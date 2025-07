Alessandra Durante di Lecco hater sui social, le dimissioni dell'assessora dopo gli insulti anonimi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alessandra Durante, assessore a Lecco con diverse deleghe tra cui all’Evoluzione Digitale e coinvolta in progetti contro il cyberbullismo, ha presentato le sue dimissioni al sindaco di centro sinistra indipendente Mauro Gattinoni. La 41enne di Lecco attaccava con un profilo fake su Facebook, chiamato Anonimo 582, alcuni cittadini che criticavano l’amministrazione comunale. L’assessore è stata beccata dall’amministratore del gruppo Facebook “Lecco. Società e politica” in cui rispondeva ai commenti degli utenti con il suo profilo falso.

Alessandra Durante “hater”: gli insulti a chi criticava l’amministrazione comunale

Una delle bordate di Alessandra Durante che le sono costate le dimissioni è “Scrive solo per avere un senso…polemiche da alunno di terza elementare” oltre ad aver insultato un utente con termini come “frustrato”, “ritardato” e “analfabeta” scritti a corredo di un post di un cittadino che segnalava un tratto di marciapiede dissestato dopo la posa di fiori decorativi.

Questa critica stava iniziando ad ottenere seguito e condivisioni social aumentando la visibilità di quanto scritto e probabilmente per questo ha deciso di rispondere a modo suo.

Il commento dell’assessore risale al 29 giugno e qualche ora dopo gli amministratori del gruppo hanno scelto di smascherare l’identità di Anonimo 582.

Le scuse via social

Sono subito arrivate pentimento e scuse pubbliche su Instagram di Alessandra Durante: “Porgo le mie scuse a questo cittadino a cui ho risposto in maniera molto prepotente e maleducata scendendo anche nel personale e facendolo in anonimato…non c’è nessuna giustificazione”. Essendo l’assessore di Lecco anche coinvolta in progetti nelle scuole contro il cyberbullismo. la stessa ha voluto sottolineare di essere caduta esattamente in quei comportamenti, che da tempo con il suo team, vorrebbe eliminare.

Il sindaco Mauro Gattinoni ha scelto di prendersi del tempo per decidere se accettare o meno le dimissioni dell’assessore, intanto la lista civica Fattore Lecco di cui entrambi fanno parte ha pubblicato un comunicato in cui difende Alessandra Durante.

La scelta del primo cittadino di Lecco non è piaciuta alle opposizioni e i gruppi di centrodestra hanno deciso di abbandonare l’aula durante un consiglio comunale in segno di protesta.

Alessandra Durante chi partito è

Dal 2020 Alessandra Durante è stata assessore al Comune di Lecco a Famiglia, Giovani e Comunicazione. Fa parte della lista civica Fattore Lecco che durante la campagna elettorale è stata appoggiata dal PD a cui lo stesso assessore non risulta iscritta.

Sono numerose le deleghe ottenute durante il suo mandato: politiche per bambini, giovani, famiglie, comunicazione e rapporti con i cittadini. Di recente Alessandra Durante era molto attiva in progetti che coinvolgevano allievi delle scuole primarie sull’educazione al digitale responsabile e consapevole, e come da lei stesso sottolineato, ha preso parte a diverse campagne di sensibilizzazione contro il cyberbullismo.

Nella sua biografia si definisce mamma di due figli e appassionata di sport. È laureata in Marketing e Comunicazione d’Impresa e anche in Giurisprudenza, ha un master alla New York University ed ha conseguito uno anche in Parent Coaching.