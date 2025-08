Alessandra Balocco morta a 61 anni, la manager ha guidato il gruppo dolciario durante il pandoro-gate

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alessandra Balocco, manager dell’azienda dolciaria del Cuneese, è morta a 61 anni dopo una lunga malattia. Imprenditrice riservata ma determinata, ha guidato il gruppo per tre anni dopo la morte a breve distanza del padre Aldo e del fratello Alberto, difendendo la Balocco durante il caso legato a Chiara Ferragni, ribattezzato dai media “pandoro-gate“.

Chi era Alessandra Balocco

Manager riservata ma tenace, Alessandra Balocco si è spenta a 61 anni: era malata da tempo. È la figura che tre anni prima prese le redini dell’azienda, quando si viveva il momento più difficile, dopo la perdita nel giro di poche settimane del padre Aldo e del fratello Alberto.

Era l’estate del 2022, quando il gruppo dolciario avrebbe potuto essere travolto dal destino avverso. Al contrario, lei riuscì a rafforzare l’impresa e guidarne la crescita.

La morte del padre e del fratello

Alessandra Balocco è l’ennesima grave perdita per la famiglia e per la comunità di Fossano, lì dove venne fondata l’azienda dolciaria quasi un secolo fa, nel 1927.

Tre anni fa la morte in circostanze tragiche di Alberto Balocco, suo fratello, allora amministratore delegato del gruppo. Il 56enne rimase fulminato durante un’escursione in e-bike sull’Assietta, nell’Alta Val di Susa.

Era il 27 agosto 2022, e quella tragedia era giunta a poche settimane dalla morte a 90 anni del padre Aldo, figlio del fondatore del gruppo Francesco Antonio.

Alessandra a capo della Balocco

Nel gruppo fin dal 1990, Alessandra Balocco aveva assunto quindi le redini dell’azienda, diventando presidente e amministratrice delegata.

Nel primo anno di piena gestione sotto la sua guida, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 aveva registrato un fatturato di 254 milioni di euro, cresciuto a 257 milioni l’anno successivo.

Durante la sua amministrazione, tenne la barra dritta anche durante il clamoroso caso del “pandoro-gate” derivante dalla collaborazione con Chiara Ferragni.

Il cordoglio dell’azienda e delle istituzioni

Nella nota ufficiale diramata dall’azienda è stato sottolineato che i funerali si svolgeranno in forma privata. Alessandra Balocco è stata ricordata come “una figura di riferimento per l’intero gruppo”, che ha contribuito “con totale dedizione, determinazione e competenza alla crescita e al consolidamento dell’azienda in Italia e sui mercati internazionali”.

In giornata è arrivata la proclamazione del lutto cittadino da parte del sindaco Dario Tallone, che ha voluto ribadire ” i sentimenti di stima e di sincera riconoscenza per l’opera intelligente e lungimirante che Alessandra ha condotto negli anni, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale della Città di Fossano e del nostro territorio”.

Alle sue parole si aggiungono quelle del governatore Alberto Cirio. “Perdiamo una donna di valore che ha saputo incarnare a pieno quella tradizione delle grandi famiglie imprenditoriali della nostra terra che sanno unire crescita, visione e attenzione per le proprie comunità” ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte.