Alessandra Caputo, l’intervista alla scrittrice: “Tutti portiamo sulla pelle qualcosa che non raccontiamo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono romanzi che nascono da un progetto e altri che sembrano emergere da una necessità, come On My Skin di Alessandra Caputo. È una storia che si è fatta strada quasi da sola, mentre la sua autrice stava lavorando a tutt’altro. Ha chiesto spazio, attenzione, ascolto. E alla fine ha ottenuto la precedenza su tutto il resto. Forse non è un caso. Perché anche Alessandra Caputo, prima ancora di essere giornalista, è stata una bambina che riempiva quaderni di racconti, una ragazza che scriveva poesie e una donna che, nonostante il lavoro, la famiglia, le pause imposte dalla vita e le inevitabili deviazioni del percorso, non ha mai smesso davvero di dialogare con la scrittura. Da anni racconta la realtà. Lo fa attraverso il giornalismo, professione che le ha insegnato a osservare, a fare domande, a cercare significati dietro i fatti e dietro le persone. Eppure esiste una parte dell’esperienza umana che la cronaca non riesce a contenere fino in fondo: il territorio delle emozioni, delle fragilità, delle ferite invisibili, dei segreti che custodiamo e che, a volte, finiscono per custodire noi. È proprio lì che nasce On My Skin. Dietro la storia di Gabby e Alex non c’è soltanto un intreccio sentimentale costruito attorno a un mistero. C’è una riflessione più profonda sul peso del passato, sulla fiducia, sulla possibilità di rinascere dopo il dolore. I due protagonisti appartengono a mondi lontani e sembrano procedere in direzioni opposte. Eppure portano dentro lo stesso bisogno: essere compresi senza essere giudicati. Essere visti per ciò che sono oltre le proprie ferite. Il tatuaggio che attraversa il romanzo diventa così molto più di un elemento narrativo. È una metafora. È il segno tangibile di ciò che ci accompagna, delle esperienze che ci plasmano e che, nel bene o nel male, continuano a vivere sotto la superficie delle nostre giornate. Perché tutti, in fondo, portiamo sulla pelle qualcosa che non sempre riusciamo a raccontare a parole. Parlando con Alessandra Caputo per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, emerge una caratteristica che accomuna l’autrice ai suoi personaggi: la convinzione che la vulnerabilità non coincida con la debolezza. Nelle sue risposte non c’è alcuna ricerca dell’effetto o della frase costruita. C’è piuttosto una sincerità misurata, quasi discreta, che riflette il carattere di una persona abituata ad ascoltare più che a raccontarsi. Una professionista che non ama stare sotto i riflettori e che continua a considerare la scrittura prima di tutto un’esigenza interiore, un luogo nel quale dare forma a ciò che altrimenti resterebbe inesplorato. Nel corso di questa conversazione si parla naturalmente di libri, di personaggi e di scrittura. Ma si parla anche di maternità, di percorsi interrotti e poi ripresi, di ricordi che restano impressi come tatuaggi, di segreti che proteggono e di quelli che feriscono. Si parla della capacità di ricominciare quando la vita impone una pausa e del coraggio necessario per tornare a seguire ciò che ci appartiene davvero. Perché, in fondo, On My Skin racconta proprio questo. La possibilità di attraversare l’oscurità senza lasciarsi definire da essa. La consapevolezza che ogni ferita lascia un segno, ma non determina il nostro destino. E la certezza, semplice e ostinata, che da qualche parte, oltre il dolore, esista sempre una luce capace di indicarci la strada.

Lei è una giornalista, quindi abituata a raccontare il mondo reale più che quello della finzione. Da dove nasce l’esigenza di scrivere un romanzo?

“In realtà scrivo da quando avevo sei anni. Forse sono nata prima come scrittrice che come giornalista, anche se a quell’età, naturalmente, non si ha ancora consapevolezza di ciò che si diventerà. Il mio primo libro l’ho scritto a sedici anni: una storia che ho lasciato nel cassetto e che ho ripreso molti anni dopo, fino a trasformarla in una trilogia. Da adolescente scrivevo poesie, racconti e storie. La scrittura creativa ha sempre fatto parte della mia vita ed è sempre stata una grande passione. On My Skin è nato mentre stavo lavorando proprio all’ultimo volume di quella trilogia. A un certo punto è emersa questa nuova storia e ho sentito il bisogno di raccontarla. Alla fine è stato il libro che ho scelto di pubblicare come esordio letterario. Non saprei spiegare con precisione perché abbia scelto questo romanzo anziché la trilogia. Non perché credessi meno nell’altro progetto, ma perché sentivo l’urgenza di dare voce a questa storia. La scrittura creativa, in ogni caso, è sempre esistita parallelamente al giornalismo”.

La scrittura creativa rappresenta un rifugio dalla realtà oppure un modo per vivere ed elaborare le proprie emozioni?

“Per me è soprattutto una grandissima passione. Ho sempre scritto ovunque: su fogli, foglietti e quaderni. Ho bisogno di avere con me una Moleskine per annotare idee, immagini, impressioni o qualsiasi elemento riesca a ispirarmi. Più che una fuga dalla realtà, è uno spazio che dedico a qualcosa che sento profondamente mio. Per molti anni, però, ho accantonato la scrittura creativa. Non ho scritto per molto tempo e poi, improvvisamente, ho ricominciato senza più fermarmi. Forse la definirei un’esigenza interiore”.

Nietzsche scriveva che “bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante”. Se la stella danzante è la scrittrice, quale caos custodiva dentro di sé?

“Più che un caos da colmare, direi un insieme di emozioni da portare alla luce. C’è il desiderio di raccontare storie che possono essere molto lontane dalla propria esperienza, ma nelle quali finisce sempre per entrare qualcosa di personale. Forse è proprio questo: un insieme di emozioni che si sente il bisogno di esprimere. Nel giornalismo non è possibile farlo nello stesso modo, mentre la scrittura creativa lo consente. È stato così con le poesie e continua a esserlo con i romanzi. Per me scrivere significa dare forma a emozioni che si accumulano dentro. Quando riesci a trasferirle sulla pagina è quasi una forma di terapia. Anche se ciò che racconti non coincide con la tua vita, stai comunque facendo emergere una parte di te. Vedere quelle emozioni fissate su un quaderno o in un file regala una grande soddisfazione”.

Appartiene alla categoria di chi distingue lo scrivere per sé dallo scrivere per gli altri?

“Quando scrivo non penso mai ai lettori. Nemmeno mentre stavo scrivendo On My Skin immaginavo qualcuno che un giorno lo avrebbe letto. Scrivo perché sento l’esigenza di farlo. Naturalmente, quando affidi il testo a qualcuno e attendi di capire se riuscirà a cogliere ciò che volevi trasmettere, entra in gioco una certa emozione. E quando ti rendi conto che quel messaggio arriva davvero, la soddisfazione è enorme. La spinta iniziale, però, è sempre personale e non nasce dal giudizio degli altri”.

US: Licia Gragiulo

Entriamo nel romanzo. Il titolo è On My Skin. Quali segni portano sulla pelle Gabby e Alex che ancora non riescono a esprimere a parole?

“Sono due persone apparentemente molto diverse, quasi opposte, ma accomunate da ferite interiori che non si sono mai rimarginate del tutto. Naturalmente il romanzo ruota soprattutto attorno al mistero che avvolge Alex, vero filo conduttore della storia. Anche Gabby, però, custodisce aspetti della propria vita che devono essere scoperti e compresi. Mi interessava mostrare come due persone apparentemente lontanissime possano incontrarsi su un terreno comune. Gabby rappresenta la resilienza e la luce. È proprio quella luce a illuminare l’ombra che circonda Alex. Alex possiede una grande profondità emotiva, ma per lasciarla emergere deve imparare a fidarsi di qualcuno. Lo stesso accade a Gabby, che nel corso della storia scopre aspetti di sé che inizialmente erano rimasti nascosti”.

Il tatuaggio è il mistero centrale del romanzo e, allo stesso tempo, una traccia del passato di Alex. Se dovesse scegliere un altro simbolo per raccontare la stessa storia, quale sceglierebbe?

“È una domanda difficile, perché l’intera vicenda è stata costruita proprio attorno a quel tatuaggio e al significato che racchiude. Potrei immaginare altri simboli, ma rischierei di svelare elementi fondamentali della trama. L’idea iniziale nacque dall’incontro tra i due protagonisti; successivamente arrivò quella del tatuaggio e del mistero che lo circonda. Il romanzo è costruito per alimentare fino all’ultima pagina diverse ipotesi nel lettore. Inoltre volevo che il dolore che Alex porta dentro fosse letteralmente inciso sul corpo, sulla pelle. Desideravo che fosse un segno visibile, qualcosa destinato ad accompagnarlo sempre. Per questo faccio fatica a immaginare un simbolo altrettanto efficace”.

Ha una passione personale per i tatuaggi?

“In realtà non ne ho nemmeno uno. Mi affascinano però moltissimo le storie che si nascondono dietro i tatuaggi delle persone. Forse è una deformazione professionale da giornalista: quando incontro qualcuno, mi viene spontaneo fare domande e cercare di comprendere. I tatuaggi mi portano automaticamente a chiedermi perché una persona abbia scelto proprio quel simbolo. E da quella curiosità nascono spesso racconti molto interessanti”.

Gabby e Alex appartengono a due mondi molto diversi. Lei è una biologa marina, lui un avvocato. Era una contrapposizione voluta?

“Assolutamente sì. Volevo costruire due universi apparentemente molto distanti, sia dal punto di vista professionale sia da quello caratteriale. Gabby è luce, solarità e apertura. Alex, invece, è una persona chiusa, misteriosa, quasi oscura. Non perché sia cattivo, ma perché porta dentro di sé qualcosa che lo rende distante dagli altri. Fin dall’inizio li avevo immaginati così: due poli opposti. Solo in seguito emergono gli elementi che li accomunano”.

Nel romanzo il passato non passa mai davvero. Secondo Lei i ricordi ci appartengono o sono loro a possedere noi?

“Credo che i ricordi ci appartengano. Qualunque esperienza viviamo, positiva o negativa, ci accompagna nella fase successiva della nostra vita. Anche ciò che ci fa soffrire ha un significato e una funzione. Per questo penso che persino i ricordi più dolorosi rappresentino passaggi importanti del nostro percorso”.

Qual è il ricordo che custodisce più gelosamente?

“La nascita dei miei figli. Ho due figli, una bambina di undici anni e un ragazzo di quattordici. Il momento della loro nascita è il ricordo più bello che possiedo. È come un tatuaggio: ne ricordi ogni dettaglio, persino i profumi di quei momenti”.

E quale ricordo, invece, continua a procurarle sofferenza quando riaffiora?

“Ce ne sono diversi. Sicuramente la perdita di persone care: i nonni e gli zii con cui sono cresciuta. Sono esperienze che, soprattutto in giovane età, ti fanno comprendere che la vita non può restare immutabile come la immaginavi da bambina. Ti costringono a prendere coscienza del cambiamento. Esistono poi altre ferite interiori, legate a esperienze vissute. Quelle restano e continuano ad accompagnarti”.

Gabby e Alex sono persone ferite ma non vittime. Quanto era importante raccontare la vulnerabilità senza trasformarla in debolezza?

“Era fondamentale. Il messaggio che volevo trasmettere è proprio questo: tutti portiamo dentro di noi dolori, grandi o piccoli. Ma attraversare il dolore e l’oscurità non significa esserne definiti. Dopo quel passaggio esiste sempre una possibilità di luce. Volevo raccontare anche l’importanza della fiducia. Nel momento in cui riesci ad aprirti e ad affidarti a qualcuno, puoi rinascere dal dolore. Puoi cambiare prospettiva e guardare la vita con occhi diversi”.

È stato facile costruire e comprendere i suoi personaggi?

“Quando inizio a scrivere ho bisogno, prima di tutto, di delineare con chiarezza i personaggi. Ho iniziato questo libro in spiaggia, mentre stavo lavorando a una storia completamente diversa. La prima cosa che ho fatto è stata definirne il carattere. Da questo punto di vista non ho incontrato particolari difficoltà. Le difficoltà sono emerse, piuttosto, nel raccontare Alex nel modo giusto. Dovevo far affiorare il suo lato oscuro senza farlo apparire una persona cattiva o crudele. Volevo che il lettore comprendesse che aveva bisogno di qualcuno capace di comprenderlo. La vera sfida era evitare che venisse giudicato esclusivamente per le sue chiusure”.

Se oggi invitasse oggi a cena Gabby e Alex, quale domanda rivolgerebbe a entrambi?

“Ad Alex chiederei se è ancora convinto della scelta di aprirsi a qualcuno e di aver dato alla propria vita la possibilità di prendere una direzione diversa. A Gabby chiederei se è felice di essere riuscita a superare i propri traumi e di aver ripreso in mano i sogni che coltivava durante gli anni dell’università, accantonando la biologia marina per intraprendere un percorso completamente diverso. In sostanza, le chiederei se considera ancora giusta quella decisione di cambiare radicalmente la propria vita”.

E lei? È soddisfatta delle scelte che ha compiuto nella sua vita oppure, avendo avuto maggiore libertà, avrebbe intrapreso percorsi diversi?

“Sì, sono soddisfatta. Sono contenta delle scelte che ho compiuto e, guardando al mio percorso, non sento il desiderio di aver seguito strade diverse”.

Quale pensa sia stato l’ostacolo maggiore, o il sacrificio più grande, che ha dovuto affrontare per affermarsi professionalmente?

“Questa è una domanda difficile. E lo diventa ancora di più quando si diventa madri. È inutile negarlo: conciliare la crescita dei figli con la propria professione non è semplice. Ho avuto anche diversi problemi di salute legati alle gravidanze prima della nascita dei miei due figli, e questo mi ha costretta a fermarmi per diverso tempo. Per alcuni anni mi sono allontanata dal giornalismo. Avevo iniziato a lavorare molto presto, intorno ai vent’anni, e avevo costruito un percorso professionale intenso. Ho cominciato con Cioè e poi scrivendo di musica e cinema online, quando stavano nascendo le prime testate sul web. In seguito sono passata alla cronaca, ho collaborato con il Corriere Laziale e mi sono occupata di turismo e viaggi per una rivista. Poi è arrivato un momento della vita in cui ho dovuto mettere tutto in pausa. Successivamente ho ripreso il mio percorso e direi di averlo fatto a pieno ritmo, forse persino più di prima, dopo la pandemia. Per me è stata una vera scossa. Lo stesso è accaduto con la scrittura creativa, che ho ripreso nel 2022 dopo molti anni di interruzione. Sentivo dentro di me quel fermento, quella voglia di tornare a dedicarmi a passioni che avevo accantonato. Da lì sono arrivate nuove opportunità: la rubrica di cinema su La Freccia, il ritorno alla scrittura creativa e altri progetti professionali. La mia vita lavorativa ha ritrovato una direzione che sentivo il bisogno di recuperare. Ma non è stato facile, e non lo è tuttora”.

Lei ha definito On My Skin un romanzo profondamente cinematografico. Mentre scriveva, aveva in mente registi, film o serie televisive di riferimento?

“A dire il vero, no. Probabilmente, occupandomi di cinema, possiedo un immaginario visivo molto forte, ma non avevo riferimenti precisi. Avevo soprattutto immagini. Mentre scrivevo vedevo le scene davanti agli occhi. Non sono mai stata a Wilmington. New York, invece, la conosco bene. Wilmington probabilmente è rimasta dentro di me attraverso immagini e suggestioni sedimentate nel tempo. Da ragazza guardavo Dawson’s Creek e certi paesaggi finiscono per imprimersi nella memoria. Esistono immagini che restano dentro di noi e che si riescono a raccontare anche senza averle vissute direttamente. Probabilmente mi ha aiutata anche l’esperienza maturata nel giornalismo di viaggio. Mi capitava di scrivere di luoghi che non avevo visitato personalmente, ma sui quali avevo raccolto moltissime informazioni. Ero già abituata, in qualche modo, a viaggiare con l’immaginazione. Quindi no, non c’è stato un film o una serie televisiva in particolare che abbia rappresentato un modello. Semplicemente vedevo ciò che stavo scrivendo”.

Esiste davvero una sorta di ‘geografia sentimentale’, cioè luoghi che sembrano naturalmente predisposti alla nascita di una storia d’amore?

“Sì, assolutamente. E in questo senso hanno certamente contribuito anche i romanzi di Nicholas Sparks, oltre alle serie televisive che abbiamo citato. Esistono luoghi che evocano immediatamente l’idea di una storia d’amore e che sembrano nati per fare da sfondo a un racconto sentimentale. Credo che sia davvero così”.

Se una produzione volesse adattare On My Skin per una serie televisiva ambientandola però in Italia, quale luogo sceglierebbe al posto di Wilmington?

“Il primo luogo che mi viene in mente è quello in cui ho iniziato a scrivere il romanzo. Ero sulla spiaggia di Porto San Giorgio. Per questo direi una località delle Marche. È una regione di cui si parla sempre troppo poco e alla quale sono molto legata, perché le mie origini sono in parte marchigiane. Se dovessi immaginare una trasposizione italiana, partirei da una spiaggia marchigiana. E magari Alex potrebbe diventare un avvocato romano”.

Tra dieci anni, che cosa vorrebbe che restasse di questo romanzo?

“Mi piacerebbe che fosse stato letto da molte persone e, soprattutto, poter conoscere le loro impressioni. Vorrei sapere quali domande si sono poste durante la lettura, quali riflessioni ha suscitato il romanzo e quali emozioni abbia lasciato. Ma soprattutto vorrei che restasse il messaggio che attraversa tutta la storia: non sentirsi fragili di fronte alle difficoltà. Vorrei che rimanesse l’idea di affrontare il dolore e i momenti più oscuri con coraggio. Perché, secondo me, dopo c’è sempre una luce. La vita è piena di ostacoli, ma offre anche gli strumenti per superarli. Vorrei che restasse questa fiducia: il coraggio di affrontare le difficoltà e la capacità di affidarsi alle persone giuste”.

E Alessandra Caputo, tra dieci anni, quali sogni vorrebbe vedere realizzati?

“Mi piacerebbe pubblicare la trilogia di cui parlavo prima. È una storia alla quale tengo molto perché affronta temi di cui si parla ancora poco e che, a mio avviso, meriterebbero maggiore attenzione. Naturalmente il desiderio più importante riguarda i miei figli. Vorrei che stessero bene e che fossero soddisfatti della loro vita. Per quanto mi riguarda, spero di continuare il percorso professionale che sto portando avanti oggi. E poi, naturalmente, sarebbe bello vedere On My Skin trasformato in una serie televisiva o in un film. So bene che non è semplice, ma rappresenterebbe una grande soddisfazione”.

Oggi viviamo in una società che rincorre continuamente il successo. Per lei, personalmente, che cosa significa avere successo?

“Sono una persona estremamente riservata. Per me è già insolito trovarmi dall’altra parte di un’intervista. Sono abituata a fare domande, non a riceverle. Anche presentare il libro è stata una prova importante, perché non mi considero una persona che ama stare al centro dell’attenzione. A me piace scrivere. Mi piace l’idea che arrivi il messaggio che sto cercando di trasmettere. Non scrivo pensando al successo e non vivo nella sua continua ricerca. Mi interessa piuttosto che ciò che racconto riesca a raggiungere chi legge. Mi interessano la conoscenza, lo scambio e il confronto. E se posso restare dietro le quinte invece che sotto i riflettori, per me va benissimo così”.

Nella vita sono stati più i segreti che l’hanno protetta o quelli che l’hanno ferita?

“Sicuramente quelli che mi hanno protetta. In fondo, di segreti ne abbiamo tutti. Chi non ne ha? ”.

Spesso i segreti diventano una zona di comfort.

“Assolutamente sì. Sono proprio quei luoghi interiori nei quali ci si rifugia quando si attraversano momenti difficili. In questo senso possono diventare davvero una zona di conforto”.

Riesce a individuare il confine tra il segreto che protegge e quello che ferisce?

“Sì. Bisogna saper porre un limite, altrimenti si rischia soltanto di farsi del male”.

E per lei qual è quel limite?

“Smettere di pensarci. I segreti che possono ferirti devono essere, in qualche modo, lasciati andare”.