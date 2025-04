Alessandria, giovane arrestato per spaccio: droga nascosta anche nell’auto della Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato ad Alessandria per spaccio di droga dopo un controllo della Polizia. L’11 aprile, intorno alle 12.30, una pattuglia della Squadra Volante ha fermato un’auto sospetta nei pressi del Parco Carrà. Durante il controllo, uno dei due occupanti ha consegnato un involucro contenente 1,3 grammi di marijuana. A causa dei suoi precedenti per spaccio, il giovane è stato portato in Questura per ulteriori accertamenti.

Scoperta di ulteriori sostanze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante il tragitto verso la Questura di Alessandria, i poliziotti hanno trovato altri due involucri di droga nell’auto di servizio, ciascuno contenente circa 5,5 grammi di sostanza, che il giovane aveva tentato di abbandonare.

Perquisizione domiciliare

La perquisizione nella sua abitazione ha portato alla scoperta di circa 90 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, una piccola quantità di MDMA, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento delle dosi. Questi elementi hanno confermato un’attività di spaccio organizzata.

Conseguenze legali

Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’udienza di convalida, ha accettato un patteggiamento che prevede 5 mesi e 10 giorni di reclusione e una multa di 1200 euro, con sospensione condizionale della pena.

Fonte foto: IPA