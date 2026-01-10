Alessandro Ambrosio ucciso "in tre secondi" da Marin Jelenic, dubbi sul movente dell'omicidio del capotreno

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’omicidio di Alessandro Ambrosio sarebbe stato compiuto in appena “tre secondi”. Questo e altri dettagli, come le immagini delle telecamere, il ritrovamento dell’arma e la compatibilità degli abiti, hanno portato alla conferma dell’arresto per il 36enne Marin Jelenic. Resta aperta un’altra domanda: perché il capotreno è stato ucciso? Al momento sul movente non si hanno novità e si attende l’indagato, che però si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Alessandro Ambrosio è stato ucciso in “tre secondi”

Alessandro Ambrosio sarebbe stato ucciso in appena tre secondi. Dalla telecamera di videosorveglianza è stato possibile verificare il tempo che Marin Jelenic ha impiegato a entrare e uscire dal raggio di azione della ripresa.

Il dato è stato portato alla luce dalla gip di Brescia Valeria Rey, che ha disposto il carcere per l’indagato. Il tempo ristretto e l’assenza di altre persone di passaggio rendono Jelenic l’unica persona vicino alla vittima al momento dell’omicidio.

Nel video si può vedere come Jelenic abbia seguito il capotreno, con una lattina di birra in mano, scomparire per quei tre secondi e poi tornare indietro nel raggio della telecamera.

Il ritrovamento del coltello

Altro dettaglio emerso a conferma del fermo è l’assenza di segni di uno scontro tra i due. Marin Jelenic avrebbe colpito il capotreno Ambrosio con un unico fendente alla schiena.

Il quadro indiziario sembra confermare l’ipotesi di un unico responsabile. Una ricostruzione supportata anche dal ritrovamento della possibile arma del delitto: un coltello della stessa marca di quelli sequestrati a Marin Jelenic.

Altri elementi che potrebbero chiarire definitivamente i dubbi, in attesa di una risposta da parte dell’indagato, sono la macchia di sangue sulla e sotto la scarpa e il fatto che al momento dell’arresto indossasse gli stessi abiti dell’uomo ripreso nel video prima e dopo l’omicidio.

Dubbi sul movente dell’omicidio

Resta da chiarire il movente dell’omicidio, che si configura come un’accusa aggravata da motivi abietti. Il 36enne al momento ha deciso di non parlare, avvalendosi della facoltà di non rispondere davanti alla gip.

La sua avvocata d’ufficio, Luisella Savoldi, ha dichiarato che valuterà se riservarsi di parlare con il magistrato titolare dell’inchiesta una volta a Bologna.

Nel frattempo si indaga sulla sua vita per dare un contesto all’omicidio. C’erano legami con la vittima oppure si tratta di un soggetto da considerarsi “socialmente pericoloso”? La domanda sembra avere già una risposta, visti i precedenti sparsi in tutta Europa.