questione attraverso il dialogo”, avrebbe aggiunto Lukashenko rivolgendosi a Macron.

Chi è Aleksandr Lukashenko

Aleksandr Lukashenko presidente della Bielorussia ininterrottamente dal 20 luglio 1994.

È il leader politico più longevo in Europa ed è spesso definito dai media e dagli osservatori internazionali come “l’ultimo dittatore d’Europa”.

Nel corso degli anni ha modificato la Costituzione, ad esempio azzerando il limite dei mandati presidenziali per estendere il proprio potere a tempo indeterminato.

È il più stretto e fedele alleato del presidente russo Vladimir Putin e a marzo ha effettuato una storica visita di Stato in Nord Corea, firmando un trattato di amicizia e cooperazione con Kim Jong Un.