Alessandra Moretti coinvolta nel Qatargate, immunità revocata ma l'europarlamentare Pd sbotta: "Voto politico"

Il Parlamento Europeo ha revocato l’immunità per Alessandra Moretti, coinvolta nel cosiddetto Qatargate. Con 497 voti a favore, l’aula ha approvato la mozione che chiedeva la revoca, grazie anche al sostegno del Movimento 5 Stelle. Secondo l’inchiesta, Moretti avrebbe beneficiato di viaggi e altri benefit da Qatar e Marocco. Circostanze sempre smentite dall’esponente del Pd.

Revocata l’immunità per Alessandra Moretti

L’Europarlamento ha votato a favore della revoca dell’immunità per Alessandra Moretti, eletta nelle file del Partito Democratico. L’aula si è espressa abbastanza nettamente, con 497 voti a favore, 139 contrari e 15 astenuti.

Come annunciato, gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle hanno votato a favore della mozione presentata da Marcin Sypnwieski dell’Esn (Europa delle Nazioni Sovrane). Secondo quest’ultimo, sarebbero stati raccolti “diversi tipi di prove su una serie di vantaggi che Alessandra Moretti ha cercato e/o ottenuto”.

La reazione dell’esponente del Pd: “Voto politico”

Una ricostruzione smentita seccamente dall’esponente del Partito Democratico. Moretti, infatti, ha precisato che non le viene attribuito nessun passaggio di denaro e di non aver mai ricevuto “benefici, regali e vantaggi da nessuno” e “tanto meno da Marocco e Qatar”.

Nel dettaglio, Moretti ha smentito di aver fatto diversi viaggi in Marocco e di essere andata in Qatar per una partita dei Mondiali. “Mi è stato contestato di aver fatto dichiarazioni in favore del Qatar, ma ho prodotto in commissione un video dal quale emerge che non è vero”, ha aggiunto.

“Sono amareggiata e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali”, ha commentato. Alessandra Moretti non è formalmente indagata nel Qatargate, ma il suo nome è comparso nelle carte dell’indagine per alcuni contatti con i principali protagonisti dell’inchiesta.

Perché è esploso il Qatargate

La scorsa settimana la commissione Juri del Parlamento Ue ha approvato la richiesta di revoca dell’immunità per l’europarlamentare Moretti, passaggio poi confermato oggi, 16 dicembre, dai deputati riuniti in sessione plenaria.

Il caso Qatargate è scoppiato nel dicembre 2022 e fa riferimento a un’indagine su un presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi eurodeputati. La Procura federale del Belgio contesta l’esistenza di un sistema di corruzione e influenza indebita dentro il Parlamento Europeo per favorire le istanze di Paesi come il Qatar e il Marocco.

Immunità confermata per l’europarlamentare Elisabetta Gualmini

Come Alessandra Moretti, anche Elisabetta Gualmini (europarlamentare del Partito Democratico) è stata coinvolta in modo indiretto nel Qatargate. A differenza di quanto accaduto con Moretti, l’Europarlamento in seduta plenaria ha confermato l’immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti favorevoli, 254 contrari e 19 astenuti.