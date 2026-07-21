Alessandra Moretti del Pd minacciata per le frasi su vaccini e migranti, "lettera firmata Potere al Popolo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd, è stata minacciata con una lettera per la sua attività in materia di ricerca scientifica, in particolare riguardo ai vaccini, e per la questione migranti. La missiva contenente le minacce riporterebbe in calce la dicitura “Potere al Popolo”. Moretti ha denunciato l’accaduto alla Procura di Vicenza.

Le minacce ricevute da Alessandra Moretti

Alessandra Moretti ha ricevuto una lettera contenente minacce e una foto che raffigura un uomo con un’arma da fuoco tra le mani.

Stando a quanto riportato da ANSA, lo hanno riferito fonti vicine all’eurodeputata, che hanno anche spiegato che la firma in calce riporterebbe la dicitura “Potere al Popolo”.

Le parole di Alessandra Moretti dopo le minacce

Alessandra Moretti ha fatto sapere di aver “subito denunciato l’accaduto alla procura di Vicenza”.

L’eurodeputata del Pd ha aggiunto: “Non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute. Anche questa volta continuerò nel mio lavoro, con serietà e impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano”.

Alessandra Moretti ha poi spiegato: “Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge. Le donne che si espongono in politica come nel giornalismo o in altri ambiti sono spesso oggetto di manifestazioni di odio irripetibili che non vanno mai derubricate o minimizzate come semplici goliardate. Chi minaccia, chi usa violenza e prepotenza va punito“.

Le indagini sulle minacce subite da Alessandra Moretti

Gli inquirenti stanno cercando di risalire al mittente della lettera indirizzata ad Alessandra Moretti.

Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, la missiva riporterebbe alcune frasi di minacce legate all’attività dell’eurodeputata del Partito Democratico in materia di ricerca scientifica, in particolare riguardo alle campagne di vaccinazione, al ruolo dell’Oms e alla gestione dei migranti e ai diritti.

Per quanto riguarda il tema della salute, Alessandra Moretti, sul suo sito, ha dichiarato: “La salute, soprattutto dopo la pandemia, è un chiodo fisso nella mia agenda: al Parlamento sono stata coordinatrice per il gruppo dei Socialisti e democratici della della Commissione speciale contro il cancro, una lotta che può e deve essere europea (…) e sono stata relatrice di una strategia per prepararsi alle future crisi sanitarie”.

“Chi non si vaccina è un irresponsabile e deve pagarne le conseguenze (…) Chi non vuole vaccinarsi perché crede alle stregonerie e alle fake news si chiuda in casa e non metta a rischio la salute delle altre persone”, scriveva nel 2021 sui social.

Per quanto concerne i migranti, l’attenzione di Alessandra Moretti si è concentrata – tra le varie cose – sulla rotta balcanica. Sul sito si legge: “La rotta balcanica è un ponte che unisce due mondi. Da una parte c’è il Medio oriente, con tutte le sue complessità, composto da paesi come il Pakistan, l’Afghanistan e la Siria. Paesi dove infuriano le violenze e dove le libertà civili e i diritti umani sono facilmente calpestati. Dall’altra parte di questo ponte c’è l’Ue, culla di valori fondamentali e sogno per le tantissime persone che scappano dalla guerra, dalla fame e dalla paura”.