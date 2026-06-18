Alessandria, maxi rete dello spaccio tra Piemonte e Lombardia: sequestri per 400.000 euro
Quattro arresti e ventuno chili di droga sequestrati: smantellata dai Carabinieri una rete di spaccio tra Alessandria e altre province.
Quattro arresti e 21 kg di droga sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha colpito una rete di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tra Piemonte, Lombardia e altre province. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Alessandria, è stata eseguita il 10 giugno 2026 nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di un vasto traffico di cocaina, eroina e hashish, con un profitto illecito stimato in 400.000 euro.
Le indagini e l’operazione dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è il risultato di una lunga attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Alessandria. Le indagini si sono sviluppate tra ottobre 2024 e aprile 2025, permettendo di ricostruire un sistema ben organizzato di distribuzione di sostanze stupefacenti che coinvolgeva diverse province: Tortona, Alessandria, Bergamo, Milano, Pavia, Brescia e Monza-Brianza.
Gli arresti e i dettagli dell’organizzazione
I quattro indagati sono stati rintracciati tra Tortona, Alessandria, Bergamo e Milano, e si trovano ora in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Alessandria. L’operazione ha colpito complessivamente sei persone: una fermata ai controlli di frontiera all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio il 27 maggio, una a Milano il 2 giugno, due il 10 giugno e altre due ancora irreperibili.
Il sistema di spaccio e i numeri dell’attività illecita
L’attività investigativa ha permesso di documentare 140 episodi di cessione di droga, per un totale stimato di 21 chilogrammi tra cocaina (14), eroina (1) e hashish (6). Il profitto illecito derivante da queste attività è stato quantificato in circa 400.000 euro. Gli indagati utilizzavano utenze telefoniche dedicate e un linguaggio criptato per organizzare le ordinazioni e le consegne, cercando così di eludere i controlli delle forze dell’ordine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.