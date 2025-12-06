Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentata truffa della Squadra Mobile della Questura di Alessandria nella tarda mattinata di lunedì 1° dicembre. Una giovane donna è stata fermata mentre cercava di mettere a segno un raggiro ai danni di una residente, secondo il noto schema del finto incidente. L’operazione è stata resa possibile grazie alla prontezza della vittima, che ha intuito il tentativo di inganno e ha allertato le forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 1° dicembre. La Squadra Mobile della Questura di Alessandria è intervenuta dopo la segnalazione di una cittadina che aveva riconosciuto i segnali di un tentativo di truffa.

Il tentativo di raggiro e la reazione della vittima

La giovane donna arrestata aveva tentato di mettere in atto il classico copione del finto incidente, una tecnica ormai tristemente nota alle cronache. Secondo questa modalità, i malviventi contattano telefonicamente le vittime, spesso persone anziane, fingendo che un loro familiare sia rimasto coinvolto in un sinistro e che sia necessario consegnare denaro per risolvere la situazione.

In questo caso, la vittima, una signora residente ad Alessandria, ha saputo mantenere la calma e, pur confermando di essere sola in casa, ha intuito che si trattava di un tentativo di raggiro. In realtà, il marito era presente e insieme hanno deciso di contattare immediatamente la Polizia di Stato.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Grazie alla tempestiva chiamata dei coniugi, la Squadra Mobile è riuscita a intervenire rapidamente. Gli agenti hanno bloccato la giovane donna proprio mentre si presentava all’abitazione della vittima per riscuotere il denaro richiesto con l’inganno. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, impedendo così che il tentativo di truffa andasse a segno.

IPA