Alessandro Basciano accusato di stalking da Sophie Codegoni resta senza braccialetto elettronico, sono finiti

Terminati i braccialetti elettronici anche per Alessandro Basciano, indagato per stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. Il dj e influencer è destinatario di un divieto di avvicinamento confermato dalla Cassazione, ma il dispositivo di sorveglianza previsto per eseguire il provvedimento non è disponibile, per carenza dei congegni per il controllo a distanza.

La mancanza di braccialetti elettronici

L’impossibilità di applicare la misura cautelare si sta manifestando in modo sempre più frequente in tutta Italia, alla luce dell’aumentare di casi da Codice rosso, che stanno facendo allungare le liste d’attesa per l’assegnazione dei braccialetti elettronici.

A maggio, il ministero della Giustizia aveva cercato con una circolare di sopperire alla mancanza di risorse e all’insufficienza delle attivazioni mensili negli accordi con fornitori, a fronte del ritmo elevato di provvedimenti disposti dai giudici.

ANSA

Sophie Codegoni in procura a Milano per la denuncia di stalking contro l’ex compagno Alessandro Basciano

La notifica da Alessandro Basciano

In questo quadro, Basciano è rientrato tra i tanti destinatari del dispositivo di sorveglianza che si sono potuti sottrarre alla misura perché, come appreso da Adnkronos, “per questo mese tutti gli slot sono occupati“.

Di rientro dagli Stati Uniti a metà giugno, al dj è stato notificato in aeroporto il provvedimento di applicazione del braccialetto elettronico, a seguito della conferma della Corte di Cassazione del divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni, per minacce verbali e fisiche che avevano spinto la 23enne a denunciarlo.

La denuncia di stalking di Sophie Codegoni

Accuse che avevano portato all’arresto di Basciano a novembre 2024, nell’ambito dell’inchiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e del pm Antonio Pansa, secondo Adnkronos in fase di chiusura.

Il 35enne era stato scarcerato dal gip dopo meno di 48 ore, ma la procura aveva richiesto al tribunale del Riesame gli arresti domiciliari, ottenendo il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla modella e di comunicare con lei, perché responsabile di “condotte idonee a generare” nell’ex compagna un “perdurante stato di ansia e paura”.