Alessandro Alfieri contro Filippo Sensi, scontro senatori del Pd su Gasparri: "Sono venuti quasi alle mani"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Volano scintille nel Pd, con un colorito scontro in Senato tra i parlamentari Alessandro Alfieri e Filippo Sensi. All’assemblea dei Dem a palazzo Madama i due sono stati protagonisti di una accesa lite per il voto su Gasparri, ex capogruppo di Forza Italia ora eletto presidente della Commissione Esteri. Nonostante la linea del partito fosse l’astensione, i senatori Pd in commissione hanno votato a favore di Gasparri. Sensi ha chiesto le dimissioni di Alfieri, capogruppo dem alla Esteri, scatenando la reazione di quest’ultimo.

Caso Gasparri nel Pd

Scoppia il caso Gasparri nel Partito Democratico. Mercoledì 8 aprile, durante l’assemblea del gruppo Pd al Senato, sono volate parole grosse tra due esponenti Dem, Alessandro Alfieri e Filippo Sensi.

A scatenare la lite un episodio della scorsa settimana, l’elezione del forzista Maurizio Gasparri a presidente della commissione Esteri del Senato.

ANSA

Tutti i senatori Pd in commissione, o almeno 3 su 4, hanno votato a favore di Gasparri, nonostante la linea del partito fosse l’astensione.

Graziano Delrio, Pierferdinando Casini e Francesca La Marca hanno votato per Gasparri, mentre non è chiaro il voto di Silvio Franceschelli, che ha sostituito il capogruppo Alfieri, assente per un impegno.

“L’indicazione per l’astensione era molto chiara, lo avevo comunicato a Gasparri che non lo avremmo votato”, ha detto Alfieri durante la riunione dei senatori, come riporta Il Manifesto.

Alessandro Alfieri contro Filippo Sensi

Secondo Alfieri, si sarebbe trattato di una sorta di “imboscata” dei riformisti, la corrente di minoranza all’interno del Pd.

Parole che non sarebbero piaciute a Filippo Sensi, che ha accusato il collega di “scaricabarile” chiedendone le dimissioni da capogruppo alla commissione Esteri.

Dopo la richiesta di dimissioni tra i due sarebbe scoppiata un’accesa lite: “Sono quasi venuti alle mani“, riferisce il Giornale.

“Mi ha ricoperto di insulti, io gli ho detto di calmarsi e andarsi a sedere. Non siamo venuti alle mani e nessuno ha dovuto dividerci”, spiega invece Sensi al Manifesto.

Il senatore dem conferma la richiesta di dimissioni per Alfieri: “Se 4 senatori su 4 votano in dissenso dal gruppo, chi lo guida deve dimettersi“.

Boccia: “Grave errore”

Una lite tra i due senatori che richiama le divisioni interne al partito: entrambi fino a pochi mesi fa facevano parte della stessa area riformista ora guidata da Lorenzo Guerini.

Un gruppo che si è diviso quando Stefano Bonaccini (e Alfieri con lui) è entrato nella maggioranza di Elly Schlein.

Sul caso Gasparri è intervenuto anche il capogruppo Pd in Senato, Francesco Boccia, che lo ha definito un “grave errore”.

“La maggioranza è in grave crisi, nell’ultimo anno di legislatura non ci dovranno più essere errori o voti in dissenso. Si deve marciare compatti“, ha detto Boccia durante la riunione a Palazzo Madama.

“Se non ci fosse stata la guerra – ha spiegato – il governo sarebbe già in crisi. La maggioranza dopo la sconfitta referendaria è spaccata. E il governo, tra ministri in difficoltà e dimissioni, è logorato”.

“Ora la nostra coesione può essere l’arma per mettere in difficoltà la navigazione dell’ultimo miglio del governo. Dobbiamo dare battaglia su tutti i temi, in ogni commissione”, ha detto Boccia.