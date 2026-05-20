Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026, montepremi da 100 mila euro: battuta Antonella Elia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026, ottava edizione del reality show in onda sui canali Mediaset. L’ex senatrice, in precedenza anche eurodeputata fino al luglio 2024, ha avuto la meglio nella finale contro Antonella Elia, preferita dal pubblico per trionfare nell’edizione del GF Vip iniziata lo scorso 17 marzo. Mussolini, col successo dopo tre mesi all’interno della casa più “controllata” d’Italia, conquista il montepremi di 100mila euro, la cui metà verrà devoluta in beneficenza.

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip

Col 55,95% delle preferenze al televoto, contro il 44,05% di Antonella Elia, Alessandra Mussolini ha conquistato il successo nel GF Vip 2026. Una vittoria che arriva al termine di un cammino che la stessa 63enne ha definito “divertente e stupendo” dopo aver “vissuto tutto ed essere stata me stessa”.

Un trionfo che ha sancito l’affetto che il pubblico ha provato nei confronti dell’ex senatrice, seguita e apprezzata dai telespettatori che l’hanno ricompensata col successo nel televoto finale.

Montepremi da 100mila euro, metà in beneficenza

Con la vittoria del Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini conquista il montepremi del reality di 100mila euro.

Di questi, però, la metà andranno in beneficenza. Mussolini, dal canto suo, ha un accordo col programma che si aggirerebbe attorno ai 350mila euro per la partecipazione dal primo all’ultimo giorno di reality. Si tratta di intese contrattuali precedenti, con ogni Vip che ha un accordo che parte dai mille euro a settimana.

Chi è Alessandra Mussolini

Classe 1962, figlia di Romano Mussolini (a sua volta figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi), la figura di Alessandra Mussolini non può essere circoscritta a un solo ambiente lavorativo.

Partita dal piccolo schermo, precisamente da Rai1 con Domenica In, è stata anche attrice e successivamente politica, sbarcando in Parlamento con l’esperienza da deputata prima dall’aprile 1992 al luglio 2004 e poi dall’aprile 2008 al marzo 2013.

È stata anche europarlamentare, con l’arrivo nel Parlamento Europeo nel 2004 e per tre mandati non consecutivi (2004-2008, 2014-2019 e 2022-2024) che si sono piazzati tra l’incarico da deputata e quello di senatrice, essendo stata Mussolini in quota Forza Italia-Il Popolo della Libertà dal marzo 2013 al giugno 2014.

Negli anni non ha mai fatto mistero delle difficoltà conseguenti al cognome “difficile da portare”, essendo la nipote del Duce. Da piccola, come ha raccontato anche nel corso del GF Vip, è stata presa più volte di mira da bambini che “volevano affogarmi perché portavo questo cognome”.

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Inoltre è anche nipote di Sophia Loren da parte di madre, in quanto Maria Scicolone è la sorella minore dell’attrice.

L’albo d’oro del Grande Fratello Vip

Alessandra Mussolini, come detto, è la vincitrice dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Ma chi ha conquistato il successo nel reality prima di lei?

Nato nel 2016 come variante del famoso reality che ha preso piede in Italia nel 2000 dall’ispirazione olandese del Big Brother, il GF Vip ha vissuto tanti alti e bassi e ha portato in trionfo diversi personaggi.

La prima vincitrice, nell’edizione 2016, è stata Alessia Macari, seguita poi da Daniele Bossari (2017) e Walter Nudo (2018). Nel 2020, nella doppia edizione andata in onda tra gennaio-aprile prima e settembre-marzo 2021 poi, a trionfare sono stati Paola Di Benedetto e Tommaso Zorzi. Nelle ultime due edizioni, prima di Mussolini hanno conquistato il successo Jessica Hailé Selassié e Nikita Pelizon.

Il GF Vip 2026, tra l’altro, è stato il quinto più lungo per numero di puntate (18), ma soltanto il penultimo per numero di giorni di permanenza dei Vip nella casa, con 64 giorni complessivi. La più lunga, in tal senso, è stata l’edizione scorsa, la settima andata in onda da settembre 2022 ad aprile 2023, durato complessivamente 197 giorni, scanditi da 45 puntate.