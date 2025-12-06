Alessandria, sventata la truffa del finto incidente: giovane bloccata dalla Polizia mentre ritira i soldi
Una giovane è stata arrestata ad Alessandria per tentata truffa: la vittima ha riconosciuto il raggiro e ha chiamato la Polizia.
Un arresto per tentata truffa della Squadra Mobile della Questura di Alessandria nella tarda mattinata di lunedì 1° dicembre. Una giovane donna è stata fermata mentre cercava di mettere a segno un raggiro ai danni di una residente, secondo il noto schema del finto incidente. L’operazione è stata resa possibile grazie alla prontezza della vittima, che ha intuito il tentativo di inganno e ha allertato le forze dell’ordine.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 1° dicembre. La Squadra Mobile della Questura di Alessandria è intervenuta dopo la segnalazione di una cittadina che aveva riconosciuto i segnali di un tentativo di truffa.
Il tentativo di raggiro e la reazione della vittima
La giovane donna arrestata aveva tentato di mettere in atto il classico copione del finto incidente, una tecnica ormai tristemente nota alle cronache. Secondo questa modalità, i malviventi contattano telefonicamente le vittime, spesso persone anziane, fingendo che un loro familiare sia rimasto coinvolto in un sinistro e che sia necessario consegnare denaro per risolvere la situazione.
In questo caso, la vittima, una signora residente ad Alessandria, ha saputo mantenere la calma e, pur confermando di essere sola in casa, ha intuito che si trattava di un tentativo di raggiro. In realtà, il marito era presente e insieme hanno deciso di contattare immediatamente la Polizia di Stato.
L’intervento della Polizia e l’arresto
Grazie alla tempestiva chiamata dei coniugi, la Squadra Mobile è riuscita a intervenire rapidamente. Gli agenti hanno bloccato la giovane donna proprio mentre si presentava all’abitazione della vittima per riscuotere il denaro richiesto con l’inganno. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, impedendo così che il tentativo di truffa andasse a segno.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.