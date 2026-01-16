Alessandra Drusian dei Jalisse operata all'anca, "ho tenuto duro cinque anni ma non c'erano altre soluzioni"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alessandra Drusian dei Jalisse si è sottoposta a un intervento di protesi all’anca dopo cinque anni di dolore e cure conservative. A raccontarlo sono stati lei stessa e il marito Fabio Ricci, spiegando come anche l’esperienza a “L’Isola dei Famosi” abbia aggravato la situazione, rendendo inevitabile l’operazione.

Alessandra Drusian operata, come sta

Negli ultimi giorni Alessandra Drusian ha condiviso con il pubblico una scelta personale e delicata: sottoporsi a un intervento di protesi all’anca dopo anni di dolore e tentativi conservativi.

La cantante dei Jalisse ha spiegato sui social di aver resistito a lungo, affidandosi a fisioterapia, infiltrazioni e farmaci antidolorifici, nella speranza di evitare la sala operatoria. Alla fine, però, la chirurgia si è rivelata l’unica strada possibile.

Il racconto di Fabio Ricci

Della sua vicenda si è parlato anche in televisione, durante una recente puntata de “La Volta Buona”, condotta da Caterina Balivo. In studio era presente Fabio Ricci, partner artistico e di vita di Alessandra, che ha partecipato a un momento introdotto con leggerezza sul tema delle coppie famose.

L’assenza della Drusian non è però passata inosservata, alimentando la curiosità del pubblico. A chiarire la situazione è stata la stessa Alessandra, comparsa in un contributo video registrato.

Con ironia ha raccontato di essere a casa, alle prese con il periodo post-operatorio. “Rimango basita Caterina come tu sia riuscita a far venire Fabio lì in studio da te senza di me”.

Il peggioramento dopo “L’Isola dei Famosi”

Fabio Ricci ha poi spiegato che l’intervento è avvenuto l’8 gennaio, sottolineando come la compagna abbia convissuto con il problema per circa cinque anni, senza mai smettere di lavorare.

A incidere sul peggioramento della situazione, come già raccontato dalla Drusian sui social, sarebbe stata anche l’esperienza televisiva a “L’Isola dei Famosi“.

Le condizioni estreme del reality, tra prove fisiche, privazioni e ritmi intensi, hanno rappresentato un ulteriore stress per un’articolazione già compromessa, accelerando la decisione di operarsi.

Chi sono i Jalisse

I Jalisse sono uno dei sodalizi musicali italiani più noti degli anni Novanta. Formati da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, hanno raggiunto la grande popolarità vincendo il Festival di Sanremo 1997 con il brano “Fiumi di parole”.

Nonostante una carriera segnata da successi discografici e numerose partecipazioni televisive, il duo ha spesso raccontato le difficoltà incontrate nel sistema musicale italiano, senza mai interrompere l’attività artistica. Oggi continuano a esibirsi dal vivo e a partecipare a progetti televisivi, mantenendo un forte legame con il pubblico.