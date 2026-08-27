Alessandra Mussolini a Uomini e Donne come nuova opinionista: il video dell'annuncio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alessandra Mussolini parteciperà al programma televisivo Uomini e Donne nel ruolo di opinionista. A Mediaset aveva già preso parte al Grande Fratello Vip vincendo l’edizione. “Sono prontissima”, le parole dell’ex senatrice dopo essere entrata in studio come mostrato dai social della trasmissione.

Alessandra Mussolini a Uomini e Donne, l’annuncio

Come mostrato dal video pubblicato sui social ufficiali del programma, Maria De Filippi ha introdotto Alessandra Mussolini a Uomini e Donne coinvolgendo Tina Cipollari e Gianni Sperti in un piccolo gioco a indizi.

La conduttrice ha scherzato con i due opinionisti storici, dando alcune informazioni sulla nuova collega prima del suo ingresso in studio.

Tra gli indizi citati ci sono la passione per il fai da te e un episodio curioso avvenuto in aeroporto.

Secondo quanto raccontato nella clip, Alessandra Mussolini avrebbe rischiato di essere fermata dopo aver messo in valigia una chiave inglese.

Dopo gli indizi, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello è entrata in studio ballando un mambo.

Maria De Filippi le ha poi rivolto la domanda di rito: “Sei pronta?”. La risposta è stata: “Prontissima”.

Il ruolo accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti

Nel nuovo ruolo, Alessandra Mussolini sarà chiamata a commentare le storie e le dinamiche dei protagonisti del programma.

La sua presenza si aggiunge a quella di Tina Cipollari e Gianni Sperti, volti ormai storici di Uomini e Donne.

I tre seguiranno le vicende dei tronisti, dei corteggiatori e dei partecipanti del Trono Over, intervenendo nel corso delle puntate.

La carriera in tv di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini arriva a Uomini e Donne dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip dove ha ottenuto la vittoria.

Negli ultimi anni è stata spesso presente in programmi televisivi e show di intrattenimento, mostrando una dimensione più pop rispetto al suo passato politico.

Tra le apparizioni più ricordate dell’ex senatrice ed europarlamentare ci sono anche quelle a Tale e Quale Show, dove si è cimentata in imitazioni e performance musicali e a Ballando con le Stelle.