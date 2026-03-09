Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Gf Vip senza Signorini, il cast da Adriana Volpe ad Antonella Elia
Il cast dei concorrenti del Gf Vip senza Signorini alla conduzione: i nomi da Alessandra Mussolini ad Adriana Volpe passando per Antonella Elia
Il cast dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, senza Alfonso Signorini e con Ilary Blasi alla conduzione, è stato svelato ufficialmente. Nell’elenco compare anche il nome di Alessandra Mussolini, accanto a quelli di altre celebrità, da Adriana Volpe ad Antonella Elia.
- Il cast completo dei concorrenti del Gf Vip
- Alessandra Mussolini al GF Vip, dalla politica allo spettacolo
- Chi conduce il Gf Vip 2026 e chi sono gli opinionisti
- Quando va in onda il Gf Vip 2026
Il cast completo dei concorrenti del Gf Vip
L’elenco completo del cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 è stato annunciato nella giornata di domenica 8 marzo. Di seguito, ecco tutti i nomi (in ordine alfabetico):
- Ibiza Altea
- Marco Berry
- Renato Biancardi
- Nicolò Brigante
- Giovanni Calvario
- Paola Caruso
- Dario Cassini
- Raul Dumitras
- Antonella Elia
- GionniScandal
- Lucia Ilardo
- Francesca Manzini
- Alessandra Mussolini
- Barbara Prezia
- Raimondo Todaro
- Adriana Volpe
Alessandra Mussolini al GF Vip, dalla politica allo spettacolo
Nella lista dei 16 concorrenti del Gf Vip 2026 spicca il nome di Alessandra Mussolini, volto noto della tv ma anche della politica.
Nata il 30 dicembre 1962, è figlia di Romano Mussolini (quartogenito di Benito Mussolini e di Rachele Guidi) e di Maria Scicolone (sorella minore dell’attrice Sophia Loren).
Alessandra Mussolini, in passato, è stata in varie occasioni membro del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, con diversi partiti politici.
Nel dicembre del 2020, in un’intervista a Il Tempo, ha annunciato pubblicamente il suo “addio alla politica” per proseguire la carriera nel mondo dello spettacolo.
Ha preso parte a diversi programmi televisivi come concorrente, da Ballando con le Stelle a Tale e Quale Show, passando per Il Cantante Mascherato.
Annunciando la sua partecipazione al Gf Vip, sui social Alessandra Mussolini ha detto: “Tenetevi forte: io entrerò nella casa del Grande Fratello come concorrente. Si deve ballare, si deve cantare, voglio imparare dagli altri. È così, accettatelo, prendetene atto”.
Chi conduce il Gf Vip 2026 e chi sono gli opinionisti
Alla conduzione del Grande Fratello Vip 2026 non ci sarà Alfonso Signorini, che ha condotto la quarta, la quinta, la sesta e la settima edizione.
A presentare lo show sarà invece Ilary Blasi, già conduttrice delle prime tre edizioni del Gf Vip, che verrà affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Quando va in onda il Gf Vip 2026
L’iconica porta rossa della casa più famosa d’Italia si riaprirà per una nuova edizione del Grande Fratello Vip martedì 17 marzo.
La trasmissione tv andrà in onda in prima serata su Canale 5.