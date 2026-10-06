Alessandra Moneti giornalista ANSA morta dopo un malore improvviso, aveva solo 60 anni: redazione in lutto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del giornalismo, è morta dopo un malore improvviso Alessandra Moneti, giornalista dell’ANSA. Aveva solo 60 anni. Nella redazione dell’agenzia di stampa dal 1985, era una firma di riferimento nel settore dell’agroalimentare. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del ministro Francesco Lollobrigida, che la ricorda come una giornalista “appassionata, attenta e competente”.

Morta la giornalista ANSA Alessandra Moneti

Lutto nella redazione di ANSA. È morta oggi, martedì 6 ottobre, la giornalista Alessandra Moneti.

La reporter aveva solo 60 anni, appena compiuti, si è spenta dopo un malore improvviso. A darne notizia la stessa agenzia di stampa.

Chi era Alessandra Moneti

Romana, Alessandra Moneti era entrata all’ANSA nel 1985, dal 2005 era nella redazione Specializzati e da quest’anno in quella Economia.

La sua era una voce e una firma di riferimento nel settore dell’agroalimentare, di cui seguiva ogni aspetto, da quelli economici e legislativi a quelli di tendenza e di costume.

Per lei anche numerose esperienze nel campo della comunicazione enogastronomica, con il suo lavoro ha contribuito a diffondere la conoscenza nel settore del vino e del food.

I colleghi dell’ANSA la ricordano come una donna e una professionista dotata di grande ironia, amante dei viaggi e della barca a vela.

I messaggi di cordoglio

Numerosi in queste ore i messaggio di cordoglio per la morte di Alessandra Moneti.

Tra questi quello del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “È con profondo dolore che apprendo della scomparsa di Alessandra Moneti, giornalista dell’ANSA che ho avuto modo di incontrare e conoscere in tante occasioni istituzionali”.

“Era una giornalista appassionata, attenta e competente, che ha seguito con grande professionalità il mio lavoro e numerosi eventi del Ministero”, ricorda il ministro.

“In questi anni ho avuto modo di apprezzarne non solo la serietà e la professionalità, ma anche la gentilezza e la disponibilità che sempre l’hanno contraddistinta. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la redazione”, conclude Lollobrigida.

Anche Coldiretti esprime profondo cordoglio per la scomparsa della giornalista, “per tanti anni punto di riferimento della stampa agricola e agroalimentare italiana. Con competenza, rigore e una conoscenza profonda del settore, Alessandra ha raccontato per anni l’agricoltura, il cibo e il Made in Italy, seguendone da vicino trasformazioni, difficoltà e successi”.

Nel corso della sua carriera Moneti “ha raccontato con competenza, rigore e passione le evoluzioni del settore primario, contribuendo a valorizzarne le eccellenze e il ruolo strategico per il Paese”, scrive Confagricoltura.

“La sua preparazione professionale, unita alla sua delicata ironia, le hanno fatto guadagnare la stima di istituzioni, organizzazioni agricole e operatori del settore”.