Eseguite due misure cautelari a Alessandria. Due uomini sono stati arrestati in quanto ritenuti responsabili di riciclaggio, ricettazione, falso materiale e possesso di strumenti atti allo scasso. L’intervento è stato avviato durante i controlli notturni nelle aree periferiche della città, quando una pattuglia ha individuato un’auto sospetta nei pressi di un centro commerciale. I dettagli dell’operazione sono stati resi noti dalle forze dell’ordine, che hanno ricostruito le fasi dell’indagine e le modalità con cui i due soggetti hanno tentato di eludere i controlli.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un servizio di pattugliamento notturno nelle zone periferiche della città. Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato un’autovettura parcheggiata in una zona isolata, sul retro di un centro commerciale. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato una manovra evasiva per sfuggire al controllo, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti.

Il tentativo di fuga e l’identificazione

Durante le procedure di identificazione, il conducente ha fornito delle generalità risultate poi false. Approfittando dell’oscurità e della vicinanza di una fitta area boschiva, è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. Il passeggero, invece, è stato fermato e sottoposto a controllo. L’ispezione dell’abitacolo ha permesso ai Carabinieri di rinvenire numerosi attrezzi atti allo scasso e materiale logistico di cui il fermato non ha saputo giustificare il possesso.

Auto rubata e targhe contraffatte

Gli accertamenti sul veicolo hanno rivelato che si trattava di un’auto rubata, il cui furto era stato denunciato pochi giorni prima a Alessandria. Per nascondere la provenienza illecita, i due uomini avevano applicato targhe contraffatte, corrispondenti per marca e modello a un altro veicolo regolarmente registrato. La falsificazione era stata eseguita con tale accuratezza da richiedere un’analisi tecnica approfondita da parte dei Carabinieri, che hanno individuato l’assenza della lamina olografica di sicurezza e dello stemma della Repubblica Italiana, elementi fondamentali per la validità dei documenti di circolazione.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Nonostante la fuga iniziale del conducente, le indagini non si sono fermate. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e indagini tecniche mirate, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Anche il complice, fermato sul posto, è risultato avere precedenti simili.

Le accuse e le misure cautelari

Per entrambi i soggetti è scattata la denuncia per riciclaggio, ricettazione, falso materiale, possesso ingiustificato di grimaldelli e false attestazioni a pubblico ufficiale. Sulla base delle prove raccolte, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti. Il conducente, nel frattempo già arrestato e detenuto per altri reati, ha ricevuto la notifica del provvedimento direttamente in carcere, mentre il complice è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

