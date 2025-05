Alessandro Barattoni nuovo sindaco di Ravenna, l'uomo del Pd con la fissa per lo sport e la briscola

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A Ravenna la vittoria del candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni è data praticamente per certa, con un vantaggio di quasi 40 punti percentuali sul suo diretto avversario, il candidato di centrodestra Nicola Grandi.

Alessandro Barattoni è il nuovo sindaco di Ravenna

Gli exit poll delle elezioni comunali di Ravenna danno vincitore al primo turno, con un margine molto ampio, il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni accreditato di una percentuale di voti tra il 61% e il 65%.

Il suo diretto avversario, Nicola Grandi, sostenuto soltanto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma non dalla Lega, non riuscirebbe ad andare oltre il 25,5% dei voti.

Fonte foto: Facebook @Alessandro Barattoni Sindco Alessandro Barattoni insieme a Elly Schlein

Barattoni ha 42 anni e succede a Michele de Pascale, che aveva lasciato la carica di sindaco di Ravenna dopo essere stato eletto presidente dell’Emilia Romagna nelle ultime elezioni regionali.

La carriera nel Pd e fuori dalla politica

Barattoni era il candidato designato da tempo per la successione a de Pascale. L’annuncio della sua candidatura a sindaco dopo l’elezione dell’ex primo cittadino a governatore era stato praticamente istantaneo.

Il nuovo sindaco di Ravenna è nel Pd da 14 anni, è stato consigliere comunale, segretario cittadino e poi provinciale. Ha ottenuto il sostegno di tutte le liste di centrosinistra dal Movimento 5 Stelle ad Avs fino a +Europa.

Barattoni non ha esperienza solo come politico. Ha infatti lavorato a lungo nel settore della logistica e in quello immobiliare. Proviene da uno dei quartieri più lontani dal centro di Ravenna, che è il secondo comune con il territorio più esteso d’Italia dopo Roma.

La passione per lo sport e la briscola

Nel suo profilo di presentazione come candidato, che è stato disponibile per tutta la campagna elettorale su un apposito sito internet, era presente un riferimento alle passioni del nuovo sindaco di Ravenna.

“Gli amici mi prendono in giro perché anche nel mio tempo libero uso i numeri: li applico a tutto, allo sport, di cui sono appassionato, alla briscola e, certamente, al lavoro” scriveva Barattoni.

“Questo perché ho una fissazione per l’organizzazione. Sì, lo penso davvero e si nota: è importante saper fare bene i conti, in famiglia come nei grandi processi” concludeva il nuovo sindaco.