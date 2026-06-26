Alessandro Baracchini spiega il dito medio in diretta su RaiNews, "accumulo di tensioni, andava tutto storto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Per il dito medio in diretta, frutto di uno scatto d’ira, si scusa con i telespettatori e con l’azienda il giornalista e conduttore di RaiNews Alessandro Baracchini. Il suo messaggio è stato affidato ai social, dopo la sospensione stabilita dai vertici aziendali. Quel gestaccio, ha spiegato, non era indirizzato verso qualcuno in particolare. Era invece un generico scoppio di rabbia per tensioni accumulate.

Alessandro Baracchini torna sul dito medio

“E a questo punto mancano solo le mie scuse”, ha esordito Alessandro Baracchini su Facebook, spiegando come avrebbe voluto parlare subito dopo l’incidente tv, ma gli è stato consigliato di attendere. “Ora però è il momento”. Baracchini, va ricordato, credeva di essere fuori onda.

“Quello che è successo in onda a RaiNews24 venerdì scorso è l’incubo di ogni conduttore: perdere il controllo, sbroccare e… finire in onda senza rendersene conto. Non ci sono giustificazioni e non ne cerco”, ha aggiunto.

Poi la spiegazione del doppio dito medio in diretta televisiva: “Ci tengo solo a dire che quello sbotto di rabbia e il gestaccio non era diretto a qualcuno in particolare ma è stato una reazione improvvisa e incontrollata ad una serie di cose andate tutte storte“.

Il gesto di rabbia è arrivato quando Baracchini aveva chiuso il telegiornale, salvo poi ripensarci. Proprio in quel momento, però, è partita la sigla.

“Non è stata una sigla partita troppo presto o troppo tardi a farmi scattare, come può legittimamente pensare chi ha visto da casa”.

La spiegazione: “C’è stato un accumulo di tensioni, comunicazioni via auricolare, imprevisti che capitano tutti insieme, e quel collegamento su una notizia importante che salta all’ultimo momento. “Quel vaffa era contro la sfiga perfetta che fa saltare tutto e ti manda in bestia“.

Le scuse di Alessandro Baracchini

“Ciò detto, – aggiunge il conduttore – il gesto è odioso e offensivo in sé, lo sarebbe stato anche se non fosse andato in onda per errore. E me ne scuso. E mi scuso ancora con i colleghi che si trovavano dietro quella telecamera: registi, tecnici, impiegati e giornalisti.

“Mi scuso con la mia azienda, la Rai, e con la mia testata, RaiNews24, di cui sono orgogliosamente un membro e un volto dal lontano 1999, quando nacque, sotto la direzione di Roberto Morrione (chissà cosa avrebbe pensato lui…). E mi scuso soprattutto con tutti voi che mi seguite da anni.

Il gestaccio diventato meme

Alessandro Baracchini è ben consapevole di essere entrato di diritto nella galleria dei meme giornalistici, insieme a Germano Mosconi, Emilio Fede e Maurizio Mosca: “Con quello scatto d’ira, quei pochi secondi diventati un meme, vi ho dato un’immagine di me molto diversa da quella seria, pacata e gentile che mi avete sempre detto di apprezzare quando entro nelle vostre case. È questo che mi dispiace di più”.