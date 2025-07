Alessandro Bandarin Troi morto in ospedale a Padova, era caduto dal terrazzo a Corfù: il 17enne era in vacanza

È morto in ospedale a Padova Alessandro Bandarin Troi, lo studente di 17 anni finito in coma dopo una caduta dal terrazzo di una palazzina a Corfù, dove era in vacanza con gli amici. Alessandro è caduto da un’altezza di sette metri, precipitando da un terrazzino al secondo piano, forse sporgendosi per salutare qualcuno. Nell’impatto ha sbattuto la nuca su un muretto. La data del funerale non è ancora stata fissata.

Alessandro Bandarin Troi in coma dopo la caduta

Alessandro Bandarin Troi frequentava il liceo classico Tito Livio di Padova. La caduta è avvenuta nella serata del 10 luglio. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime.

Il ragazzo ha riportato un violento trauma cranico, con emorragia interna ed esterna, ed è caduto in coma.

IPA

Alessandro è stato trasportato in ospedale a Corfù dove è stato intubato. Venerdì 11 luglio i genitori del ragazzo si sono recati a Corfù, consapevoli delle condizioni gravissime del figlio.

Il 17enne è stato trasferito all’ospedale di Padova il 16 luglio. Ed è deceduto per le lesioni a un solo giorno dal rimpatrio. I test hanno escluso che al momento dell’incidente fosse in preda ad alcol o droghe.

Il cordoglio della scuola

Appresa la tragica notizia, il preside Luca Piccolo ha pubblicato un lungo messaggio di cordoglio sul portale del liceo Tito Livio di Padova.

“Abbiamo sperato, abbiamo pregato, abbiamo atteso. Ma la vita di Alessandro era legata ad un filo, ad un alito di vita che è sfumato per ricongiungersi con la Vita di Dio, che ora lo abbraccia”, ha esordito il preside.

Nel suo messaggio, il dirigente scolastico ha cercato di dare un senso alla tragedia (“il tempo delle lacrime e dell’abbraccio“), per poi passare ad elaborare il senso di quanto avvenuto, attraverso “il tempo del ricordo“, ed anche il “tempo di gratitudine per la persona di Alessandro, per i giorni che abbiamo goduto assieme a lui”.

Verrà infine, ha scritto il preside, “il tempo della riflessione e della saggezza, per arrivare al ‘succo della storia’, per arrivare a capire il senso della vita così breve di Alessandro”.

Il funerale

Il tempo e il luogo del funerale di Alessandro Bandarin Troi non è ancora stato reso noto.