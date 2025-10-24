Alessandra Maiorino del M5S definisce Giorgia Meloni "cheerleader di Trump", il video della bufera al Senato

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Scontro in Senato tra maggioranza e opposizione. Un video diffuso dall’ANSA mostra il botta e risposta tra il M5S e Ignazio La Russa, nato dopo l’intervento della senatrice Alessandra Maiorino, che ha definito Giorgia Meloni “la cheerleader di Donald Trump”. Il Presidente del Senato ha richiamato più volte all’ordine Marco Croatti, che era intervenuto in difesa della collega.

Alessandra Maiorino del M5S: “Giorgia Meloni cheerleader di Trump”

Un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione si è verificato in Senato nella serata del 22 ottobre, partendo dall’intervento della senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.

La senatrice Maiorino ha definito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni “cheerleader” di Donald Trump: le sue parole hanno riportato alla mente le recenti affermazioni di Landini (che ha definito la Premier “cortigiana“) e hanno ovviamente causato una reazione accesa da parte della destra, tanto che il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è trovato a dover richiamare l’ordine.

ANSA

Giorgia Meloni

“Anche oggi l’abbiamo dovuta vedere nelle vesti di cheerleader, spero che cheerleader si possa dire e che nessuno insorga, del presidente di un altro Paese, invece che mantenere la schiena dritta e fare la capo del governo dell’Italia, lodando semplicemente Trump”: così è iniziato il discorso della senatrice del M5S.

Bufera in senato durante l’intervento della senatrice

La senatrice ha anche commentato la notizia dei “39 studenti palestinesi che adesso noi stiamo formando e che sono destinati a diventare la classe dirigente della Palestina”. Quando poi Maiorino ha accusato Meloni di raccontare “baggianate” in aula e agli italiani, il centrodestra è insorto.

L’intervento della senatrice è stato interrotto infatti da voci urla della maggioranza. In difesa di Maiorino è intervenuto il senatore M5S Marco Croatti, che ha più volte alzato la voce.

Scontro tra La Russa e Croatti

A quel punto, il Presidente La Russa è intervenuto per richiamare l’ordine in aula e per invitare la senatrice del M5S a proseguire.

La Russa ha anche invocato serietà, chiedendo a Croatti di non creare tensioni, accusandolo di istigarlo a espellerlo dall’aula.

“Senatore, non la espello, non ci provi”, ha ribadito La Russa.

La senatrice Maiorino ha ripreso finalmente il suo intervento, dichiarandosi abituata “agli insulti che partono dai banchi di destra”.

Ha infine concluso esortando Giorgia Meloni ad andare “Europa per fare la presidente del Consiglio della nazione Italia e non la vice di Donald Trump”.