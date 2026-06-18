Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti e 21 kg di droga sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha colpito una rete di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tra Piemonte, Lombardia e altre province. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Alessandria, è stata eseguita il 10 giugno 2026 nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di un vasto traffico di cocaina, eroina e hashish, con un profitto illecito stimato in 400.000 euro.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è il risultato di una lunga attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Alessandria. Le indagini si sono sviluppate tra ottobre 2024 e aprile 2025, permettendo di ricostruire un sistema ben organizzato di distribuzione di sostanze stupefacenti che coinvolgeva diverse province: Tortona, Alessandria, Bergamo, Milano, Pavia, Brescia e Monza-Brianza.

Gli arresti e i dettagli dell’organizzazione

I quattro indagati sono stati rintracciati tra Tortona, Alessandria, Bergamo e Milano, e si trovano ora in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Alessandria. L’operazione ha colpito complessivamente sei persone: una fermata ai controlli di frontiera all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio il 27 maggio, una a Milano il 2 giugno, due il 10 giugno e altre due ancora irreperibili.

Il sistema di spaccio e i numeri dell’attività illecita

L’attività investigativa ha permesso di documentare 140 episodi di cessione di droga, per un totale stimato di 21 chilogrammi tra cocaina (14), eroina (1) e hashish (6). Il profitto illecito derivante da queste attività è stato quantificato in circa 400.000 euro. Gli indagati utilizzavano utenze telefoniche dedicate e un linguaggio criptato per organizzare le ordinazioni e le consegne, cercando così di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

IPA