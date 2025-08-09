Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati fermati e hashish è stato sequestrato durante un controllo della Polizia in via Calcamuggi. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 3 agosto a Alessandria, quando gli agenti hanno notato comportamenti sospetti e sono intervenuti per verificare la situazione. L’intervento è stato motivato dal tentativo dei soggetti di disfarsi di alcuni involucri, risultati poi contenere sostanza stupefacente.

Il controllo della Polizia e la scoperta degli involucri

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel corso di un normale servizio di pattugliamento, una volante dell’UPGSP ha notato due soggetti a piedi che, alla vista dell’auto di servizio, hanno cercato di liberarsi di alcuni pacchetti gettandoli vicino a un furgoncino bianco parcheggiato in via Calcamuggi. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, hanno deciso di fermarli per un controllo approfondito.

I precedenti dei fermati e la perquisizione

Durante l’identificazione, è emerso che i due uomini avevano alle spalle plurimi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, oltre a contestazioni amministrative e reati in materia di stupefacenti. Gli agenti hanno quindi recuperato gli involucri abbandonati e hanno proceduto a una perquisizione personale dei fermati, accompagnandoli in Questura per ulteriori accertamenti.

Il ritrovamento di ulteriore hashish

Nel corso della perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto, nascosti nella scarpa di uno dei due soggetti, due ulteriori involucri di cellophane contenenti la stessa sostanza già recuperata in strada. Tutto il materiale è stato sottoposto ad analisi da parte del gabinetto di Polizia Scientifica locale.

L’analisi della sostanza e il sequestro

Gli accertamenti scientifici hanno confermato che il contenuto degli involucri era hashish, per un peso complessivo di 77,171 grammi. La sostanza è stata immediatamente sequestrata dagli agenti, che hanno così impedito che potesse essere immessa sul mercato locale.

Le conseguenze per i fermati

Alla luce di quanto accertato, uno dei due uomini è stato deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 75 co. 5 D.P.R. 309/90, che disciplina la detenzione di stupefacenti per uso personale. La posizione dell’altro soggetto è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno approfondendo il suo coinvolgimento nei fatti.

L’episodio ha suscitato l’attenzione delle autorità locali, che hanno sottolineato l’importanza della vigilanza e della tempestività degli interventi delle forze dell’ordine. La presenza costante della Polizia nelle strade di Alessandria rappresenta un deterrente fondamentale contro il crimine e contribuisce a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

IPA