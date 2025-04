Alessandra Todde spacca Pd e M5S in Sardegna, il campo largo traballa e De Luca ironizza

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, del Movimento 5 Stelle, ha ignorato le indicazioni del Partito democratico, suo alleato in Consiglio regionale, e ha nominato 12 commissari alla sanità di propria iniziativa: il campo largo è in difficoltà sull’isola.

L’iniziativa di Todde sulla sanità

Il Movimento 5 Stelle in Sardegna ha puntato molto, fin dalla campagna elettorale, sulla questione della sanità. La presidente Todde ha commissariato le aziende sanitarie locali, ma la nomina dei commissari doveva ancora essere decisa.

Pd, Avs e M5S stavano discutendo delle persone più adatte a ricoprire gli incarichi, ma allo scadere dei 45 giorni che la legge dava alla giunta per le nomine, la presidente ha fatto da sola e ha scelto senza consultare gli alleati.

Fonte foto: ANSA Vincenzo De Luca

Una situazione imbarazzante per il Pd, alleato del Movimento 5 Stelle in Sardegna, unica regione in cui il cosiddetto “campo largo” ha funzionato. I Democratici hanno anche preso il doppio dei voti dei 5 Stelle alle elezioni regionali.

Il campo largo scricchiola

“Abbiamo chiesto ai sardi di avere pazienza sulla legge finanziaria, sarebbe stato bizzarro sforare i 45 giorni previsti nella legge per i commisariamenti” avrebbe detto Todde, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Foglio.

Cauta la risposta del Pd: “non c’è nessuna crisi, questo è chiaro, ma penso che sia necessario rispettare le posizioni di tutti i partiti e movimenti che compongono questa giunta per permetterci di arrivare alle soluzioni migliori” ha detto il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

Più netta Avs, che per voce della capogruppo Maria Laura Orrù ha definito quanto successo: “Uno strappo all’interno della coalizione che preoccupa. Serve un cambio di passo, anche nei rapporti interni alla maggioranza”.

La battuta di De Luca

Il campo largo fatica anche in Campania, dove si vota per le elezioni comunali a Giugliano, Nola, Mariglianella, Volla e Casavatore. Pd e M5S non hanno trovato l’accordo per presentarsi insieme in nessuno dei comuni.

Sulla questione ha ironizzato anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Non conosco il significato di questa espressione oscena. Non mi pare che abbia avuto grande consenso da parte del popolo lavoratore” ha dichiarato.