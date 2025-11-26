Alessandro Arcodia, intervista alla "voce" di Splendida Cornice: il suo rapporto con Geppi Cucciari

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una voce che precede tutto: precede le immagini, precede il pensiero, precede persino il sorriso che spesso suscita. È la voce di Alessandro Arcodia, diventata negli anni una piccola bussola emotiva per chi segue Splendida cornice su Rai 3. Una presenza che non si impone, che non cerca il protagonismo, ma che accompagna. Eppure, dietro quella voce così riconoscibile, vive un artista complesso, un uomo che ha imparato a tenere insieme la leggerezza e la profondità, la disciplina e la fragilità, il disincanto e una forma quasi ostinata di dolcezza. Arcodia è un osservatore nato: registra gli scarti, le malinconie, le contraddizioni, le insegne sbilenche, le assurdità del quotidiano. Ma la sua osservazione non è mai semplice inventario del mondo; è una forma di resistenza, un modo per dare significato a ciò che resta ai margini, per tenere insieme ciò che rischia di andare perduto. Non racconta i centri scintillanti, ma le periferie; non ricerca la posa, ma ciò che è rimasto storto, incrinato, impreciso. È lì che sente pulsare la vita. Ed è lì che costruisce, con un equilibrio raro, quella miscela di ironia e vulnerabilità che lo distingue. Nell’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, Arcodianon parla solo del lavoro: parla di sé come si parla a un amico di lunga data, lasciando intravedere quella parte più intima che spesso resta nascosta sotto la superficie. Si racconta come autore, come performer, come viaggiatore solitario che attraversa l’Europa con una telecamera in mano e uno sguardo sempre vigile, ma anche come uomo che convive con la disciplina dell’autocontrollo e l’ipersensibilità che cerca di contenere. Ne emerge un ritratto stratificato: un artista che teme di essere frainteso, che si interroga sul proprio valore, che a volte ha paura di sembrare brusco, che convive con un’idea intermittente di fallimento e con quella sensazione – familiare ai più sensibili – di essere a tratti un bluff. Ma anche un uomo che ha finalmente trovato un luogo professionale in cui sentirsi integro, e una voce che non deve più modulare per compiacere qualcun altro.

Sulla sua bio Instagram lei scrive: “povero e sinistrato, altezzoso e radical chic”. Quale di queste definizioni le ha creato più problemi nella vita?

“Senza dubbio la parola “povero”. Quella una definizione che mi è stata affibbiata da altri, spesso con intento dispregiativo. A un certo punto ho deciso di fare come fece Greta Thunberg con Trump, se si ricorda: lui la insultò e lei trasformò quell’insulto nella sua bio su Twitter. Ecco, ho fatto lo stesso. La gente mi scrive sotto ai post questi commenti – spesso sempre con le stesse parole – e allora li ho resi parte della mia bio, come se fosse una sorta di restituzione ironica. In un certo senso, è un modo per riprendermi il controllo della narrazione”.

E accanto a “radical chic” mi viene da pensare che spesso le scrivano anche cose peggiori, tipo “zecca di…”

“Sì, certo, anche quelle. Ma tutto fa parte del contenuto, come si dice oggi. Fa parte del gioco, fa parte dell’immagine pubblica. E radical chic, in confronto, è un modo elegante di dire una cosa simile”.

Se dovesse scegliere un aggettivo lei, uno autentico, che sente davvero suo, quale userebbe per descrivere Alessandro Arcodia?

“È una domanda difficile, perché definire se stessi in maniera obiettiva è sempre complicato. Però forse direi “osservatore”. È un aggettivo che mi descrive e che corrisponde anche a quello che faccio nella vita: osservare la realtà e raccontarla con uno sguardo personale. Ecco, sì, mi sento un osservatore”.

Quand’è che ha capito di avere una capacità di osservazione fuori dal comune?

“Penso che sia qualcosa che ho sempre avuto. Ho sempre fatto caso a dettagli che per altri erano insignificanti: insegne scritte male, nomi assurdi di negozi, errori di comunicazione. Cose banali, certo, ma che tornano, che si ripetono. Col tempo ho capito che non tutti notavano quelle stesse cose. Poi, grazie ai social, questa attenzione al dettaglio è diventata un lavoro. La maggior parte dei contenuti che pubblico nelle storie oggi sono cose che mi mandano gli altri: foto di insegne bizzarre, cartelli scritti male, nomi improbabili… Da lì ho costruito dei format, ho iniziato a fare video e quei contenuti hanno cominciato a girare molto. E adesso è diventato il mio lavoro”.

È anche un modo per raccontare il mondo, a suo modo. Se dovesse scegliere tra Concita De Gregorio, Geppi Cucciari o il gatto di Concita De Gregorio, con chi si sentirebbe più affine?

“Probabilmente con il gatto di Concita De Gregorio, anche se non so quanto vada in giro. Ovviamente ho una stima immensa sia per Concita che per Geppi, con cui ho la fortuna di lavorare tuttora. Sono davvero felice di quello che sto facendo adesso”.

Ha parlato di “fortuna” nel lavorare con Geppi Cucciari e in Splendida cornice. Perché fortuna?

“Dico “fortuna” perché in effetti mi rendo conto di essere in una posizione privilegiata. Però va detto anche che io lavoro da solo: non faccio parte di una redazione, non vivo le dinamiche di gruppo della televisione classica. Il mio lavoro mi porta a viaggiare, a raccontare luoghi e storie partendo da eventi culturali o attualità. Quindi, non solo è un lavoro che mi piace, ma è anche qualcosa che mi permette di fare quello che amo: viaggiare, scoprire, osservare. In realtà è cambiato nel tempo: prima era un format più legato agli eventi e alla cultura, ora invece parto spesso da fatti di cronaca o di attualità per poi esplorare una città o un contesto. E per me è davvero una fortuna poter fare un lavoro del genere, che mi stimola e mi fa sentire realizzato”.

Se la sua vita fosse una serie televisiva, che tipo di serie sarebbe?

“Sarebbe sicuramente un drama finto-indipendente da Netflix, ma di qualche anno fa. Non le cose nuove, ma quelle serie con quella fotografia un po’ vintage, un po’ indie, anche se poi in realtà erano prodotte con grandi budget. Una serie con momenti un po’ cringe, ma anche molto profondi. Prenda ad esempio quando sono stato a Sarajevo: sono partito dal racconto, raccapricciante, dei cecchini italiani che andavano lì per fare “turismo di guerra”. Ma poi ho avuto conversazioni con persone del posto, come la receptionist che mi ha detto che sua madre era stata colpita da un cecchino, o un tassista che aveva 12 anni durante l’assedio. Sono momenti forti, che ti entrano dentro. Ecco, la mia serie sarebbe così: partirebbe da situazioni assurde, ironiche, ma poi finirebbe sempre per toccare qualcosa di molto reale e profondo”.

Da quale episodio inizierebbe e che cosa sceglierebbe invece di saltare?

“Non è affatto una domanda facile. Mi costringe a guardare la mia vita da fuori, come se fossi spettatore di una narrazione. A pensarci bene, credo che l’episodio da cui partirei siano le vacanze di Natale del 2016 in Paraguay. Era estate, faceva caldissimo, c’erano Babbi Natale vestiti con camicie hawaiane e pantaloni corti. Un contesto surreale per chi è abituato a vivere il Natale col freddo, gli abeti, le lucine. Mi trovavo lì per lavoro e stavo preparando uno spettacolo decisamente bizzarro per il pubblico locale. Mi ricordo la sensazione straniante di ascoltare canzoni natalizie in piscina, con un cocktail in mano e 35 gradi. È una scena forte, anche visivamente. Ecco, partirei da lì. È una di quelle immagini che funzionano subito per agganciare l’attenzione dello spettatore. Poi ovviamente nel racconto ci sono molte cose che potrei scegliere di non mostrare… ma non per pudore, piuttosto perché credo che ogni storia funzioni meglio se selezionata con intelligenza”.

Ha nominato il Natale, e inevitabilmente ci avviciniamo a quel periodo dell’anno. Con lo sguardo disincantato che ha oggi da adulto, cos’è per lei il Natale?

“Il Natale è una di quelle cose che ogni anno ti arrivano tra capo e collo, inevitabilmente. È fatto di una serie di riti che ripetiamo sempre uguali a noi stessi e agli altri. Servono a tirare le somme, a chiudere simbolicamente l’anno, e forse anche a ritrovare un po’ di calore umano. È rassicurante, in un certo senso. Ci si rifugia in quei gesti, nelle abitudini, nei cibi, nei ricordi. E anche se ogni anno diciamo “quest’anno non lo sento”, poi ci ritroviamo a farlo lo stesso”.

Lei ha sempre trovato quel calore umano?

“Sì, tutto sommato sì. Soprattutto grazie alla mia famiglia. Non ho grandi traumi da raccontare sul Natale, né tragedie da rivelare. E lo dico anche con una punta di ironia, perché oggi sembra che se non racconti un trauma non esisti. Tutto il racconto pubblico, ormai, ruota intorno al dolore: chi ha sofferto di più, chi ha subito di più. Io invece credo che non tutto debba necessariamente passare da lì”.

“Ormai il racconto dell’esperienza personale si fa quasi sempre nei termini del trauma. Anche chi non è famoso racconta il proprio passato come se fosse un lutto da elaborare. È come se ci fosse una gara a chi ha sofferto di più. A volte diventa una forma di identificazione. Ma non sempre è necessario. E spesso, anche chi magari non voleva parlarne, viene ridotto a quello. Succede spesso nei titoli degli articoli: si prende un dettaglio drammatico e lo si trasforma nel fulcro del racconto, anche se era marginale”.

Lei pensa che il destino – o il karma, se vogliamo – le abbia fatto salire su navi che viaggiavano a piena velocità o su navi che stavano per affondare?

“Per anni ho sostenuto che avevo un talento particolare nel salire su navi che stavano per affondare. E non è un modo di dire. Per un periodo della mia vita mi sembrava davvero così. Era una riflessione che mi facevo spesso: mi sembrava che ogni volta che iniziavo qualcosa, durasse meno del previsto. Tipo la mia prima esperienza lavorativa, che fu in un’opera popolare di Riccardo Cocciante. Doveva essere un musical, anche se non lo era tecnicamente, e doveva fare un tour mondiale, con tappa all’Expo di Shanghai. Abbiamo lavorato un anno intero… e alla fine abbiamo debuttato a Pesaro. Punto. Anni dopo, io e altri tre fummo selezionati come nuovi vj per MTv. Era una figata, no? Invece… dopo pochi mesi MTv Italia praticamente ha chiuso. A quel punto mi sono davvero chiesto se il mio karma non fosse quello: salire sempre su navi che affondano”.

E oggi come la vede quella stagione?

“Col senno di poi, forse non era il massimo che potevo fare. Non era il mio momento. Le cose che faccio oggi mi danno una soddisfazione infinitamente maggiore. Forse è andata bene così. È stato un percorso utile, ma ora so che quella non era la mia vera strada”.

Quando si trovava in quelle fasi di “navi che affondano”, aveva paura del fallimento?

“Assolutamente sì. Era una presenza costante. Dopo MTv, ad esempio, mi sembrava di parlare solo di fallimento. Avevo 26 anni, ero in televisione tutti i giorni per sei mesi, poi improvvisamente… il nulla. E mi sembrava la fine del mondo. Pensavo di essere già in ritardo, di aver fallito, di dover recuperare terreno. Oggi che ho 41 anni mi sento molto più in forma di allora. Più fresco, paradossalmente. Forse proprio perché faccio cose che mi corrispondono davvero. E questo, alla fine, è quello che conta”.

È interessante come cambiano le prospettive. Quello che allora sembrava un tracollo, oggi sembra quasi un passaggio necessario.

“Esattamente. Le cose cambiano, e il punto è continuare a cercare. Io ho provato tante strade, ho fatto tentativi diversi. E alla fine ho trovato qualcosa che mi dà soddisfazione, che coincide anche con un senso di maggiore sicurezza. Questo mi ha cambiato completamente”.

Secondo lei, le ha aiutato di più il talento o la fortuna nel trovare questa dimensione?

“Credo entrambe le cose. Ho avuto la fortuna che persone competenti come Geppi Cucciari o chi lavora a La7 si accorgessero di me. Ma ho avuto anche la tigna, la tenacia, di continuare a fare esperimenti, a proporre cose che mi corrispondessero, anche quando non funzionavano. Poi, a un certo punto, sono arrivato nel posto giusto al momento giusto. Quel momento in cui le cose si allineano, un po’ per caso, un po’ perché ci hai lavorato”.

Le capita mai di rivedere i suoi vecchi lavori? Le piacciono ancora?

“I video più vecchi non mi capita spesso di rivederli, a dire la verità. Però quando mi succede, riesco a capire perché alcune cose abbiano funzionato. Mi rendo conto che, rispetto ad altre cose che facevo prima o anche dopo, certi video avevano un senso, un’efficacia, una forma che meritava davvero di essere vista. Non tutti i contenuti che ho fatto hanno avuto la stessa fortuna, ma ce ne sono alcuni che, sì, riconosco come riusciti”.

Se dovesse scegliere tra tre definizioni – attore, autore o sopravvissuto – quale sceglierebbe per sé?

“Sicuramente escluderei “sopravvissuto”. Non credo di aver vissuto esperienze abbastanza drammatiche da potermi definire così, e non mi piace neanche l’idea di appiattire il mio percorso su una narrazione di sofferenza. In questo momento mi sento molto di più un autore. Anzi, quando mi trovo all’estero, spesso dico direttamente “giornalista”, anche se in realtà non lo sono formalmente, ma è più facile spiegare così il tipo di contenuto che realizzo”.

E l’attore, il performer? È una parte che ha lasciato andare?

“No, continuo anche quella strada. A febbraio debutterò con uno spettacolo che si chiama proprio Povero Sinistrato. È un monologo con supporto video, in cui canto e suono. È una cosa che ho scritto io e alla quale tengo molto. Però, se potessi scegliere, confesso che mi basterebbe continuare a fare quello che faccio ora: girare, raccontare storie, costruire piccoli reportage. Quello per me è il lavoro perfetto. Il resto è un “di più”, un’estensione, ma la mia vera dimensione è questa”.

Dice che spesso viaggia e lavora completamente da solo. Che rapporto ha con la solitudine?

“È un rapporto buono, ormai molto naturale per me. Non faccio fatica a stare da solo, anche per lunghi periodi. Passo anche quattro giorni a settimana completamente da solo quando sono in viaggio, ed è una dimensione che non mi pesa. Ho imparato a cenare da solo nei posti più improbabili, a muovermi in autonomia. Trovo i luoghi da visitare, organizzo tutto, non ho problemi. Poi, certo, quando torno cerco anche di avere una vita sociale, ma mentre lavoro sto bene anche in solitudine”.

Quindi non è solo una condizione professionale, ma anche personale?

“Sì, ho fatto spesso anche vacanze da solo. Quest’anno, per esempio, ho percorso otto giorni sulla Via Francigena in motorino, da Roma a Ventimiglia. Mi piace mettermi in viaggio da solo. Mi piace osservare, stare nei luoghi, immergermi nelle realtà che incontro. E farlo da solo, in fondo, ti lascia più spazio per l’ascolto e per l’introspezione”.

“Dimmi cosa c’è nella tua valigia e ti dirò chi sei”. Quali sono le tre cose che non mancano mai nella sua?

“A parte le cose ovvie e funzionali – come il caricabatterie o la mia attrezzatura da lavoro – direi che la mia valigia è sempre molto ordinata. Prima di ogni partenza, mi faccio una lista dettagliata. Anche se viaggio spesso, non parto mai senza aver scritto tutto. È quasi un rituale, un modo per impormi una certa disciplina. È una forma di autodisciplina, e sì, forse dice qualcosa di me: che ho bisogno di organizzarmi per non dimenticare nulla, che tengo a fare le cose bene”.

E c’è qualcosa che si concede per se stesso, per il suo benessere personale?

“Assolutamente sì. Ho una skincare routine, sia mattutina che serale. Mi porto sempre i miei prodotti. È una cosa che faccio per me, non per gli altri. Curarsi è anche un modo per volersi bene, per stare bene con sé stessi. Voglio essere presentabile, certo, ma soprattutto voglio sentirmi bene nella mia pelle. Perché dovrei rinunciare alla maschera agli alginati marini solo perché sono in un albergo e sto montando un video? (ride, ndr)”.

E quanto amore prova per se stesso?

“Non tantissimo, se devo essere sincero. Sono piuttosto severo con me stesso. Un tempo lo ero ancora di più, ora forse un po’ meno, ma resto un autocritico molto rigoroso. Tendo ad autocorreggermi spesso, a darmi delle regole. Credo che sia un modo per contenere una certa ipersensibilità che ho. Per me lasciarmi andare completamente alla mia emotività sarebbe pericoloso. Ho bisogno di un certo controllo, di tenere in equilibrio quella parte emotiva che altrimenti rischierebbe di straripare”.

E nel suo lavoro quanto spazio lascia al privato e quanto invece cerca di tenerlo sotto controllo?

“È una linea sottile. Alcune cose, inevitabilmente, ti colpiscono. L’anno scorso, ad esempio, ero a Valencia e ho assistito alla gente che spalava il fango dopo l’alluvione. Non puoi non essere toccato da una scena del genere. È un evento epocale, devastante, e lascia il segno. Però cerco di non cedere alla “pornografia del dolore”. Non voglio marciarci sopra. Quello che sento me lo tengo per me. Capita spesso che, durante i miei viaggi, parli con persone – tassisti, receptionist, passanti – e a volte questi scambi mi lasciano dentro immagini molto forti. Però non li mostro. Non metto volti, non espongo chi non ha chiesto di esserlo. Tengo quelle esperienze per me. È un equilibrio delicato, ma importante”.

Lei fa un lavoro per cui tutti si sentono in diritto di dare consigli. Qual è stato il peggior consiglio lavorativo che ha ricevuto nella vita?

“Probabilmente quelli che andavano contro il mio istinto. Per esempio, quando nella mia vita precedente facevo il performer nei musical, c’era chi mi spingeva a insistere con la danza, anche se non ero portato. Cercavo di studiarla, mi accanivo, ma dentro di me sapevo che non sarebbe mai stata la mia strada. Forse avrei fatto meglio a concentrarmi su altro, su ciò che mi riusciva davvero. In generale, direi che tutti i consigli che mi hanno allontanato da quello che sentivo profondamente mio sono stati sbagliati. A volte li ho seguiti per senso del dovere, o per cercare di accontentare aspettative esterne. Ma col senno di poi, sarebbe stato meglio dire di no. Ecco, magari così avrei anche perso meno tempo”.

Quindi se dovesse mentire su un curriculum immaginario, la voce su cui barerebbe sarebbe proprio la danza?

“Sì, probabilmente sì. Diciamo che potrei dire che sono un ottimo ballerino… anche se, fortunatamente, oggi non ho più bisogno di dimostrarlo. È una di quelle abilità che sai che non ti appartengono: puoi provarci, puoi migliorare un po’, ma se non è il tuo, non è il tuo. Non è una questione solo tecnica, è proprio qualcosa che senti”.

Quanti curricula ha scritto nella sua vita? E qual è la bugia più grossa che ha messo dentro?

“Una volta li scrivevo e li mandavo in continuazione. E ovviamente qualche fesseria c’era sempre. Ad esempio, per un periodo ho fatto tre mesi di kung fu e nel curriculum c’era scritto che lo sapevo fare. Ovviamente non era vero, o comunque non a un livello spendibile. Ma si sa: nei curriculum si tende ad “abbellirsi”. Un’altra cosa: avevo studiato un po’ di tedesco, lo capivo appena, lo parlavo malissimo, ma sul cv scrivevo che lo parlavo. In realtà, con un bambino di tre anni tedesco farei fatica a sostenere una conversazione decente”.

Ma oggi il karma, che prima sembrava farla salire su navi che affondavano, le fa incontrare solo turisti tedeschi ovunque…

“Esatto! Ne incontro ovunque: in Romania, in Albania, nei Balcani… I tedeschi sono curiosi, viaggiano in modo diverso da noi. Hanno una mentalità esplorativa: a loro interessa scoprire realtà meno scontate. Noi italiani, invece, tendiamo a rimanere più nei nostri confini. Facciamo vacanze in Italia, visitiamo i borghi. Bellissimi, certo. Ma difficilmente ci viene voglia di esplorare, che ne so, la Slovenia o la Bosnia. I tedeschi, invece, ci vanno eccome. A Francoforte hanno addirittura organizzano tour guidati… negli aeroporti!”.

Se glielo proponessero a Fiumicino, cosa direbbe?

“Direi che è una follia. Ma davvero: chi se la inventa una cosa del genere? Io già odio girare per gli aeroporti. Mi è capitato di camminare per chilometri dentro quello di Francoforte, sembrava di non arrivare mai. Già quello è uno sforzo quando lo fai per prendere un volo, figurati farlo per piacere. Solo i tedeschi possono apprezzare un’esperienza simile! (ride, ndr)”.

Qual è un talento che possiede e che ancora non ha monetizzato?

“Be’, in realtà ora sono molto contento perché forse riuscirò monetizzare qualcosa anche con il mio spettacolo dal vivo. Alla fine, la mia formazione viene dal teatro, ho studiato per quello e ci ho lavorato per anni. Povero Sinistrato è uno spettacolo che unisce parola, musica, supporto video. È una cosa mia, nata da me, scritta da me. Le prime date saranno a partire da febbraio, la prima è a Bologna, il 19. Sono prove, date zero, per testare la formula. Non so quanto monetizzerò, ma già il fatto che qualcuno mi abbia proposto di costruire qualcosa partendo da me, da quello che faccio, è per me un grande orgoglio. Ed è comunque sempre meglio che stare a casa”.

C’è stato un momento in cui si è detto: “Bravo, Alessandro”?

“Sì, succede spesso quando finisco di montare un servizio. È come se concludessi un’esperienza. Dietro a quei tre minuti di video c’è un’immersione totale in una realtà diversa per tre o quattro giorni. E quando riesco a chiudere tutto, a costruire qualcosa che ha un senso, che rispecchia quello che ho visto, allora mi dico: “Bravo”. Perché non è solo un prodotto finito, ma la conclusione di qualcosa di vissuto intensamente”.

E invece, qual è uno sbaglio che ha fatto e che rifarebbe? Un errore che oggi rivendica come necessario.

“Sicuramente scegliere di vivere a Roma. All’inizio è stato un errore, nel senso che non la capivo, mi sembrava una città ingestibile. Il primo anno è stato molto difficile, Roma è complicata da vivere, e me lo dicono ancora oggi in tanti: “Come fai a vivere a Roma?”. Ma col tempo è diventata casa. È una città che adesso mi appartiene, in cui sto bene, in cui credo di poter vivere ancora a lungo. Quindi sì, è stato uno sbaglio inizialmente, ma è uno di quegli errori che rifarei”.

Organizzi una cena a Roma. A quella tavola, c’è una persona che proprio le sta antipatica. Chi sarebbe, tra un esperto di grammatica italiana, uno di astrofisica o uno di relazioni sociali?

“Sicuramente qualcuno che si occupa di crescita personale. Uno di quei “maestri del mindset”, che oggi hanno anche un podcast e ti spiegano come vivere meglio, come trovare la tua missione nella vita, come diventare la versione migliore di te stesso. Non sopporto questo tipo di retorica. Quella che chiamo “positività tossica”. Una volta li chiamavamo motivatori, oggi sono “esperti di crescita””.

Qual è il complimento più bello che ha ricevuto?

“Che ho “occhio”. Non solo in senso visivo, ma in senso più ampio. Che ho lo sguardo attento, che so osservare. È una cosa che per me è importante, perché riguarda sia il mio lavoro che il mio modo di stare nel mondo. Avere senso critico, capacità di giudizio. È qualcosa che mi riconosco e che valorizzo”.

E invece il complimento più strano o bizzarro che le hanno fatto?

“Mi è stato detto che quello che faccio mette in difficoltà, perché non si capisce bene se fa ridere o se mette a disagio. È un po’ destabilizzante. Ecco, questo tipo di ambiguità per me è interessante. Quando le persone non sanno bene se ridere o riflettere, vuol dire che ho colpito qualcosa”.

E quando le dicono che è “un bel tipetto” come reagisce?

“Un po’ ci rimango. Mi fa riflettere, perché mi viene il dubbio che il mio modo di fare, a volte un po’ brusco o diretto, possa chiudere delle porte. Sia a livello personale che professionale. Penso: magari passo per antipatico, quando in realtà sono solo a disagio. E quel disagio si manifesta nei modi. Però sì, ho imparato a riconoscerlo: in certe situazioni, divento un po’ rigido, e non sempre è positivo”.

C’è chi sostiene che lei stia diventando un sex symbol. La infastidisce se qualcuno si ferma solo all’aspetto fisico?

“Mi sorprende, onestamente. Non credo che potrebbe mai succedere davvero che qualcuno si soffermi solo sull’aspetto fisico, nel mio caso. Ma, se anche accadesse, non mi offenderei. Non lo vivrei come un insulto. Anzi, mi farebbe quasi ridere. Però non mi ci riconosco affatto, questa cosa del sex symbol mi è nuova. Mi sa che giro poco sul web!”.

È mai stato censurato?

“Sì, è capitato. A volte ci sono parole che non puoi dire in televisione pubblica. Ad esempio, non puoi usare la parola “pederastia”, anche se stai parlando di un romanzo del 1910. Mi è capitato davvero, e ho dovuto cambiare termine in extremis. Ho finito per scrivere “amore greco”, suggeritomi da ChatGPT, perché non avevo tempo per cercare alternative. Ma ovviamente, così facendo, il testo perde forza. E non è solo una questione di parole: mi è successo anche che un servizio non andasse mai in onda. Era su un museo di opere censurate a Barcellona, ma i contenuti erano talmente blasfemi che non si è potuto trasmettere nulla. Quel servizio non l’ha mai visto nessuno”.

Come ci si sente quando un proprio lavoro viene scartato?

“Male. Non posso negarlo. Per fortuna non mi succede spesso, ma quando accade fa male. Perché c’è un investimento personale in quello che faccio. Dietro ogni video, ogni servizio, c’è ricerca, c’è fatica, c’è viaggio. E anche se magari è solo una parola a creare il problema, quella parola ha un peso. Per esempio, sono stato anche denunciato una volta. In un video avevo mostrato il manifesto di una persona che promuoveva l’armocromia, e avevo detto che faceva parte delle “truffe della modernità”. Ovviamente era un’esagerazione ironica, ma lei l’ha interpretata come un’accusa diretta e ha sporto denuncia. Per fortuna poi è finita lì. Ma è chiaro che le parole, soprattutto nella satira, hanno un valore forte. E più sono forti più rischi di creare reazioni”.

Alessandro Arcodia è oggi felice?

“Sì, direi di sì. Non mi manca nulla, in questo momento. Sono in un momento della mia vita in cui mi sento allineato con ciò che faccio. Mi sento bene, lucido, centrato. Poi certo, come tutti, ho mille pensieri, ma sì, direi che sono felice”.