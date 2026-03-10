Alessandra Galioto inviata della Vita in Diretta aggredita a Scicli con spray al peperoncino da Vittorio Tasca

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Scicli la giornalista Alessandra Galioto della “Vita in Diretta” è stata aggredita con spray al peperoncino durante un servizio sul caso dell’anziano “fracassone” di via dei Miracoli, accusato dai vicini di riprodurre musica e rumori molesti anche di notte. L’inviata è finita al pronto soccorso. Il Comune spiega di aver provato diverse soluzioni, ma ha margini limitati senza un intervento della magistratura.

Scicli, la denuncia alla Vita in Diretta

Tensione a Scicli, nel Ragusano, attorno alla vicenda del signor Vittorio, l’anziano di 86 anni diventato noto come il “fracassone” di via dei Miracoli.

Durante un servizio televisivo del programma “Vita in Diretta“, l’inviata Alessandra Galioto è stata aggredita con spray al peperoncino dopo aver cercato di parlare con l’uomo che da mesi è al centro delle proteste dei residenti per i rumori molesti provenienti dal suo appartamento.

L’aggressione ad Alessandra Galioto

Secondo quanto raccontato nel programma, la giornalista si trovava in città per documentare la situazione che da tempo tiene in apprensione i condomini della palazzina. Nella notte, intorno alle 2:30, i residenti avrebbero segnalato ancora una volta musica ad alto volume e rumori forti provenienti dall’abitazione dell’anziano.

La mattina successiva la troupe avrebbe incontrato l’uomo in piazza, dove è solito recarsi per dare da mangiare ai piccioni. Il tentativo di dialogo però si sarebbe trasformato rapidamente in un episodio di forte tensione.

L’86enne avrebbe prima tentato di allontanare la giornalista passando con il monopattino molto vicino ai suoi piedi e, poco dopo, avrebbe spruzzato dello spray urticante al peperoncino.

La giornalista è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti, anche se, secondo quanto riferito nel servizio, gli occhiali indossati avrebbero evitato conseguenze più gravi.

La posizione del Comune

La posizione dell’amministrazione è stata espressa da Giuseppe Margiotta, assessore alle Politiche sociali del Comune di Scicli, che ha spiegato la situazione.

Secondo l’assessore, il Comune avrebbe già attivato tutte le procedure possibili, coinvolgendo servizi sociali e strutture sanitarie. Tuttavia, l’ente locale avrebbe margini limitati di intervento in assenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Intanto i residenti continuano a chiedere un intervento risolutivo. Alcuni di loro, esasperati dalla situazione, avrebbero persino valutato l’ipotesi di lasciare l’appartamento pur di sottrarsi a una convivenza diventata ormai insostenibile.