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Fermato e condotto in carcere un cittadino rumeno di 39 anni, residente nel vercellese, accusato di estorsione aggravata ai danni di un uomo della provincia di Alessandria. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura locale, dopo che la vittima aveva denunciato continue richieste di denaro e minacce legate alla vendita della propria auto.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Questura di Alessandria. L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto di un uomo residente nella provincia, che si è rivolto agli agenti dopo essere stato vittima di pressioni economiche e minacce da parte di un cittadino rumeno.

Le indagini hanno preso avvio quando la vittima, dopo aver venduto la propria auto a un soggetto conosciuto in occasione della trattativa, ha iniziato a ricevere insistenti richieste di denaro. L’acquirente, un 39enne rumeno residente nel vercellese, inizialmente ha lamentato presunti problemi sulla vettura, pretendendo e ottenendo la restituzione dell’anticipo versato, senza però restituire il veicolo.

Successivamente, l’uomo ha continuato a chiedere ulteriori somme, giustificandole con nuove spese legate all’auto. Le richieste sono aumentate fino a raggiungere alcune migliaia di euro, aggravando la situazione della vittima.

Le minacce e l’escalation

Quando la vittima ha iniziato a mostrare titubanza nel soddisfare le richieste economiche, sono arrivate le prime minacce, inizialmente velate ma sufficienti a generare uno stato di timore. Nel tentativo di porre fine alle pressioni, l’uomo ha ceduto a una prima ulteriore richiesta di denaro. Tuttavia, le pretese non si sono fermate: dopo pochi giorni, sono state avanzate nuove richieste economiche, accompagnate da minacce sempre più esplicite, che hanno coinvolto anche l’incolumità dei familiari della vittima.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La situazione, divenuta insostenibile, ha spinto la vittima a rivolgersi alle forze dell’ordine. La tempestiva risposta della Squadra Mobile ha permesso di ricostruire l’intera vicenda e di ottenere una misura cautelare di custodia in carcere per il 39enne indagato per estorsione aggravata. L’arresto ha impedito che le minacce si trasformassero in azioni concrete, ponendo fine a quello che era diventato un vero e proprio incubo per la persona coinvolta.

IPA