Alessandro Basciano a processo dal 20 gennaio per stalking verso Sophie Codegoni, "emergerà la verità"

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Alessandro Basciano andrà a processo. Così ha deciso la gup di Milano, Lorenza Pasquinelli, che ha rinviato a giudizio il dj e influencer per il 20 gennaio 2027. Basciano dovrà rispondere di atti persecutori e stalking nei confronti dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, secondo l’accusa del pm Antonio Pansa, per i fatti relativi al 2023 e il 2024.

Alessandro Basciano andrà a processo

La notizia arriva dall’Ansa. Il gup di Milano Lorenza Pasquinelli ha decretato il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, il dj e influencer accusato di atti persecutori e stalking nei confronti di Sophie Codegoni, secondo la richiesta formulata dal pm Antonio Pansa.

L’udienza è fissata al 20 gennaio 2027 presso l’undicesima sezione del Tribunale. Basciano, difeso e rappresentato dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, ha sempre respinto ogni attribuzione.

ANSA

“Siamo convinti che nel processo, dove sentiremo tutti i testimoni, emergerà la verità. Spero che non si trasformi, però, in un processo mediatico”, ha detto l’avvocato D’Erasmo all’Ansa.

Il legale spera che “entrambe le parti possano continuare nella ricerca del proprio equilibrio familiare e lavorativo”.

Le accuse di stalking nei confronti di Sophie Codegoni

Gli episodi contestati a Basciano hanno avuto luogo tra il 2023 e il 2024. I due si erano conosciuti nel contesto del Grande Fratello Vip, ma la loro relazione aveva preso sin da subito una piega disfunzionale. Secondo il pm Antonio Pansa, Basciano assumeva “atteggiamenti di prevaricazione e aggressività verbale” nei confronti di Sophie Codegoni, esercitando su di lei un “crescente controllo e invasività” e inviandole spesso “messaggi vocali ingiuriosi e minatori“.

Avrebbe poi messo in atto pedinamenti, invadendo anche la sfera personale della modella estendendo il controllo anche agli amici. Durante un viaggio a Parigi, poi, le cose sarebbero ulteriormente degenerate: “Nel corso di una discussione dai toni violenti le cingeva il collo“. Come anticipato, Basciano ha sempre respinto queste accuse e si dice pronto a dimostrare la sua innocenza in aula. Nel 2024 Basciano era stato arrestato e subito scarcerato, ma un ricorso della Procura di Milano aveva portato al monitoraggio con braccialetto elettronico, poi revocato nel 2025.

Cosa rischia il dj e influencer

Le pene previste per gli atti persecutori sono regolamentate dall’art. 612 del codice penale, rivolto a “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”, e viene “punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi“.

La pena viene aumentata “se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”; ancora, la stessa pena viene aumentata di due terzi “quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna“.

La querelle con Selvaggia Lucarelli

Dopo l’applicazione del braccialetto elettronico, Basciano aveva pubblicato e poi rimosso alcune foto in cui appariva senza il dispositivo installato nel Commissariato. Raggiunto telefonicamente da Selvaggia Lucarelli, l’influencer aveva spiegato che per una slogatura alla caviglia era costretto a mettere un tutore dopo un incidente con la moto d’acqua a Mykonos.

Non erano mancate invettive contro la Procura di Milano (“è una me**a”, aveva detto), contro l’ex fidanzata (“non se la ca*a di pezza nessuno”) e contro la stessa Lucarelli: “Lascia stare finché si gioca, Peppa Pig“. Per il momento Lucarelli non ha commentato la vicenda, limitandosi solamente a condividere l’articolo pubblicato da Ansa.