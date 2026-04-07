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Eseguito un arresto ad Alessandria per furto aggravato nella notte del 12 marzo 2026. L’uomo è stato fermato dopo essere stato sorpreso all’interno di una struttura sanitaria, dove aveva sottratto generi alimentari e beni personali, approfittando delle ore notturne. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto il divieto di dimora nell’intera provincia per l’indagato.

Le indagini e la segnalazione del personale sanitario

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio a seguito di alcune segnalazioni provenienti dal personale sanitario di diversi presidi ospedalieri cittadini. Gli operatori avevano notato l’ammanco di effetti personali e il consumo di generi alimentari all’interno di locali riservati al personale. I primi accertamenti hanno evidenziato che soggetti ignoti, sfruttando le ore notturne, riuscivano a introdursi nelle strutture per consumare cibo destinato ai degenti o ai dipendenti e sottrarre oggetti personali.

L’intervento della Squadra Volante nella notte del 12 marzo

Nella notte del 12 marzo 2026, la Squadra Volante è intervenuta presso una struttura ospedaliera del territorio, dopo la segnalazione del personale infermieristico che aveva notato la porta degli spogliatoi dei dipendenti aperta e alcuni armadietti danneggiati, presumibilmente per asportarne il contenuto. Durante l’ispezione, gli agenti hanno riscontrato che anche gli armadietti della cucina, contenenti alimenti destinati ai degenti, erano stati divelti e parte dei generi alimentari era stata consumata sul posto.

La scoperta dell’autore e il materiale rinvenuto

Proseguendo il controllo, il personale della Squadra Volante ha rintracciato l’uomo all’interno di un ambiente adibito a palestra della struttura sanitaria. Accanto a lui sono stati trovati numerosi scarti di cibo e involucri di generi alimentari, alcuni dei quali destinati alla vendita a scopo solidale. Nel corso delle operazioni, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 800 euro in contanti, somma di cui ha saputo giustificare solo una parte.

L’arresto e la convalida dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto è stato arrestato per furto aggravato dalla violenza sulle cose e commesso all’interno di edifici destinati a pubblico servizio. L’arresto è stato convalidato il giorno successivo dall’Autorità Giudiziaria competente, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera provincia.

Precedenti episodi e ulteriori accertamenti

Dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’uomo risulterebbe anche il presunto autore di un furto presso il reparto di radioterapia oncologica e del consumo di altri generi alimentari presso la mensa dell’Ospedale cittadino, episodi avvenuti nel mese di febbraio. L’indagine, dunque, si inserisce in un quadro più ampio di episodi analoghi che hanno interessato diverse strutture sanitarie del territorio.

IPA