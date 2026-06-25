Alessandro Baracchini sospeso dalla conduzione di RaiNews dopo i gestacci in diretta durante il tg

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alessandro Baracchini, 61 anni, è stato sospeso dalla conduzione di RaiNews. Al giornalista è costato caro il gestaccio del dito medio, episodio che si è verificato il 19 giugno scorso e il cui video è diventato virale sui social. Il provvedimento è stato reso noto dal direttore di RaiNews, Federico Zurzolo, che ha comunicato la decisione relativa alla sospensione al Comitato di Redazione (cdr).

Dito medio, Alessandro Baracchini sospeso dalla conduzione di RaiNews

“Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa, ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini”. Lo comunica il direttore di RaiNews, Federico Zurzolo, al Comitato di Redazione (cdr), come riferito dall’AdnKronos.

Dunque la vicenda non si è conclusa con due risate sui social e qualche commento indignato in rete, dopo che il video in cui lo storico conduttore di RaiNews24 mostra il dito medio è diventato virale.

ANSA

RaiNews24, cosa è successo il 19 giugno

I fatti si sono svolti il 19 giugno, in chiusura dell’edizione di mezzogiorno di RaiNews24. Baracchini aveva appena salutato il pubblico da casa e stava attendendo che partisse la sigla; sigla che però ha tardato di qualche secondo.

A quel punto il giornalista ha ripreso parola per coprire l’attesa. Ma proprio in quel momento è stato trasmesso il jingle, fatto che ha irritato non poco il conduttore, il quale, convinto di non essere più ripreso, ha alzato entrambe le mani facendo spuntare il dito medio. Il video del gestaccio è diventato rapidamente virale online.

Il confronto tra Zurzolo e Baracchini

Nelle ore successive al caso, la direzione della testata aveva adottato una linea ‘soft’, facendo sapere che Zurzolo aveva convocato Baracchini per avere chiarimenti sull’episodio.

La Rai aveva inoltre fatto sapere di aver avviato “le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste”.

In quella fase, Baracchini aveva continuato ad andare in onda. Molti hanno creduto che il giornalista sarebbe rimasto al suo posto e che la vicenda si sarebbe sgonfiata senza particolari conseguenze.

E invece nella giornata di giovedì 25 giugno è stato disposto il provvedimento.