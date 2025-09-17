Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per traffico e detenzione di stupefacenti ad Alessandria, dopo che la Polizia ha scoperto oltre 11 chili di cocaina e 20 chili di hashish nascosti in due furgoni di sua proprietà. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Casal Monferrato, che hanno anche sequestrato 25mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del traffico di stupefacenti nella provincia piemontese.

Le indagini e il controllo del furgone

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio da una serie di accertamenti svolti dagli investigatori della Squadra mobile di Alessandria e dagli agenti del commissariato di Casal Monferrato. Gli agenti hanno deciso di concentrare la loro attenzione su un uomo sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di osservazione, i poliziotti hanno fermato l’uomo mentre era alla guida di un furgone, ritenuto potenzialmente utilizzato per il trasporto di droga.

Il ritrovamento della cocaina

L’intuito degli investigatori si è rivelato corretto: durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno scoperto un doppiofondo ricavato artigianalmente nel cassone del furgone. All’interno di questo vano nascosto sono stati rinvenuti dieci involucri contenenti complessivamente 11 chili di cocaina. La droga era stata accuratamente occultata per eludere eventuali controlli, ma la meticolosità degli agenti ha permesso di individuarla e sequestrarla.

La perquisizione domiciliare e il secondo sequestro

Dopo il primo ritrovamento, i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione anche al domicilio dell’arrestato. Qui, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un secondo furgone di proprietà dell’uomo, parcheggiato nei pressi dell’abitazione. Anche in questo caso, è stato individuato un vano nascosto, realizzato artigianalmente nell’abitacolo del veicolo. All’interno sono stati trovati quindici involucri contenenti in totale 20 chili di hashish, pronti per essere immessi sul mercato locale dello spaccio.

Il sequestro del denaro contante

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno inoltre rinvenuto 25mila euro in banconote di vario taglio. Il denaro, secondo quanto riferito dalla Polizia, sarebbe riconducibile all’attività di traffico di stupefacenti svolta dall’uomo. Tutto il materiale rinvenuto, compresi i due furgoni utilizzati per il trasporto e l’occultamento della droga, è stato posto sotto sequestro.

L’arresto e le accuse

L’uomo, identificato come Alessio Evangelista, è stato tratto in arresto con l’accusa di traffico e detenzione di stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Alessandria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre persone coinvolte nella rete dello spaccio e per ricostruire la filiera del traffico di droga nella zona.

IPA